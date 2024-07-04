Долина водопадов – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина водопадов» в Санкт-Петербурге, цены от 3 490 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
66 отзывов
16 часов
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
5 900 за человека
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
На автобусе
59 отзывов
14 часов
Групповая
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По средам, субботам и в праздничные дни в 07:30
Завтра в 07:00
24 июля в 07:00
3 490 за человека
«Рускеальский экспресс» - незабываемая прогулка по Карелии
На машине
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Рускеальский экспресс» - незабываемая прогулка по Карелии
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июля 2024
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Отличная экскурсия, несмотря на ненастную погоду и проблемы с электричеством в Лахденпохья. В большей мере это заслуга экскурсовода Светланы. Спасибо
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    ей за обширный объем знаний, прекрасное изложение и любовь к своему краю. Обед с ухой, конечно, надо перенести в другое заведение, но, видно,таких,как в Сортавала, в Ланденпохья нет. На горе Филина чудесная экотропа, фото отличные, экскурсия внутрь горы впечатлила. Долина водопадов вне конкуренции, жаль, маловато времени на неё запланировано. Приедем туда ещё. Хотелось бы обратить внимание на необходимость оплаты только наличными. Надо предупредить всех, что не только по карте, но и по СБП невозможно расплатиться. Пришлось снимать деньги с карты на трассе. В целом впечатление хорошее

  • О
    Оденцова
    27 июня 2024
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо экскурсоводу Татьяне! Советую 👍
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Добрый день. Всё понравилось. Есть моменты которые хочется улучшить. Комплекс "музей Совы" Экскурсоводу нужен микрофон. Совсем не слышно. На территории нужно полноценное кафе. Туристов оставляют на несколько часов. Особенно в непогоду требуется горячий кофе и перекус. Остальное все отлично. Спасибо за путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Долина водопадов»

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  3. «Рускеальский экспресс» - незабываемая прогулка по Карелии
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Долина водопадов" можно забронировать 3 экскурсии от 3 490 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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