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Самые необычные дома Петербурга

Увидеть 12 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Архитектурный облик Санкт-Петербурга — выразительный, яркий, величественный.

Мы проедем по самым красивым улицам города на Mercedes, остановимся у 12 домов и детально рассмотрим внешний декор самых изумительных построек.

Вы восхититесь причудливыми орнаментами и необычными существами на фасадах, узнаете любопытные факты и истории их создания.
4.5
2 отзыва
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга
Самые необычные дома Петербурга

Описание экскурсии

За 3,5 часа вы увидите 12 восхитительных зданий. Полюбуетесь вторыми по величине после эрмитажных атлантами. Узнаете, какой дом в Петербурге самый узкий и самый маленький. Услышите, какой дом задумывался как небоскрёб, но так и не стал им.

Погрузитесь в таинственный мир фараонов и пирамид, а потом перенесётесь в Венецию в дом со львиными головами, напоминающий средневековый Дворец дожей. Увидите 30 кариатид, найдёте старинные часы на одном из домов и прекрасного ангела на другом.

Я расскажу, как крестьяне стали богатейшей династией в 19 веке и построили самый красивый продуктовый магазин в стране. А ещё — в каком году в Петербурге открылся первый универмаг и какая знаменитая семья ходила туда за покупками. И ещё много всего интересного!

Дома на нашем маршруте:

  • Дом с атлантами — доходный дом Веге
  • Сказочный дом-терем
  • Египетский дом
  • Универмаг «У Красного моста»
  • Розовый дом — доходный дом Басина
  • Самый узкий дом
  • Дом книги — дом Зингера
  • Елисеевский магазин
  • Витебский вокзал
  • Дом с кариатидами
  • Дом Вавельберга — отель Wawelberg
  • Дом Бадаева

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная — с остановками и осмотром каждого дома. Поездка проходит на легковом автомобиле Mercedes-Benz C-класса
  • В стоимость включены транспорт, сопровождение гида, вода в машине для всех путешественников
  • Продолжительность экскурсии варьируется от 3 до 3,5 часов в зависимости от дорожной ситуации

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 161 туриста
Добрый день! Меня зовут Ольга. Я родилась и всю жизнь живу в Санкт-Петербурге. Люблю этот город всем сердцем, и для меня большое счастье делиться этой любовью с другими. Я окончила
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Академию художеств по специальности «искусствовед» и Институт технологии и дизайна по специальности «дизайн пространственной среды». Больше 10 лет работаю в сфере организации выставок и экскурсий. С радостью покажу вам Санкт-Петербург и расскажу всё самое интересное! А также посоветую, где и как приятно провести свободное время в городе.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Решила нетривиально отпраздновать свой день рождения и заказала индивидуальную экскурсию по любимому Питеру. Ольга, очень приятная девушка. Готова подстроиться под желания экскурсантов. Мы с подругами отлично провели время.
Немного не хватило изюминки в рассказах гида. Если добавить интересных, неизбитых фактов, что-то из жизни того времени, было бы вообще супер и на 5 звезд:)
Рекомендовать гида и экскурсию могу смело, особенно гостям Питера.
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Э
Отличная экскурсия! Очень рекомендую!
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