Именно Петроградка была моей первой средой обитания в Питере — это коммуналка с милейшими соседями. Особенно помню семейную пару, детьми пережившими блокаду, — они называли Петроградку Парижем. А еще застолья с солеными огурцами, дух семейственности, истории и переживания. Именно эти жизненные зарисовки вкупе с любовью к истории вылились в экскурсию по небанальным местам острова.
Петроградка и правда похожа на Монмартр — я проведу вас по ее ярким дворикам, расскажу о художниках, которые здесь жили и продолжают жить, и покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове.
Что мы увидим: