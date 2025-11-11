Погрузитесь в удивительный мир пчёл и мёда! Вас ждёт многранная интерактивная экскурсия — вы заглянете в улей, попробуете несколько сортов мёда и узнаете, могут ли пчёлы грустить. Вы научитесь не тревожить пчёл — и они не будут тревожить вас.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы исследуете пасеку, откроете улей и познакомитесь с основным пчеловодным инвентарëм. Сфотографируетесь в специальном снаряжении, посмотрите презентацию на ЖК-панели. И узнаете:
- Кто такие пчëлы на самом деле
- Как устроена их жизнь
- Почему пчела никогда не выживет в одиночестве
- Кто главный в улье
- Бывает ли у пчëл плохое настроение
- Как определить настоящий мëд
А после — чаепитие, где вы отведаете и оцените 10 сортов настоящего мëда.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Мы выдаём защитные костюмы и экипировку
- Об аллергии на пчелиный яд или мёд предупреждайте заранее
- До пасеки вы добираетесь самостоятельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 14 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У деревни Скотное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы братья-пчеловоды — Михаил и Артëм! Занимаемся пчеловодством и экскурсиями много лет. Приглашаем вас в гости на пасеку и в Музей мëда.Задать вопрос
