В Карелию на выходные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 15 экскурсий в категории «В Карелию на выходные» в Санкт-Петербурге, цены от 2 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
244 отзыва
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
от 10 950 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
скидка
10%
Групповая
16 часов
52 отзыва
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека
Вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2 отзыва
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Старая Ладога - древняя как сама Русь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Старая Ладога - древняя как сама Русь
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • G
    GarryTwin
    29 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
    Это вау экскурсия. Да, далеко и к концу утомительно, но оно того стоит! В Карелии бвл первый раз. Микроавтобус Мерседес,
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    водитель аккуратный. Отдельная тема гид Станислав. Это песня! Видно, что это его тема. Отличный историк. Рассказывает интересно, не скушно, где-то с юмором. Места-сказка! Рыба в любых видах-объелись и купили с собой. Карельское пиво обязательно попробуйте, вкусное. Наверное надо было на три дня брать экскурсию, но мы ограничены во времени. Ооочень рекомендую!

  • М
    Милена
    27 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • Н
    Надежда
    25 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
    Второе путешествие со Станиславом,очень рады, что так совпало) интересный и эмоциональный рассказ, великолепное чувство юмора, неожиданные факты, связь событий давно
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    минувших лет с сегодняшними. Все переезды и остановки организованы максимально комфортно для туристов. Насладились великолепием природы Карелии, узнали новое об истории, традициях и перспективах удивительной и красивой земли)

  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию на выходные»

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  3. Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
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