Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный. Проезжая по городу на Mercedes и делая остановки в красивых локациях, вы детально рассмотрите внешний декор самых изумительных домов. Полюбуетесь причудливыми орнаментами и невероятными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы увидите 15 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами и башнями в виде шахматных ладей. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.

Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Найдёте циферблат со знаками зодиака и старинные часы.

Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!

Дома на нашем маршруте:

Дом с атлантами — доходный дом Веге

Сказочный дом-терем

Особняк Матильды Кшесинской

Египетский дом

Универмаг «У Красного моста»

Розовый дом — доходный дом Басина

Самый узкий дом

Дом книги — дом Зингера

Елисеевский магазин

Витебский вокзал

Дом с башнями

Дом с кариатидами

Доходный дом Шрейбера

Доходный дом братьев Колобовых

Дом Вавельберга — отель Wawelberg

Организационные детали