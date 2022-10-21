Небанальные дворики Петроградки

Заглянуть в разноцветные дворики и узнать о жизни петербургских художников

Давайте вместе развеем миф о вечной питерской меланхолии.

Прогуляемся по ярким дворикам Петроградки, заглянем на «Ленфильм» и выпьем вкусный кофе в самой маленькой кофейне города под ламповые истории.

А еще познакомимся с историей художников петербургского Монмартра, увидим современного Дали и сделаем селфи на крыше.
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
Небанальные дворики Петроградки
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Описание

Что вас ожидает

Парижская Петроградка

Именно Петроградка была моей первой средой обитания в Питере — это коммуналка с милейшими соседями. Особенно помню семейную пару, детьми пережившими блокаду, — они называли Петроградку Парижем. А еще застолья с солеными огурцами, дух семейственности, истории и переживания. Именно эти жизненные зарисовки вкупе с любовью к истории вылились в экскурсию по небанальным местам острова.

Творчество островитян-художников

Петроградка и правда похожа на Монмартр — я проведу вас по ее ярким дворикам, расскажу о художниках, которые здесь жили и продолжают жить, и покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове.
Что мы увидим:

  • Дворик-колодец в виде звезды на Малом проспекте Петроградской стороны. Возможно, такая форма связана с мальтийской звездой загадочного императора Павла I?
  • Дворы трех Бенуа с настенной росписью и современным граффити-посвящением художнику-авангардисту Павлу Филонову. «Русский Пикассо», как называли Филонова, умер от голода в том же квартале на Петроградской стороне, хотя за рубежом мог бы стать миллионером, что с ним было не так?
  • Музей авангардистов (дом М. Матюшина) — один из немногих сохранившихся деревянных домов Петроградки. Художник Матюшин принимал у себя Малевича, Маяковского, Хлебникова и Филонова. Но последний вскоре стал его «врагом по искусству». Разберемся вместе — почему?
  • Самый сюрреалистичный дворик Петербурга — пространство, которое является чистым актом творчества Барбада Нельсона. Если повезет, встретим там самого автора — современного Боба Марли и Дали в одном флаконе.
  • Дворик художника Ветрогонского — титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства.
  • И в конце пройдемся по дворику легендарного «Ленфильма». Сделаем памятные селфи на историческом фрегате на набережной или на крыше!

Организационные детали

  • По предварительному согласованию экскурсию может сопровождать фотограф — 3000 руб. /чел.
  • Это пешая экскурсия, одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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