Индивидуальная фото-прогулка на мотоцикле по Санкт-Петербургу предлагает уникальный взгляд на город.Маршрут включает в себя проезд по набережным и проспектам, мимо известных достопримечательностей, таких как Александро-Невская лавра, Невский проспект, Дворцовая площадь

и многие другие. Участники могут сделать памятные снимки на фоне этих мест. В поездке участвуют только пассажиры, а за рулём находится опытный водитель. Включена необходимая экипировка и фотографирование на ваше устройство. Подходит для детей с 12 лет

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Экскурсию можно заказать также на ночное время и к разведению мостов.

Что вас ожидает

За время поездки перед вами пролетят десятки достопримечательностей и ярких локаций Северной столицы. Мы проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры, по Невскому проспекту до Дворцовой площади, увидим Аничков мост, дворцы, соборы и храмы, сквер Екатерины, Гостиный двор, магазин купцов Елисеевых, дом Зингера, Адмиралтейство, реки и каналы, а также множество других достопримечательностей. Увидим загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост и нарядный Смольный собор.

Проследуем мимо овеянного легендами Литейного моста, оставив позади виды на Петропавловскую крепость, по Смольной и Синопской набережным с ветерком вернёмся к месту начала нашего мотопутешествия.

Во время остановок вы сможете сделать снимки на фоне Северной Венеции, а мы поделимся с вами фактами и историями, которые вы не найдёте в официальных источниках.

Вперёд, в потоке ветра — навстречу ярким впечатлениям!

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

Путешествовать будем на мотоциклах класса Люкс: тихая работа двигателя, удобные сидения, музыкальное сопровождение

В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

В стоимость экскурсии входит:

- необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды

- фотографирование на ваше устройство

Важно знать до бронирования