Давайте вместе развеем миф о вечной питерской меланхолии. Прогуляемся по ярким дворикам Петроградки, заглянем на «Ленфильм» и выпьем вкусный кофе в самой маленькой кофейне города под ламповые истории. А еще познакомимся с историей художников петербургского Монмартра, увидим современного Дали и сделаем селфи на крыше.

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Описание

Что вас ожидает

Парижская Петроградка

Именно Петроградка была моей первой средой обитания в Питере — это коммуналка с милейшими соседями. Особенно помню семейную пару, детьми пережившими блокаду, — они называли Петроградку Парижем. А еще застолья с солеными огурцами, дух семейственности, истории и переживания. Именно эти жизненные зарисовки вкупе с любовью к истории вылились в экскурсию по небанальным местам острова.

Творчество островитян-художников

Петроградка и правда похожа на Монмартр — я проведу вас по ее ярким дворикам, расскажу о художниках, которые здесь жили и продолжают жить, и покажу, какой творческий след они оставили на любимом острове.

Что мы увидим:

Дворик-колодец в виде звезды на Малом проспекте Петроградской стороны. Возможно, такая форма связана с мальтийской звездой загадочного императора Павла I?

на Малом проспекте Петроградской стороны. Возможно, такая форма связана с мальтийской звездой загадочного императора Павла I? Дворы трех Бенуа с настенной росписью и современным граффити-посвящением художнику-авангардисту Павлу Филонову. «Русский Пикассо», как называли Филонова, умер от голода в том же квартале на Петроградской стороне, хотя за рубежом мог бы стать миллионером, что с ним было не так?

с настенной росписью и современным граффити-посвящением художнику-авангардисту Павлу Филонову. «Русский Пикассо», как называли Филонова, умер от голода в том же квартале на Петроградской стороне, хотя за рубежом мог бы стать миллионером, что с ним было не так? Музей авангардистов (дом М. Матюшина) — один из немногих сохранившихся деревянных домов Петроградки. Художник Матюшин принимал у себя Малевича, Маяковского, Хлебникова и Филонова. Но последний вскоре стал его «врагом по искусству». Разберемся вместе — почему?

(дом М. Матюшина) — один из немногих сохранившихся деревянных домов Петроградки. Художник Матюшин принимал у себя Малевича, Маяковского, Хлебникова и Филонова. Но последний вскоре стал его «врагом по искусству». Разберемся вместе — почему? Самый сюрреалистичный дворик Петербурга — пространство, которое является чистым актом творчества Барбада Нельсона. Если повезет, встретим там самого автора — современного Боба Марли и Дали в одном флаконе.

— пространство, которое является чистым актом творчества Барбада Нельсона. Если повезет, встретим там самого автора — современного Боба Марли и Дали в одном флаконе. Дворик художника Ветрогонского — титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства.

— титулованного советского художника, украсившего свой двор объектами прикладного искусства. И в конце пройдемся по дворику легендарного «Ленфильма». Сделаем памятные селфи на историческом фрегате на набережной или на крыше!

Организационные детали