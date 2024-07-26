Отправившись из Санкт-Петербурга, мы с комфортом проедем по маршруту, который приведет нас в удивительную Карелию. Впереди нас ждет много красивых мест — город Сортавала, знаменитый парк «Рускеала» и многие другие. Также гарантируем вам отличные фотографии, позитивный настрой и шикарные места
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Давайте отправимся в незабываемое путешествие по Карелии на комфортабельном автомобиле! Карелия — это край многочисленных озер, бескрайних лесов и интересных достопримечательностей, расположенный на северо-западе страны на границе с Финляндией. Мы предлагаем однодневный индивидуальный тур, который полностью подстраивается под ваши пожелания. Такой тур — идеальное решение для тех, кто хочет получить максимум удовольствия!!!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Эко-ферма «Долина водопадов»
- Город Ангелов
- Сортавала (ж/д вокзал, гора Паасо)
- Горный парк Рускеала
Что включено
- Трансфер из Санкт-Петербурга в Рускеалу и обратно
- Легкий перекус (фрукты), вода
Что не входит в цену
- Билеты по локациям
- Обед и ужин
- Отдельно можно добавить поездку на катере
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕТЬ УДОБНУЮ ОБУВЬ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!!!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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