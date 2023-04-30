Осмотреть парадную резиденцию Великого князя и узнать, чем она поражала современников
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по парадным залам
Вы увидите одну из самых красивых дворцовых лестниц в Петербурге, Вестибюль, Великокняжескую и Белую гостиные, зал Вернисаж, Романовский и концертный залы. Некоторые интерьеры сохранили оригинальную отделку. Рассмотрите фасады неоренессанского стиля и барокко, а также совершенно нового для того времени стиля эклектики. И узнаете, какие технологические новшества составляли особую гордость дворца.
История здания: от великокняжеской резиденции до Дворца Труда
Гид расскажет о прошлом здания, которое построили для сына Николая I. Вы узнаете, принесло ли оно счастье своим владельцам. Кто жил здесь после Великого князя Николая Николаевича. Как изменилась судьба и облик дворца после революции, когда здание передали Петроградскому Союзу профсоюзов. И услышите о нынешней жизни Николаевского дворца, в интерьерах которого организовываются банкеты, праздники и другие мероприятия.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не потребуется
- Экскурсию проведёт гид музея
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.