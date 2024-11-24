Посетив особняк Нарышкиных-Трубецких, вы удивитесь контрасту сдержанного фасада и роскошного внутреннего убранства. Парадная мраморная лестница, расписные потолки бальных залов, лепнина и старинные камины… Это место поразит вас не только интерьерами, но и богатой историей. Гид расскажет о первом владельце дома — знаменитом «арапе Петра Великого», а также о кладе.

Описание экскурсии

Особняк с особенностями

Дворец Трубецких-Нарышкиных — это великолепное здание в центре Петербурга, знакомое каждому петербуржцу по кладу, найденному здесь в 2012 году. Особняк ведёт свою историю от 18 века — первый дом здесь возвёл прадед А. С. Пушкина, «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал. Несмотря на более поздние реконструкции и расширения, здание сохранило следы архитектурного проекта тех времён. Это, по мнению специалистов, делает его особенно ценным памятником.

Контрасты особняка

Неприметное одноэтажное здание на улице Чайковского не так просто, как кажется на первый взгляд. Обманчиво скромный внешне, дом бережно хранит свои секреты. Он окутан тайнами и загадками, скрывает внутри великолепные интерьеры, в этих стенах проводили время многие выдающиеся личности прошлых лет. А теперь побываете и вы!

Организационные детали