Прикоснуться к изнанке города, перенестись в имперскую Россию и исследовать секретные локации
Готовы в открыть для себя неформальную сторону Питера? Узнать про жизнь разных сословий в дореволюционном городе, изучить Петербург с новой стороны и заглянуть за кулисы его фасадов? В комфортном ритме я провезу вас по аутентичным уголкам города, поделюсь его небанальными историями и, при вашем желании, сделаю отличные фото.
Ближайшие даты:
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Погружение в неформальный Петербург. Мы увидим знаковые дворы-колодцы и захватывающие дореволюционные парадные, расположенные в разных частях города. Окунёмся в атмосферу имперской России и поговорим о том, как застраивался Петербург и правда ли, что «иметь доходный дом в Петербурге было так же выгодно, как золотой прииск в Сибири».
На нашем пути:
- фотогеничный двор-котик
- дореволюционные парадные с редкими уцелевшими витражами и метлахской плиткой
- неформальное место силы — парадная Ротонда
- необычный дом-кольцо
- роскошный доходный дом последнего эмира Бухары
- в своем роде единственный и притягательный двор-шестиугольник
- и другие секретные локации неформального Питера
Организационные детали
- Я встречу вас в любом удобном месте в историческом центре города и доставлю обратно
- Экскурсия проходит на моём автомобиле VW Tiguan, вмещающем до 4 человек
- Посещение парадной Ромашка по желанию и оплачивается дополнительно: 130 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 120 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый день.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Обзорные
По дворам и парадным
Необычные дома
Самое главное
Популярные места
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
1.5 часа
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
от 990₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Карло Росси: судьба итальянца в России
Пройти по следам знаменитого архитектора и понять, почему он - гений организации пространств
на площади Искусств
17 ноя
24 ноя
26 ноя
1 дек
2 450₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Увидеть знаковые и нетуристические места, сохранить моменты и эмоции на профессиональных снимках
в районе метро Владимирская
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
60004 800₽ за всё до 4 чел.