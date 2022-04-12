В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд

В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
В Карелию с комфортом! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Корела
  • Сортавала
  • Ладожские шхеры
  • Водопады Ахвинкоски
  • Горный парк Рускеала
  • Рускеальский экспресс
Собираетесь в Карелию? Будьте готовы к долгой дороге. Поверьте, ехать знакомиться с карельскими красотами небольшой группой в комфортном микроавтобусе куда приятнее, чем в автобусе с 50 другими туристами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспортные расходы
  • Билеты на Рускеальский экспресс
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в парк Рускеала и на водопады
  • Активности в парке (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Искусств или метро Проспект Просвещения
Завершение: По возращении в Петербург тех, кому это будет необходимо, мы высадим у метро, а затем развезем всех желающих по адресам в черте города
Когда и сколько длится
Когда: по субботам в 08:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Уточните удобное Вам место старта (площадь Искусств в 07.45 или метро Проспект Просвещения в 08.30) и место окончания (метро Проспект Просвещения или любой адрес в черте города).
  • Для выписки билетов на поезд потребуются ФИО, даты рождения и номера паспортов всех участников тура.
  • Номер автобуса и телефон гида Вы получите вечером накануне выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по субботам в 08:00

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