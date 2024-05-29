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По популярности
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
16 часов
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
- ЛЛюдмила28 мая 2024Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
- ЕЕвгений27 мая 2024Это вау экскурсия. Да, далеко и к концу утомительно, но оно того стоит! В Карелии бвл первый раз. Микроавтобус Мерседес,
- ММилена27 мая 2024Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
- ННадежда25 мая 2024Второе путешествие со Станиславом,очень рады, что так совпало) интересный и эмоциональный рассказ, великолепное чувство юмора, неожиданные факты, связь событий давно
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ГГалина25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,
- ЕЕатерина25 мая 2024Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крепость Корела»
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