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Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем

4.8
48 отзывов
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Наша обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу займет два часа.

За это время вы составите представление о том, по каким законам развивался Санкт-Петербург, увидите как знаменитые и открыточные, так и тайные памятники в самом сердце города.

Во время прогулки мы загадаем желание, узнаем родословную петербургских котов, обсудим театры и раскроем секреты быстрого прохода в лучшие музеи 🖼 мира.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 600 ₽ за человека

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Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Малая Садовая улица
  • памятник коту Елисею
  • фонтан «Шар»
  • площадь Искусств
  • Русский музей
  • Казанский собор
  • Спас-на-Крови
  • Шведский квартал
  • Дворы Капеллы
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • панорама Невы
  • Домик Петра
  • Зимняя канавка
Начните свое знакомство с лучшим городом на Земле в компании настоящего петербуржца!
Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу длится два часа. За это время мы составим представление о том, по каким законам развивался Санкт-Петербург, найдем как открыточные, так и тайные памятники в самом сердце города. Мы загадаем желание, узнаем родословную петербургских котов, обсудим театры и раскроем секреты быстрого прохода в лучшие музеи 🖼 мира.
Мы увидим маленькие памятники (котикам, Остапу Бендеру), главные храмы (Казанский собор, Спас-на-Крови), архитектурные ансамбли (Площадь Искусств, Дворцовая площадь), узнаем секреты попадания в музеи (Эрмитаж, Русский музей, Спас-на-Крови). Также мы посетим настоящую Швецию в центре Петербурга, а до Дворцовой дойдем удивительными дворами, о которых знают только местные жители.
Начало
🚩 Малая Садовая, 3/54
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем
Обзорная прогулка по Центру с коренным петербуржцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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48 отзывов оставили туристы

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