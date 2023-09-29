Отдохнуть от городской суеты и перенестись в эпоху царского прошлого
Ансамбль на берегу Финского залива возник в начале 18 века. За это время он поменял нескольких владельцев. Среди них князь Меншиков, будущий император Пётр III, Екатерина II. При каждом хозяине комплекс менялся и достраивался под их вкусы. Сейчас это тихое поместье вдали от шумного Петербурга. Погуляем среди живописных пейзажей под рассказы о резиденции и её владельцах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Великолепные дворцы, живописный парк и красочный сад
На комфортабельном минивэне мы отправимся к южному побережью Финского залива в 40 километрах от Петербурга. На территории города Ломоносов и расположен Ораниенбаум. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. При желании в составе группы с местным гидом вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и павильон Катальной горки.
Судьбы великих, интриги и забавы
- Обсудим историю Ораниенбаума, начиная с 18 века и до наших дней.
- Затронем судьбы главных владельцев имения, их вклад в развитие резиденции.
- Вспомним, как строил свой Большой дворец Меншиков и что означает само название Ораниенбаум.
- Поговорим о том, как здесь проводил время новый хозяин земель — наследник Пётр III с молодой супругой, будущей Екатериной II.
- Вы узнаете, как появилась его крепость для военных игр, и увидите, что от неё сохранилось.
- Поймёте, в чём уникальность Китайского дворца, особенность павильона Катальной горки и как работал этот захватывающий аттракцион в те далёкие времена.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
- Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды
- В стоимость включены услуги гида, трансфер и входной билет в парк для гида
- Стандартная продолжительность программы — 7 часов. Если захотите, можем увеличить её за 2500 руб. /час.
Входные билеты (обязательно)
Парк Ораниенбаум: взрослый — 400 руб., льготный — 150 руб., дети до 14 лет — бесплатно
Дополнительные расходы (по желанию)
- Большой Меншиковский дворец: взрослый — 450 руб., льготный — 350 руб., дети до 14 лет — 250 руб.
- Китайский дворец: взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Павильон Катальной горки: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Дворец Петра III: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
- Картинный дом: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!
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