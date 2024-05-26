С Степченко Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел Экскурсия в Кронштадт с Ириной прошла очень интересно, комфортно. Ирина прекрасный рассказчик, милый и приветливый человек. Транспорт - удобный минивэн. Рекомендую данную экскурсию.

О Ольга Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел Экскурсия была супер. Познавательна. Гид и организатор Евгения, увлеченный своей профессией, предоставила достаточно много информации с самого начала нашей экскурсии. Освещала всю историю по ходу мероприятия.

П Прокофьева Таинственный Канонерский остров читать дальше стиле. Не было много дат, фамилий, событий, были необычные истории в доступной для восприятия форме). Были интересные рассказы об истории Канонерки и все, что с ней связано. Сегодня провела 1,5 часа в компании своих подруг и замечательного экскурсовода Андрея, который провел нескучную экскурсию в новом для меня

О Ольга Таинственный Канонерский остров читать дальше но он безусловно достоин внимания. Санкт-петербург - морской город и было очень интересно узнать больше про эту его сторону) Узнали много новой информации, которую не найдëшь просто так) Всë понравилось, ещё раз спасибо:) Отличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский остров - не туристическое место,

И Инна Таинственный Канонерский остров Спасибо огромное! провела незабываемые 1,5 часа с замечательным гидом Андреем!! Узнала много нового о Канонерском острове. Всю жизнь здесь живу, читаю много книг, но таких историй не слышала. С удовольствием съезжу ещё на другие экскурсии, которые предлагает Андрей. ❤️

Е Елена Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский читать дальше высоченные мосты. Но больше поражает мастерство строителей и терпение жителей. Валерии огромное спасибо за погружение в этот удивительный мир жутковатых, но очень симпатичных островных районов города! Удивительная экскурсия! После нее с уверенностью можно сказать: Питер - город контрастов. Страшные жилые дома и элитная недвижимость, жуткий туннель

О Ольга Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам читать дальше нужна удобная обувь. На самой косе по камням идти немного напряжно (людям с больными коленками я бы не советовала), но виды того стоят. Давно хотела побывать в этом месте. Рассказ экскурсовода был интересным и увлекательным. Кирилл делал всё, чтобы прогулка была комфортной. Конечно,

Д Дмитрий Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам Замечательная экскурсия. Однозначно для любителей прогулок по пересечённой местности. Сопровождающий готов ответить на любой вопрос, слушать интересно и во многом познавательно. При этом возможно,что в дождь передвигаться по маршруту будет не самым комфортным. В целом - Отлично

О Ольга Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам читать дальше одежду и обувь, поскольку идти предстоит по холмистой местности; открывающийся в конце вид - стоит всего проделанного пути! По дороге Кирилл рассказывает много интересного об острове и окружающих местах. С удовольствием побывала на этой экскурсии, ещё раз благодарю) Спасибо огромное Кириллу за экскурсию - все очень понравилось! Сам по себе маршрут довольно необычный, на прогулку нужно надевать удобную