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Необычная экскурсия по улицам Петербурга

НАЕДИНЕ с.
НАЕДИНЕ с. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы приглашаем вас посетить иммерсивный спектакль-променад по улицам Санкт-Петербурга.

Спектакль «Петра Творенье» проходит в специальных 3D наушниках, создающих эффект присутствия и полного погружения в происходящие события.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 21 человека

  • 850 ₽ за человека

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Необычная экскурсия по улицам Петербурга
Необычная экскурсия по улицам Петербурга

Что вы увидите

  • Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Дворец бракосочетаний №1
  • Дворец Труда
  • Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • и многое другое
Приготовьтесь оказаться в самом сердце блистательной столицы ⭐️ Российской империи. Побеседовать с Петром I, понаблюдать за строительством Зимнего дворца, стать участником становления Российского флота и заглянуть на первый бал Наташи Ростовой — всё это станет возможным на иммерсивном спектакле-променаде. Просто следуйте за голосом в наушниках!
Что вас ожидает
Живой Петербург: аудио-погружение
Наша прогулка 👣 — синтез экскурсии 🧭, театра, игры и капельки философии, который на полтора часа перенесет вас в блистательную Петровскую эпоху. Специальные 3D-наушники помогут нам оживить историю 📖 Петербурга, наполнить ее звуками, голосами и деталями ключевых исторических событий. Шаг за шагом вы откроете талант Федора Шаляпина, на минутку превратитесь в офицера Лейб-гвардии Конного полка, примерите на себя образ петербуржца 19 века. Раскрывая городские тайны, вы прикоснетесь к прошлому Северной столицы, а в финальной точке у Исаакиевского собора задумаетесь о её будущем.
Символы города в новом свете
Следуя за голосом рассказчика, вы осмотрите культовые уголки Петербурга. Не зацикливаясь на фактах, датах и именах, мы попробуем проникнуть в суть города и отыскать за пышными фасадами домов неожиданные истории. Вы станете свидетелями строительства Зимнего дворца и Александрийской колонны, познакомитесь с Медным всадником, узнаете тайны Адмиралтейского канала и Исаакиевского собора, заглянете в Новую Голландию и отыщете дом, где состоялся первый бал Наташи Ростовой.
Кому подойдет экскурсия
Иммерсивная прогулка будет интересна всем путешественникам от 6 лет, которые хотят ощутить дух Петербурга.
Что входит
  • Cпециальные наушники, создающие эффект присутствия и полного погружения в происходящие события.
  • Дождевики.
  • Увлекательная пешеходная экскурсия от талантливой команды, любящей свое дело и Петербург.
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель.
  • Осмотр достопримечательностей изнутри.
  • Личные расходы.
  • Еда и напитки (рекомендуем взять с собой).
Начало
🚩 Адмиралтейский пр., 6 Фонтан у Адмиралтейства
Место завершения
🏁 Исаакиевский сквер
Необычная экскурсия по улицам Петербурга
Необычная экскурсия по улицам Петербурга
Необычная экскурсия по улицам Петербурга
Необычная экскурсия по улицам Петербурга
Необычная экскурсия по улицам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 21 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НАЕДИНЕ с.
НАЕДИНЕ с.
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