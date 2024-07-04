1 чел.
По популярности
16 часов
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
5 900₽ за человека
14 часов
Групповая
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По средам, субботам и в праздничные дни в 07:30
Завтра в 07:00
24 июля в 07:00
3 490₽ за человека
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Рускеальский экспресс» - незабываемая прогулка по Карелии
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июля 2024Отличная экскурсия, несмотря на ненастную погоду и проблемы с электричеством в Лахденпохья. В большей мере это заслуга экскурсовода Светланы. Спасибо
- ООденцова27 июня 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо экскурсоводу Татьяне! Советую 👍
- ННаталья13 июня 2024Добрый день. Всё понравилось. Есть моменты которые хочется улучшить. Комплекс "музей Совы" Экскурсоводу нужен микрофон. Совсем не слышно. На территории нужно полноценное кафе. Туристов оставляют на несколько часов. Особенно в непогоду требуется горячий кофе и перекус. Остальное все отлично. Спасибо за путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Долина водопадов»
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