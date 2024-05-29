Крепость Корела – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Крепость Корела» в Санкт-Петербурге, цены от 2 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
скидка
10%
Групповая
16 часов
52 отзыва
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • Е
    Евгений
    27 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
    Это вау экскурсия. Да, далеко и к концу утомительно, но оно того стоит! В Карелии бвл первый раз. Микроавтобус Мерседес,
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    водитель аккуратный. Отдельная тема гид Станислав. Это песня! Видно, что это его тема. Отличный историк. Рассказывает интересно, не скушно, где-то с юмором. Места-сказка! Рыба в любых видах-объелись и купили с собой. Карельское пиво обязательно попробуйте, вкусное. Наверное надо было на три дня брать экскурсию, но мы ограничены во времени. Ооочень рекомендую!

  • М
    Милена
    27 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • Н
    Надежда
    25 мая 2024
    В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
    Второе путешествие со Станиславом,очень рады, что так совпало) интересный и эмоциональный рассказ, великолепное чувство юмора, неожиданные факты, связь событий давно
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    минувших лет с сегодняшними. Все переезды и остановки организованы максимально комфортно для туристов. Насладились великолепием природы Карелии, узнали новое об истории, традициях и перспективах удивительной и красивой земли)

  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,
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    заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений.

  • Е
    Еатерина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крепость Корела»

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  3. Жемчужина Карелии - Рускеала
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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