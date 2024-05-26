Канонерский остров – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Канонерский остров» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
38 отзывов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300 за человека
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550 за всё до 4 чел.
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники
Начало: В любом месте в центре города
9 июня в 19:30
19 июня в 13:30
6 670 за всё до 4 чел.
Таинственный Канонерский остров
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Таинственный Канонерский остров
Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Фрунзенская»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 675 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степченко
    26 мая 2024
    Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
    Экскурсия в Кронштадт с Ириной прошла очень интересно, комфортно. Ирина прекрасный рассказчик, милый и приветливый человек. Транспорт - удобный минивэн. Рекомендую данную экскурсию.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
    Экскурсия была супер. Познавательна. Гид и организатор Евгения, увлеченный своей профессией, предоставила достаточно много информации с самого начала нашей экскурсии. Освещала всю историю по ходу мероприятия.
  • П
    Прокофьева
    24 апреля 2024
    Таинственный Канонерский остров
    Сегодня провела 1,5 часа в компании своих подруг и замечательного экскурсовода Андрея, который провел нескучную экскурсию в новом для меня
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    стиле. Не было много дат, фамилий, событий, были необычные истории в доступной для восприятия форме). Были интересные рассказы об истории Канонерки и все, что с ней связано.

  • О
    Ольга
    18 марта 2024
    Таинственный Канонерский остров
    Отличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский остров - не туристическое место,
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    но он безусловно достоин внимания. Санкт-петербург - морской город и было очень интересно узнать больше про эту его сторону) Узнали много новой информации, которую не найдëшь просто так) Всë понравилось, ещё раз спасибо:)

    Отличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский островОтличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский островОтличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский остров
  • И
    Инна
    17 марта 2024
    Таинственный Канонерский остров
    Спасибо огромное! провела незабываемые 1,5 часа с замечательным гидом Андреем!! Узнала много нового о Канонерском острове. Всю жизнь здесь живу, читаю много книг, но таких историй не слышала. С удовольствием съезжу ещё на другие экскурсии, которые предлагает Андрей. ❤️
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
    Удивительная экскурсия! После нее с уверенностью можно сказать: Питер - город контрастов. Страшные жилые дома и элитная недвижимость, жуткий туннель
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    высоченные мосты. Но больше поражает мастерство строителей и терпение жителей. Валерии огромное спасибо за погружение в этот удивительный мир жутковатых, но очень симпатичных островных районов города!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
    Давно хотела побывать в этом месте. Рассказ экскурсовода был интересным и увлекательным. Кирилл делал всё, чтобы прогулка была комфортной. Конечно,
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    нужна удобная обувь. На самой косе по камням идти немного напряжно (людям с больными коленками я бы не советовала), но виды того стоят.

  • Д
    Дмитрий
    28 июня 2023
    Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
    Замечательная экскурсия. Однозначно для любителей прогулок по пересечённой местности. Сопровождающий готов ответить на любой вопрос, слушать интересно и во многом познавательно. При этом возможно,что в дождь передвигаться по маршруту будет не самым комфортным. В целом - Отлично
  • О
    Ольга
    14 июня 2023
    Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
    Спасибо огромное Кириллу за экскурсию - все очень понравилось! Сам по себе маршрут довольно необычный, на прогулку нужно надевать удобную
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    одежду и обувь, поскольку идти предстоит по холмистой местности; открывающийся в конце вид - стоит всего проделанного пути! По дороге Кирилл рассказывает много интересного об острове и окружающих местах. С удовольствием побывала на этой экскурсии, ещё раз благодарю)

  • О
    Ольга
    21 апреля 2023
    Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
    Были на экскурсии по островам Петровский и Канонерский 19- ого апреля с экскурсоводом Валерией. Экскурсия очень понравилась необычностью маршрута. Такого Петербурга мы не знали. Очень интересно и познавательно. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Канонерский остров»

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  1. Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
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  3. Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Канонерский остров" можно забронировать 4 экскурсии от 2 300 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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