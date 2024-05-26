1 чел.
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Групповая
5.5 часов
Кронштадт - город фортов в мини-группе до 15 чел
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные острова Северной столицы: Петровский и Канонерский
Посетить непарадные острова города и раскрыть их эклектичный характер на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Канонерская коса: мини-экспедиция к лучшим морским пейзажам
Исследовать портовый район и его природные уголки, куда редко заглядывают путешественники
Начало: В любом месте в центре города
9 июня в 19:30
19 июня в 13:30
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Таинственный Канонерский остров
Почувствовать себя в самом конце географии Санкт-Петербурга
Начало: Возле станции метро «Фрунзенская»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 675₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепченко26 мая 2024Экскурсия в Кронштадт с Ириной прошла очень интересно, комфортно. Ирина прекрасный рассказчик, милый и приветливый человек. Транспорт - удобный минивэн. Рекомендую данную экскурсию.
- ООльга21 мая 2024Экскурсия была супер. Познавательна. Гид и организатор Евгения, увлеченный своей профессией, предоставила достаточно много информации с самого начала нашей экскурсии. Освещала всю историю по ходу мероприятия.
- ППрокофьева24 апреля 2024Сегодня провела 1,5 часа в компании своих подруг и замечательного экскурсовода Андрея, который провел нескучную экскурсию в новом для меня
- ООльга18 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо Андрею за необычный маршрут и множество интересных фактов и легенд) Канонерский остров - не туристическое место,
- ИИнна17 марта 2024Спасибо огромное! провела незабываемые 1,5 часа с замечательным гидом Андреем!! Узнала много нового о Канонерском острове. Всю жизнь здесь живу, читаю много книг, но таких историй не слышала. С удовольствием съезжу ещё на другие экскурсии, которые предлагает Андрей. ❤️
- ЕЕлена7 ноября 2023Удивительная экскурсия! После нее с уверенностью можно сказать: Питер - город контрастов. Страшные жилые дома и элитная недвижимость, жуткий туннель
- ООльга7 сентября 2023Давно хотела побывать в этом месте. Рассказ экскурсовода был интересным и увлекательным. Кирилл делал всё, чтобы прогулка была комфортной. Конечно,
- ДДмитрий28 июня 2023Замечательная экскурсия. Однозначно для любителей прогулок по пересечённой местности. Сопровождающий готов ответить на любой вопрос, слушать интересно и во многом познавательно. При этом возможно,что в дождь передвигаться по маршруту будет не самым комфортным. В целом - Отлично
- ООльга14 июня 2023Спасибо огромное Кириллу за экскурсию - все очень понравилось! Сам по себе маршрут довольно необычный, на прогулку нужно надевать удобную
- ООльга21 апреля 2023Были на экскурсии по островам Петровский и Канонерский 19- ого апреля с экскурсоводом Валерией. Экскурсия очень понравилась необычностью маршрута. Такого Петербурга мы не знали. Очень интересно и познавательно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Канонерский остров»
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