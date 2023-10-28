Самые необычные дома Петербурга

Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились

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Ответы на вопросы
Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный.

Проезжая по городу на Mercedes и делая остановки в красивых локациях, вы детально рассмотрите внешний декор самых изумительных домов.

Полюбуетесь причудливыми орнаментами и невероятными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы увидите 15 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами и башнями в виде шахматных ладей. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.

Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Найдёте циферблат со знаками зодиака и старинные часы.

Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!

Дома на нашем маршруте:

  • Дом с атлантами — доходный дом Веге
  • Сказочный дом-терем
  • Особняк Матильды Кшесинской
  • Египетский дом
  • Универмаг «У Красного моста»
  • Розовый дом — доходный дом Басина
  • Самый узкий дом
  • Дом книги — дом Зингера
  • Елисеевский магазин
  • Витебский вокзал
  • Дом с башнями
  • Дом с кариатидами
  • Доходный дом Шрейбера
  • Доходный дом братьев Колобовых
  • Дом Вавельберга — отель Wawelberg

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Поездка проходит на легковом автомобиле Mercedes-Benz C-класса.
  • В стоимость включены транспорт, сопровождение гида, вода в машине для всех путешественников
  • Продолжительность экскурсии варьируется от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Витебский вокзал
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