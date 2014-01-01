Начните свое знакомство с лучшим городом на Земле в компании настоящего петербуржца!

Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу длится два часа. За это время мы составим представление о том, по каким законам развивался Санкт-Петербург, найдем как открыточные, так и тайные памятники в самом сердце города. Мы загадаем желание, узнаем родословную петербургских котов, обсудим театры и раскроем секреты быстрого прохода в лучшие музеи 🖼 мира.

Мы увидим маленькие памятники (котикам, Остапу Бендеру), главные храмы (Казанский собор, Спас-на-Крови), архитектурные ансамбли (Площадь Искусств, Дворцовая площадь), узнаем секреты попадания в музеи (Эрмитаж, Русский музей, Спас-на-Крови). Также мы посетим настоящую Швецию в центре Петербурга, а до Дворцовой дойдем удивительными дворами, о которых знают только местные жители.