Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный.
Мы проедем по самым красивым улицам города на Mercedes, остановимся у 12 домов и детально рассмотрим внешний декор самых изумительных построек.
Вы восхититесь причудливыми орнаментами и необычными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
Мы проедем по самым красивым улицам города на Mercedes, остановимся у 12 домов и детально рассмотрим внешний декор самых изумительных построек.
Вы восхититесь причудливыми орнаментами и необычными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
Описание экскурсии
За 3,5 часа вы увидите 12 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.
Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Увидите 30 кариатид, найдёте старинные часы на одном из домов и прекрасного ангела на другом.
Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!
Дома на нашем маршруте:
- Дом с атлантами — доходный дом Веге
- Сказочный дом-терем
- Египетский дом
- Универмаг «У Красного моста»
- Розовый дом — доходный дом Басина
- Самый узкий дом
- Дом книги — дом Зингера
- Елисеевский магазин
- Витебский вокзал
- Дом с кариатидами
- Дом Вавельберга — отель Wawelberg
- Дом Бадаева
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная — с остановками и осмотром каждого дома. Поездка проходит на легковом автомобиле Mercedes-Benz C-класса
- В стоимость включены транспорт, сопровождение гида, вода в машине для всех путешественников
- Продолжительность экскурсии варьируется от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 161 туриста
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Решила нетривиально отпраздновать свой день рождения и заказала индивидуальную экскурсию по любимому Питеру. Ольга, очень приятная девушка. Готова подстроиться под желания экскурсантов. Мы с подругами отлично провели время.
Немного не хватило изюминки в рассказах гида. Если добавить интересных, неизбитых фактов, что-то из жизни того времени, было бы вообще супер и на 5 звезд:)
Рекомендовать гида и экскурсию могу смело, особенно гостям Питера.
Немного не хватило изюминки в рассказах гида. Если добавить интересных, неизбитых фактов, что-то из жизни того времени, было бы вообще супер и на 5 звезд:)
Рекомендовать гида и экскурсию могу смело, особенно гостям Питера.
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Э
Отличная экскурсия! Очень рекомендую!
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