Свидание или корпоратив, встреча друзей или выходной с семьёй — прогулка на катере в любом случае окажется беспроигрышным вариантом. Вы проедете по водным артериям Северной столицы, увидите известные локации.
Опытный капитан покажет город с воды и даст обзорную информацию о его основных местах без глубокого погружения в историю.
Опытный капитан покажет город с воды и даст обзорную информацию о его основных местах без глубокого погружения в историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте по круговому маршруту:
Река Фонтанка — Крюков канал — река Мойка — река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Мойка — река Фонтанка
Вы увидите:
- Староникольский морской собор
- Парк «Новая Голландия»
- Синий, Красный и Зелёный мосты
- Марсово поле
- Памятник Чижику-Пыжику
Капитан расскажет об особенностях судоходства по рекам и каналам Петербурга, а также об интересных местах на пути.
Варианты маршрутов за дополнительную плату:
Маршрут на 1,5 часа — круг по каналам и выход в парадную Неву вокруг Петропавловской крепости и крейсера «Аврора». Достопримечательности: Казанский собор, Казанский мост, Спас на Крови, Зимняя канавка, Инженерный замок.
Маршрут на 2 часа — круг по каналам и вся парадная Нева. Достопримечательности: Медный всадник, Кунсткамера, здание Двенадцати коллегий, стрелка Васильевского острова.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены аренда катера и услуги капитана
- На борту всегда есть пледы и бокалы. Можно включить музыку по bluetooth. Капитан может снять или поставить тент от дождя, ветра и солнца
- Если хотите глубокий исторический рассказ, можем пригласить на прогулку профессионального гида. Стоимость его услуг обсудим в переписке
- Стоимость обзорной прогулки на 1,5 часа составит 11010 руб., обзорной прогулки на 2 часа — 14680 руб., прогулки на 2 часа с просмотром разводных мостов — 14680 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Добрый день. Меня зовут Юрий. Я родился в Ленинграде, более 5-ти лет работал капитаном по рекам и каналам. В моей команде профессиональные капитаны и обученные менеджеры, которые подскажут по местам посадки и маршрутам.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
3 июня 2024
Это была обалденная прогулка на катере по Петербургу! На нашем небольшом катере мы проплыли по всем каналам и вышли в акваторию, это были незабываемые ощущения! Юрий - очень клевый капитан,
Елена
2 июня 2024
Это была идеальная прогулка, когда всё сошлось как пазл: цветущее начало лета, предзакатное время, комфортный катер, весёлый обаятельный капитан Юрий и красивущий город. Мы проплыли по каналам и под мостами, а потом кааак вырвались в большую Неву! И кааааак прокатились по ней - захватило дух! Это было потрясающе. Лучше, чем мечталось) Нашему капитану - огромное спасибо за новые впечатления!
Александра
2 июня 2024
Яркая, насыщенная эмоциями прогулка по Фонтанке со зрелищным выходом в Неву (мы катались 1,5 часа). Юрий учёл все наши пожелания по скорости катания и объёму рассказа. Нам было важнее насладиться видами и отдохнуть, покачиваясь на волнах, поэтому выбрали минимум рассказа) Было супер!
Дарья
2 июня 2024
Это было супер-р-р! 😍
Катер просто отличный - удобный, красивый, с полным обзором и со спасательными жилетами (для меня, как осторожного человека, это очень важно). А Юрий не только надежный капитан,
Катер просто отличный - удобный, красивый, с полным обзором и со спасательными жилетами (для меня, как осторожного человека, это очень важно). А Юрий не только надежный капитан,
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