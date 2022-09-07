Из центра Петербурга до причала «Зимняя пристань» в Кронштадте с нами вы доберетесь всего за 1 час.
Вы сможете посетить самые интересные достопримечательности города-порта, а после также отправится в обратной путь, наслаждаясь морским воздухом Финского залива.
Вы сможете посетить самые интересные достопримечательности города-порта, а после также отправится в обратной путь, наслаждаясь морским воздухом Финского залива.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:40, 11:40, 12:15, 13:15, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 16:30, 18:15, 19:15
Описание экскурсии
Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем?
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|(Стандарт) Взрослый
|1 400 ₽
|(Стандарт) Детский от 3 до 12 лет
|800 ₽
|(Комфорт) Взрослый
|1 500 ₽
|(Комфорт) Детский от 3 до 12 лет
|900 ₽
|(Стандарт) Студент/Пенсионер/Школьник
|1 300 ₽
|(Комфорт) Студент/Пенсионер/Школьник
|1 400 ₽
|(Комфорт у окна) Взрослый
|1 700 ₽
|(Комфорт у окна) Студент/Пенсионер/Школьник
|1 600 ₽
|(Комфорт у окна) Детский от 3 до 12 лет
|900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нева
- Финский Залив
- Кронштадт
Что включено
- Транспорт в одну сторону (СПб - Кронштадт)
- Комфорт - места в центральном салоне теплохода у окна
- Стандартный билет - места в центре среднего салона и полностью весь кормовой салон
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет будет считаться недействительным
- Трансфер могут отменить из-за плохой погоды. Если экскурсию отменили, вы сможете изменить дату поездки или вернуть билет
- На судно можно зайти только при предъявлении бумажного или электронного билета
- Необходимо распечатывать посадочные талоны перед посадкой
- План прогулки может быть незначительно изменен
- Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано
- Посадка заканчивается за 5 минут до отправления теплохода. Рекомендуем подходить на причал за 15-20 минут до отправления. По причине опозданий, переносы, либо отмены не производятся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Макеева
7 сен 2022
A
Alesiy_s
27 авг 2022
Ч
Чепа
18 авг 2022
О
Ольга
10 авг 2022
Н
Нина
10 авг 2022
А
Александр
2 авг 2022
И
Ирина
31 июля 2022
Ю
Юлия
11 июля 2021
К
Кузнецова
9 июля 2021
Благоприятные впечатления от поездки. Рады, что не просто доставили до порта, а еще небольшой кружок сделали, чтобы форты показать.
Е
Елена
9 июля 2021
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