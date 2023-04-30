Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров

Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников

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Ответы на вопросы
Один из красивейших дворцов Петербурга построили в 19 веке для сына императора Николая I. А после революции здесь открыли первый в мире Дворец профсоюзов. На экскурсии в группе до 25 человек вы услышите о непростой судьбе здания и его владельцев. Познакомитесь с интерьерами и устройством передовой для своего времени постройки. И откроете интересные факты о жизни великокняжеской семьи.
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Николаевский дворец: ансамбль архитектурных шедевров
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
6
мая
21
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по парадным залам

Вы увидите одну из самых красивых дворцовых лестниц в Петербурге, Вестибюль, Великокняжескую и Белую гостиные, зал Вернисаж, Романовский и концертный залы. Некоторые интерьеры сохранили оригинальную отделку. Рассмотрите фасады неоренессанского стиля и барокко, а также совершенно нового для того времени стиля эклектики. И узнаете, какие технологические новшества составляли особую гордость дворца.

История здания: от великокняжеской резиденции до Дворца Труда

Гид расскажет о прошлом здания, которое построили для сына Николая I. Вы узнаете, принесло ли оно счастье своим владельцам. Кто жил здесь после Великого князя Николая Николаевича. Как изменилась судьба и облик дворца после революции, когда здание передали Петроградскому Союзу профсоюзов. И услышите о нынешней жизни Николаевского дворца, в интерьерах которого организовываются банкеты, праздники и другие мероприятия.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не потребуется
  • Экскурсию проведёт гид музея

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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