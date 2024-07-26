Отправившись из Санкт-Петербурга, мы с комфортом проедем по маршруту, который приведет нас в удивительную Карелию. Впереди нас ждет много красивых мест — город Сортавала, знаменитый парк «Рускеала» и многие другие. Также гарантируем вам отличные фотографии, позитивный настрой и шикарные места

Описание экскурсии

Давайте отправимся в незабываемое путешествие по Карелии на комфортабельном автомобиле! Карелия — это край многочисленных озер, бескрайних лесов и интересных достопримечательностей, расположенный на северо-западе страны на границе с Финляндией. Мы предлагаем однодневный индивидуальный тур, который полностью подстраивается под ваши пожелания. Такой тур — идеальное решение для тех, кто хочет получить максимум удовольствия!!!