Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный. Мы проедем по самым красивым улицам города на Mercedes, остановимся у 12 домов и детально рассмотрим внешний декор самых изумительных построек. Вы восхититесь причудливыми орнаментами и необычными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За 3,5 часа вы увидите 12 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.

Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Увидите 30 кариатид, найдёте старинные часы на одном из домов и прекрасного ангела на другом.

Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!

Дома на нашем маршруте:

Дом с атлантами — доходный дом Веге

Сказочный дом-терем

Египетский дом

Универмаг «У Красного моста»

Розовый дом — доходный дом Басина

Самый узкий дом

Дом книги — дом Зингера

Елисеевский магазин

Витебский вокзал

Дом с кариатидами

Дом Вавельберга — отель Wawelberg

Дом Бадаева

Организационные детали