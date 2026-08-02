Ансамбль на берегу Финского залива возник в начале 18 века. За это время он поменял нескольких владельцев. Среди них князь Меншиков, будущий император Пётр III, Екатерина II. При каждом хозяине комплекс менялся и достраивался под их вкусы. Сейчас это тихое поместье вдали от шумного Петербурга. Погуляем среди живописных пейзажей под рассказы о резиденции и её владельцах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великолепные дворцы, живописный парк и красочный сад

На комфортабельном минивэне мы отправимся к южному побережью Финского залива в 40 километрах от Петербурга. На территории города Ломоносов и расположен Ораниенбаум. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. При желании в составе группы с местным гидом вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и павильон Катальной горки.

Судьбы великих, интриги и забавы

Обсудим историю Ораниенбаума, начиная с 18 века и до наших дней.

Затронем судьбы главных владельцев имения, их вклад в развитие резиденции.

Вспомним, как строил свой Большой дворец Меншиков и что означает само название Ораниенбаум.

Поговорим о том, как здесь проводил время новый хозяин земель — наследник Пётр III с молодой супругой, будущей Екатериной II.

Вы узнаете, как появилась его крепость для военных игр, и увидите, что от неё сохранилось.

Поймёте, в чём уникальность Китайского дворца, особенность павильона Катальной горки и как работал этот захватывающий аттракцион в те далёкие времена.

Организационные детали

Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle

Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды

В стоимость включены услуги гида, трансфер и входной билет в парк для гида

Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Если захотите, можем увеличить её за 3000 ₽/ч

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Входные билеты (обязательно)

Парк Ораниенбаум: взрослый — 550 ₽, учащийся — 250 ₽

Экскурсионный ваучер — 2500 ₽

Дополнительные расходы (по желанию)

Большой Меншиковский дворец: взрослый — 800 ₽, учащийся — 600 ₽

Китайский дворец: взрослый — 1100 ₽, учащийся — 750 ₽

Павильон Катальной горки: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Дворец Петра III: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Картинный дом: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽

Китайский дворец работает только в летний сезон с 1.06 по 31.08, в дождь и при повышенной влажности закрывается.