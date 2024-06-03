Свидание или корпоратив, встреча друзей или выходной с семьёй — прогулка на катере в любом случае окажется беспроигрышным вариантом. Вы проедете по водным артериям Северной столицы, увидите известные локации. Опытный капитан покажет город с воды и даст обзорную информацию о его основных местах без глубокого погружения в историю.

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от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдёте по круговому маршруту:

Река Фонтанка — Крюков канал — река Мойка — река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — река Фонтанка

Вы увидите:

Староникольский морской собор

Парк «Новая Голландия»

Синий, Красный и Зелёный мосты

Марсово поле

Памятник Чижику-Пыжику

Капитан расскажет об особенностях судоходства по рекам и каналам Петербурга, а также об интересных местах на пути.

Варианты маршрутов за дополнительную плату:

Маршрут на 1,5 часа — круг по каналам и выход в парадную Неву вокруг Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». Достопримечательности: Казанский собор, Казанский мост, Спас на Крови, Зимняя канавка, Инженерный замок.

Маршрут на 2 часа — круг по каналам и вся парадная Нева. Достопримечательности: Медный всадник, Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий, стрелка Васильевского острова.

Организационные детали