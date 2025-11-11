Погрузитесь в удивительный мир пчёл и мёда! Вас ждёт многранная интерактивная экскурсия — вы заглянете в улей, попробуете несколько сортов мёда и узнаете, могут ли пчёлы грустить. Вы научитесь не тревожить пчёл — и они не будут тревожить вас.

Вы исследуете пасеку, откроете улей и познакомитесь с основным пчеловодным инвентарëм. Сфотографируетесь в специальном снаряжении, посмотрите презентацию на ЖК-панели. И узнаете:

Кто такие пчëлы на самом деле

Как устроена их жизнь

Почему пчела никогда не выживет в одиночестве

Кто главный в улье

Бывает ли у пчëл плохое настроение

Как определить настоящий мëд

А после — чаепитие, где вы отведаете и оцените 10 сортов настоящего мëда.

