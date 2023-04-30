Один из красивейших дворцов Петербурга построили в 19 веке для сына императора Николая I. А после революции здесь открыли первый в мире Дворец профсоюзов. На экскурсии в группе до 25 человек вы услышите о непростой судьбе здания и его владельцев. Познакомитесь с интерьерами и устройством передовой для своего времени постройки. И откроете интересные факты о жизни великокняжеской семьи.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по парадным залам

Вы увидите одну из самых красивых дворцовых лестниц в Петербурге, Вестибюль, Великокняжескую и Белую гостиные, зал Вернисаж, Романовский и концертный залы. Некоторые интерьеры сохранили оригинальную отделку. Рассмотрите фасады неоренессанского стиля и барокко, а также совершенно нового для того времени стиля эклектики. И узнаете, какие технологические новшества составляли особую гордость дворца.

История здания: от великокняжеской резиденции до Дворца Труда

Гид расскажет о прошлом здания, которое построили для сына Николая I. Вы узнаете, принесло ли оно счастье своим владельцам. Кто жил здесь после Великого князя Николая Николаевича. Как изменилась судьба и облик дворца после революции, когда здание передали Петроградскому Союзу профсоюзов. И услышите о нынешней жизни Николаевского дворца, в интерьерах которого организовываются банкеты, праздники и другие мероприятия.

Организационные детали