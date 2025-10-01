Мои заказы

На мотоцикле по сердцу Северной столицы

Уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с мотоцикла! Насладитесь видом на знаковые места города и получите яркие впечатления от поездки
Индивидуальная фото-прогулка на мотоцикле по Санкт-Петербургу предлагает уникальный взгляд на город.

Маршрут включает в себя проезд по набережным и проспектам, мимо известных достопримечательностей, таких как Александро-Невская лавра, Невский проспект, Дворцовая площадь
и многие другие. Участники могут сделать памятные снимки на фоне этих мест. В поездке участвуют только пассажиры, а за рулём находится опытный водитель. Включена необходимая экипировка и фотографирование на ваше устройство. Подходит для детей с 12 лет

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 🏍️ Уникальный опыт на мотоцикле
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🌉 Ночные экскурсии к разведению мостов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🕒 Гибкое время начала
  • 🔍 Неизвестные факты о городе
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Александро-Невская лавра
  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Аничков мост
  • Смольный собор
  • Большеохтинский мост
  • Петропавловская крепость

Описание фото-прогулки

Экскурсию можно заказать также на ночное время и к разведению мостов.

Что вас ожидает

За время поездки перед вами пролетят десятки достопримечательностей и ярких локаций Северной столицы. Мы проедем по набережным и проспектам, мимо Александро-Невской лавры, по Невскому проспекту до Дворцовой площади, увидим Аничков мост, дворцы, соборы и храмы, сквер Екатерины, Гостиный двор, магазин купцов Елисеевых, дом Зингера, Адмиралтейство, реки и каналы, а также множество других достопримечательностей. Увидим загадочный Большеохтинский (Императора Петра Великого) мост и нарядный Смольный собор.

Проследуем мимо овеянного легендами Литейного моста, оставив позади виды на Петропавловскую крепость, по Смольной и Синопской набережным с ветерком вернёмся к месту начала нашего мотопутешествия.

Во время остановок вы сможете сделать снимки на фоне Северной Венеции, а мы поделимся с вами фактами и историями, которые вы не найдёте в официальных источниках.

Вперёд, в потоке ветра — навстречу ярким впечатлениям!

Организационные детали

Как проходит мотопрогулка

  • Путешествовать будем на мотоциклах класса Люкс: тихая работа двигателя, удобные сидения, музыкальное сопровождение
  • В начале экскурсии мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • В стоимость экскурсии входит:
    - необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, дождевой/утеплённый костюм на случай непогоды
    - фотографирование на ваше устройство

Важно знать до бронирования

  • Пожалуйста, предупредите нас, если ваш вес более 90 кг. Мы подберём для вас более комфортный мотоцикл
  • Путешественники участвуют в поездке только в качестве пассажиров. За рулём — опытный водитель
  • Время начала обговаривается с гидом по WhatsApp, Telegram или Viber после внесения предоплаты. В плохую погоду время начала может сдвигаться, также мотопрогулка может быть отменена с возвратом предоплаты
  • Возможно проведение экскурсии в утреннее и дневное время по предварительной договорённости (не менее чем за сутки) и при продлении
  • Мотопрогулки можно провести в ночное время и к разведению мостов, сделав заказ не менее чем за сутки до начала экскурсии при продлении мотопрогулки
  • При количестве участников от 3 и более необходима предварительная бронь (не менее чем за сутки)
  • В мотопрогулке могут участвовать дети с 12 лет
  • Маршрут и программа могут быть изменены в зависимости от ситуации на дорогах

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
площадь Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мотогид
Мотогид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5151 туриста
Приветствуем вас в нашем гостеприимном городе! Мы любим Санкт-Петербург, и наш любимый город отвечает нам взаимностью. Хотим поделиться с вами частичкой этих ощущений. Вкладывая душу в своё любимое дело, постоянно стараясь совершенствоваться, наша дружная команда мотогидов с многолетним стажем приложит тот максимум внимания и сил, который сделает ваше пребывание в городе на берегах Невы незабываемым!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 537 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
529
4
6
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

В
Вероника
1 окт 2025
Прекрасные впечатления, прогулка прошла на высшем уровне. Всем рекомендую! Летом повторю))
Т
Татьяна
20 сен 2025
Моя мечта наконец сбылась, забота водителя о состоянии и физических ощущениях осень приятна, чувствовала себя в надежных руках.
Буду советовать и в следующий приезд хочу посетить другие маршруты.
Организация - супер, мотоцикл удобный, поездка безопасная и драйвовая
Ирина
Ирина
20 сен 2025
Мне сделал праздник владелец мото Николай, спасибо ему за это, если нужно, повторю, ребята если вы хотите приключения, то к нему, если хотите на мининималках, то к нему, на этом все
Елена
Елена
7 сен 2025
Спасибо огромное,это был самый лучший подарок на мой день рождения. Ребята вы лучшие 😘
Людмила
Людмила
5 сен 2025
О-о-очень понравилось!
Экскурсию на мотоциклах проводили очень милые ребята.
Мы хотели погонять на мотиках, мы это получили.
Спасибо Дмитрию и Андрею, всё прошло на высшем уровне👌
Е
Елена
1 сен 2025
Всем рекомендую это приключение. Мы были компанией 4 человека, очень весело было мчаться по улицам города всем вместе. Спасибо организаторам и пилотам! Мы чувствовали себя уверенно и безопасно.
Е
Елена
1 сен 2025
Это была чудесная поездка на мотоциклах, очень комфортная, с профессиональными пилотами. Ребята просто молодцы! С первой минуты понимаешь, что можно не переживать за безопасность, что самое важное в таких поездках. Выбран маршрут с отсутствием пробок, поэтому всё время мчались волосы назад. Три остановки на маршруте для фотографирования и получения путевой информации. Всем рекомендую, ещё раз большое спасибо ребятам!
Марина
Марина
17 авг 2025
Спасибо большое Николаю. Это профессионал своего дела. Внимательный, голодный, заботливый молодой человек. Очень многое рассказал. Было очень интересно. А самое главное скорость и ветер. Для меня это была первая поездка на мотоцикле. Я в восторге. Рекомендую всем.
Любовь
Любовь
15 авг 2025
Большое спасибо за полученные впечатления от экскурсии! Это незабываемо! Час пролетел, как один миг. Наши мотогиды Николай и Николай - отличные гиды и замечательные люди. Всей команде желаю успехов и процветания! ❤️
Ю
Юлия
13 авг 2025
Все понравилось. Катались семьей(3 чел). Организаторы,вы-молодцы!!! Встреча состоялась в указанное время.
В поездке были остановки, где нам проводили экскурсию и фотографировали. Рекомендую эту экскурсию. Вы посмотрите на город с другой стороны. Спасибо за впечатления!!!
Виктория
Виктория
2 авг 2025
Огромное спасибо Николаю, это лучшее что случилось за вечер! Такую поездку обязательно стоит повторить 👌
Нафися
Нафися
30 июл 2025
Если вам нужна скорость и адреналин,то попросите Николая вас прокатить!
Марина
Марина
30 июл 2025
Это было спонтанное и невероятное приключение! Я осталась в абсолютном восторге и под большим впечатлением! Спасибо ребятам за полученные эмоции! Очень и очень круто!!!
Е
Екатерина
27 июл 2025
Мне безумно понравилось, спасибо за чудесный вечер, приятную компанию, интересные рассказы, и фотографии ❤️
Екатерина
Екатерина
25 июл 2025
Прогулка отличная! Лихо прокатились, увидели все, что хотели, Александр очень интересно рассказывал. Надеюсь, он успел домой после прогулки.
