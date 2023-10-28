Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный.
Проезжая по городу на Mercedes и делая остановки в красивых локациях, вы детально рассмотрите внешний декор самых изумительных домов.
Полюбуетесь причудливыми орнаментами и невероятными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
Проезжая по городу на Mercedes и делая остановки в красивых локациях, вы детально рассмотрите внешний декор самых изумительных домов.
Полюбуетесь причудливыми орнаментами и невероятными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы увидите 15 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами и башнями в виде шахматных ладей. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.
Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Найдёте циферблат со знаками зодиака и старинные часы.
Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!
Дома на нашем маршруте:
- Дом с атлантами — доходный дом Веге
- Сказочный дом-терем
- Особняк Матильды Кшесинской
- Египетский дом
- Универмаг «У Красного моста»
- Розовый дом — доходный дом Басина
- Самый узкий дом
- Дом книги — дом Зингера
- Елисеевский магазин
- Витебский вокзал
- Дом с башнями
- Дом с кариатидами
- Доходный дом Шрейбера
- Доходный дом братьев Колобовых
- Дом Вавельберга — отель Wawelberg
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Поездка проходит на легковом автомобиле Mercedes-Benz C-класса.
- В стоимость включены транспорт, сопровождение гида, вода в машине для всех путешественников
- Продолжительность экскурсии варьируется от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 27 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила Академию художеств по специальности «искусствовед» и Институт технологии и дизайна по специальности «дизайн пространственной среды». Больше 10 лет работаю в сфере организации выставок и экскурсий. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и расскажу всё самое интересное! А также посоветую, где и как приятно провести свободное время в городе.
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