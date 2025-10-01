Маршрут включает в себя проезд по набережным и проспектам, мимо известных достопримечательностей, таких как Александро-Невская лавра, Невский проспект, Дворцовая площадь
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 🏍️ Уникальный опыт на мотоцикле
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🌉 Ночные экскурсии к разведению мостов
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🕒 Гибкое время начала
- 🔍 Неизвестные факты о городе
Что можно увидеть
- Александро-Невская лавра
- Невский проспект
- Дворцовая площадь
- Аничков мост
- Смольный собор
- Большеохтинский мост
- Петропавловская крепость
Описание фото-прогулки
Экскурсию можно заказать также на ночное время и к разведению мостов.
Что вас ожидает
За время поездки перед вами пролетят десятки достопримечательностей и ярких локаций Северной столицы. Мы проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры, по Невскому проспекту до Дворцовой площади, увидим Аничков мост, дворцы, соборы и храмы, сквер Екатерины, Гостиный двор, магазин купцов Елисеевых, дом Зингера, Адмиралтейство, реки и каналы, а также множество других достопримечательностей. Увидим загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост и нарядный Смольный собор.
Проследуем мимо овеянного легендами Литейного моста, оставив позади виды на Петропавловскую крепость, по Смольной и Синопской набережным с ветерком вернёмся к месту начала нашего мотопутешествия.
Во время остановок вы сможете сделать снимки на фоне Северной Венеции, а мы поделимся с вами фактами и историями, которые вы не найдёте в официальных источниках.
Вперёд, в потоке ветра — навстречу ярким впечатлениям!
Организационные детали
Как проходит мотопрогулка
- Путешествовать будем на мотоциклах класса Люкс: тихая работа двигателя, удобные сидения, музыкальное сопровождение
- В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
- В стоимость экскурсии входит:
- необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды
- фотографирование на ваше устройство
Важно знать до бронирования
- Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл
- Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный водитель
- Время начала обговаривается с гидом по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться, также мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
- Возможно проведение экскурсии в утреннее и дневное время по предварительной договорённости (не менее чем за сутки) и при продлении
- Мотопрогулки можно провести в ночное время и к разведению мостов, сделав заказ не менее чем за сутки до начала экскурсии при продлении мотопрогулки
- При количестве участников от 3 и более необходима предварительная бронь (не менее чем за сутки)
- В мотопрогулке могут участвовать дети с 12 лет
- Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Буду советовать и в следующий приезд хочу посетить другие маршруты.
Организация - супер, мотоцикл удобный, поездка безопасная и драйвовая
Экскурсию на мотоциклах проводили очень милые ребята.
Мы хотели погонять на мотиках, мы это получили.
Спасибо Дмитрию и Андрею, всё прошло на высшем уровне👌
В поездке были остановки, где нам проводили экскурсию и фотографировали. Рекомендую эту экскурсию. Вы посмотрите на город с другой стороны. Спасибо за впечатления!!!