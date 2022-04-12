Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в комфортном микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Билеты на Рускеальский экспресс
Что не входит
Питание
Входные билеты в парк Рускеала и на водопады
Активности в парке (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств или метро Проспект Просвещения
Завершение: По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а затем развезем всех желающих по адресам в черте города
Когда и сколько длится
Когда: по субботам в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Уточните удобное Вам место старта (площадь Искусств в 07.45 или метро Проспект Просвещения в 08.30) и место окончания (метро Проспект Просвещения или любой адрес в черте города).
Для выписки билетов на поезд потребуются ФИО, даты рождения и номера паспортов всех участников тура.
Номер автобуса и телефон гида Вы получите вечером накануне выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по субботам в 08:00
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них