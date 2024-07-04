читать дальше

ей за обширный объем знаний, прекрасное изложение и любовь к своему краю. Обед с ухой, конечно, надо перенести в другое заведение, но, видно,таких,как в Сортавала, в Ланденпохья нет. На горе Филина чудесная экотропа, фото отличные, экскурсия внутрь горы впечатлила. Долина водопадов вне конкуренции, жаль, маловато времени на неё запланировано. Приедем туда ещё. Хотелось бы обратить внимание на необходимость оплаты только наличными. Надо предупредить всех, что не только по карте, но и по СБП невозможно расплатиться. Пришлось снимать деньги с карты на трассе. В целом впечатление хорошее