Приготовьтесь оказаться в самом сердце блистательной столицы ⭐️ Российской империи. Побеседовать с Петром I, понаблюдать за строительством Зимнего дворца, стать участником становления Российского флота и заглянуть на первый бал Наташи Ростовой — всё это станет возможным на иммерсивном спектакле-променаде. Просто следуйте за голосом в наушниках!

Что вас ожидает

Живой Петербург: аудио-погружение

Наша прогулка 👣 — синтез экскурсии 🧭, театра, игры и капельки философии, который на полтора часа перенесет вас в блистательную Петровскую эпоху. Специальные 3D-наушники помогут нам оживить историю 📖 Петербурга, наполнить ее звуками, голосами и деталями ключевых исторических событий. Шаг за шагом вы откроете талант Федора Шаляпина, на минутку превратитесь в офицера Лейб-гвардии Конного полка, примерите на себя образ петербуржца 19 века. Раскрывая городские тайны, вы прикоснетесь к прошлому Северной столицы, а в финальной точке у Исаакиевского собора задумаетесь о её будущем.

Символы города в новом свете

Следуя за голосом рассказчика, вы осмотрите культовые уголки Петербурга. Не зацикливаясь на фактах, датах и именах, мы попробуем проникнуть в суть города и отыскать за пышными фасадами домов неожиданные истории. Вы станете свидетелями строительства Зимнего дворца и Александрийской колонны, познакомитесь с Медным всадником, узнаете тайны Адмиралтейского канала и Исаакиевского собора, заглянете в Новую Голландию и отыщете дом, где состоялся первый бал Наташи Ростовой.

Кому подойдет экскурсия

Иммерсивная прогулка будет интересна всем путешественникам от 6 лет, которые хотят ощутить дух Петербурга.