Из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте с нами вы доберетесь всего за 1 час. Вы сможете посетить самые интересные достопримечательности города-порта, а после также отправится в обратной путь, наслаждаясь морским воздухом Финского залива.

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?