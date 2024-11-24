Тот самый, где в 2012 году нашли княжеский клад. Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и историю места
Посетив особняк Нарышкиных-Трубецких, вы удивитесь контрасту сдержанного фасада и роскошного внутреннего убранства.
Парадная мраморная лестница, расписные потолки бальных залов, лепнина и старинные камины… Это место поразит вас не только интерьерами, но и богатой историей. Гид расскажет о первом владельце дома — знаменитом «арапе Петра Великого», а также о кладе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Особняк с особенностями
Дворец Трубецких-Нарышкиных — это великолепное здание в центре Петербурга, знакомое каждому петербуржцу по кладу, найденному здесь в 2012 году. Особняк ведёт свою историю от 18 века — первый дом здесь возвёл прадед А. С. Пушкина, «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал. Несмотря на более поздние реконструкции и расширения, здание сохранило следы архитектурного проекта тех времён. Это, по мнению специалистов, делает его особенно ценным памятником.
Контрасты особняка
Неприметное одноэтажное здание на улице Чайковского не так просто, как кажется на первый взгляд. Обманчиво скромный внешне, дом бережно хранит свои секреты. Он окутан тайнами и загадками, скрывает внутри великолепные интерьеры, в этих стенах проводили время многие выдающиеся личности прошлых лет. А теперь побываете и вы!
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1701 туриста
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!