Автомобильно-пешеходная экскурсия, где вы увидите все главные достопримечательности Санкт-Петербурга — те самые «визитные карточки» города на Неве, посетите роскошный музей Фаберже с его самыми ценными и известными предметами.
Вы увидите 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже и полюбуетесь разными ювелирными и интерьерными шедеврами, которых в музее более 4000.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЗнаковые места второй столицы страны Приглашаем вас на автомобильно-пешеходную экскурсию, где мы увидим все главные достопримечательности Санкт-Петербурга — те самые «визитные карточки» города на Неве — и посетим роскошный музей Фаберже. Маршрут экскурсии Петербург покоряет роскошными набережными и мостами, архитектурными ансамблями и площадями — мы увидим главные, прославленные символы города. Во время экскурсии гид расскажет вам об исторических местах, которые мы будем проезжать. Также предусмотрены 2 остановки с выходом на 10 минут для осмотра достопримечательностей: Исаакиевский Собор, Стрелка Васильевского острова. Музей Фаберже Закончится экскурсия в музее Фаберже — самом знаменитом частном музее Санкт-Петербурга, расположенном в старинном особняке на берегу реки Фонтанки. Вы увидите самые ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Фаберже. Кроме того, вы полюбуетесь ювелирными и интерьерными шедеврами, а их в музее более 4000. Также вы увидите произведения живописи знаменитых художников — И. Айвазовского, К. Маковского, К. Брюллова, В. Поленова и многое другое. Важная информация:
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше — понадобится доплата за минивэн или автобус.
- Для детей есть бустер (по запросу).
- Билеты в музей Фаберже оплачиваются отдельно от экскурсии — от 600 до 1300 рублей (есть льготные билеты, в этом случае не забудьте паспорт и документ, подтверждающий льготу).
Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Казанский собор
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовая площадь
- Эрмитаж
- Медный всадник, памятник
- Храм Спаса на крови
- Летний сад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музей Фаберже: входной билет без экскурсии - 600 руб., с экскурсией - 1300 рублей
- Платная парковка (360 рублей в час)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид подъедет за вами в отель, подробности уточните в сообщениях
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые дни и время по договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
12 окт 2025
Добрый день.
Эта экскурсия началась у нашего подъезда- наш гид Алла заехала за нами и мы отправились в путь.
Мы совершили очень приятное путешествие по городу, оно было также познавательным.
мы задавали вопросы,
К
Колганова
24 июл 2025
Спасибо огромное Наталье Георгиевне Шаповаловой за увлекательные индивидуальные экскурсии по Санкт Петербургу, Финскому заливу. Царскому селу, Китайскому дворцу(особое чувство благодарности),Петергоф,Музей Фаберже, сказать и выразить словами наш восторг этого просто мало
О
Ольга
12 мая 2025
Здравствуйте! Посетили на днях музей Фаберже. Очень красивая выставка с историей. При возможности хочу посетить еще раз.
