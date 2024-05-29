М Маргарита Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая

Е Елена В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗

Л Людмила Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.

Е Евгений В Карелию на день из Петербурга в мини-группе читать дальше водитель аккуратный. Отдельная тема гид Станислав. Это песня! Видно, что это его тема. Отличный историк. Рассказывает интересно, не скушно, где-то с юмором. Места-сказка! Рыба в любых видах-объелись и купили с собой. Карельское пиво обязательно попробуйте, вкусное. Наверное надо было на три дня брать экскурсию, но мы ограничены во времени. Ооочень рекомендую! Это вау экскурсия. Да, далеко и к концу утомительно, но оно того стоит! В Карелии бвл первый раз. Микроавтобус Мерседес,

М Милена Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала» Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!

С Светлана Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!

Н Надежда В Карелию на день из Петербурга в мини-группе читать дальше минувших лет с сегодняшними. Все переезды и остановки организованы максимально комфортно для туристов. Насладились великолепием природы Карелии, узнали новое об истории, традициях и перспективах удивительной и красивой земли) Второе путешествие со Станиславом,очень рады, что так совпало) интересный и эмоциональный рассказ, великолепное чувство юмора, неожиданные факты, связь событий давно

Э Энгельман Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!

Г Галина Жемчужина Карелии - Рускеала читать дальше заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений. Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,