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Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова

Отдохнуть от городской суеты и перенестись в эпоху царского прошлого
Ансамбль на берегу Финского залива возник в начале 18 века. За это время он поменял нескольких владельцев. Среди них князь Меншиков, будущий император Пётр III, Екатерина II. При каждом хозяине комплекс менялся и достраивался под их вкусы. Сейчас это тихое поместье вдали от шумного Петербурга. Погуляем среди живописных пейзажей под рассказы о резиденции и её владельцах.
5
11 отзывов
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова

Описание экскурсии

Великолепные дворцы, живописный парк и красочный сад

На комфортабельном минивэне мы отправимся к южному побережью Финского залива в 40 километрах от Петербурга. На территории города Ломоносов и расположен Ораниенбаум. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. При желании в составе группы с местным гидом вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и павильон Катальной горки.

Судьбы великих, интриги и забавы

  • Обсудим историю Ораниенбаума, начиная с 18 века и до наших дней.
  • Затронем судьбы главных владельцев имения, их вклад в развитие резиденции.
  • Вспомним, как строил свой Большой дворец Меншиков и что означает само название Ораниенбаум.
  • Поговорим о том, как здесь проводил время новый хозяин земель — наследник Пётр III с молодой супругой, будущей Екатериной II.
  • Вы узнаете, как появилась его крепость для военных игр, и увидите, что от неё сохранилось.
  • Поймёте, в чём уникальность Китайского дворца, особенность павильона Катальной горки и как работал этот захватывающий аттракцион в те далёкие времена.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
  • Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер и входной билет в парк для гида
  • Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Если захотите, можем увеличить её за 3000 ₽/ч
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Входные билеты (обязательно)

  • Парк Ораниенбаум: взрослый — 550 ₽, учащийся — 250 ₽
  • Экскурсионный ваучер — 2500 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Большой Меншиковский дворец: взрослый — 800 ₽, учащийся — 600 ₽
  • Китайский дворец: взрослый — 1100 ₽, учащийся — 750 ₽
  • Павильон Катальной горки: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽
  • Дворец Петра III: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽
  • Картинный дом: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Китайский дворец работает только в летний сезон с 1.06 по 31.08, в дождь и при повышенной влажности закрывается.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
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эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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1
3
2
1
Е
Экскурсия очень понравилась.
Хорошая организация, удобный минивен и аккуратный водитель. Отдельное спасибо гиду Евгению - интересная экскурсия в пути, интерактив с детьми, понятная и запоминающаяся подача материала, много интересного подчерпнули.
Рекомендуем!
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И
Ездили на экскурсию 20 июня 2026г. в Ораниенбаум с экскурсоводом Еленой и водителем Игорем. Организатор тура Леонид. Спасибо большое ему за советы (что лучше посетить) и решения по организации нашей
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поездки (нас было 8 человек и необходимо было найти нужный автомобиль для нас)! Экскурсия прошла отлично! По дороге (туда и обратно) Елена подробно, интересно и с историческими датами рассказывала про проезжающие районы и объекты Санкт-Петербурга! В резиденции гуляли по парку - наслаждаясь красотой вековых деревьев, цветниками и прудами, посетили Китайский дворец и Катальную горку! красота необыкновенная!!! Особенно Китайский дворец - такую роскошь мы увидели впервые! Кто там ещё не был - обязательно посетите! Дворец Катальная горка, который как "воздушный зефир" голубого цвета - необычен своей задумкой! А назад водитель Игорь предложил проехать по дамбе между финским заливом и морем! Мы так обрадовались этому, т. к. были наслышаны о красоте этой трассы! Увидели вдалеке Кронштадт, острова фортов и въехали в Питер с другой стороны, про которую мы мало знали подробностей! Всё прошло так, как мы и планировали! Да ещё и погода была по настоящему летней! Советую всем посетить Ораниенбаум, воспользовавшись организатором в лице Леонида!

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М
Огромное спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она так живо и увлекательно делилась фактами, что мы полностью погрузились в атмосферу Ораниенбаума. Место волшебное - хочется вернуться сюда снова
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В
Отличная экскурсия! Анастасия - очень позитивный, профессиональный и доброжелательный эксперт в своем деле!! Очень понравилось)
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Е
Все прошло отлично,не смотря на не самую хорошую погоду,шел снег. Во время поездки до Ораниенбаума Екатерина всю дорогу рассказывала нам интересные исторические факты о том месте куда мы направлялись,слушали с интересом. В музее все органиизованно хорошо и экскусоводы отличные. Большое спасибо всей команде Леониду,Екатерине,водителю Кириллу за хорошую организацию нашей поездки.
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Марина
Я очень люблю Ораниенбаум, по нему можно гулять бесконечно долго и с удовольствием
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