Ансамбль на берегу Финского залива возник в начале 18 века. За это время он поменял нескольких владельцев. Среди них князь Меншиков, будущий император Пётр III, Екатерина II. При каждом хозяине комплекс менялся и достраивался под их вкусы. Сейчас это тихое поместье вдали от шумного Петербурга. Погуляем среди живописных пейзажей под рассказы о резиденции и её владельцах.
Описание экскурсии
Великолепные дворцы, живописный парк и красочный сад
На комфортабельном минивэне мы отправимся к южному побережью Финского залива в 40 километрах от Петербурга. На территории города Ломоносов и расположен Ораниенбаум. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. При желании в составе группы с местным гидом вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и павильон Катальной горки.
Судьбы великих, интриги и забавы
- Обсудим историю Ораниенбаума, начиная с 18 века и до наших дней.
- Затронем судьбы главных владельцев имения, их вклад в развитие резиденции.
- Вспомним, как строил свой Большой дворец Меншиков и что означает само название Ораниенбаум.
- Поговорим о том, как здесь проводил время новый хозяин земель — наследник Пётр III с молодой супругой, будущей Екатериной II.
- Вы узнаете, как появилась его крепость для военных игр, и увидите, что от неё сохранилось.
- Поймёте, в чём уникальность Китайского дворца, особенность павильона Катальной горки и как работал этот захватывающий аттракцион в те далёкие времена.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
- Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды
- В стоимость включены услуги гида, трансфер и входной билет в парк для гида
- Стандартная продолжительность программы — 6 часов. Если захотите, можем увеличить её за 3000 ₽/ч
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Входные билеты (обязательно)
- Парк Ораниенбаум: взрослый — 550 ₽, учащийся — 250 ₽
- Экскурсионный ваучер — 2500 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- Большой Меншиковский дворец: взрослый — 800 ₽, учащийся — 600 ₽
- Китайский дворец: взрослый — 1100 ₽, учащийся — 750 ₽
- Павильон Катальной горки: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽
- Дворец Петра III: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽
- Картинный дом: взрослый — 500 ₽, учащийся — 350 ₽
Китайский дворец работает только в летний сезон с 1.06 по 31.08, в дождь и при повышенной влажности закрывается.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень понравилась.
Хорошая организация, удобный минивен и аккуратный водитель. Отдельное спасибо гиду Евгению - интересная экскурсия в пути, интерактив с детьми, понятная и запоминающаяся подача материала, много интересного подчерпнули.
Рекомендуем!
Хорошая организация, удобный минивен и аккуратный водитель. Отдельное спасибо гиду Евгению - интересная экскурсия в пути, интерактив с детьми, понятная и запоминающаяся подача материала, много интересного подчерпнули.
Рекомендуем!
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И
Ездили на экскурсию 20 июня 2026г. в Ораниенбаум с экскурсоводом Еленой и водителем Игорем. Организатор тура Леонид. Спасибо большое ему за советы (что лучше посетить) и решения по организации нашей
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М
Огромное спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! Она так живо и увлекательно делилась фактами, что мы полностью погрузились в атмосферу Ораниенбаума. Место волшебное - хочется вернуться сюда снова
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В
Отличная экскурсия! Анастасия - очень позитивный, профессиональный и доброжелательный эксперт в своем деле!! Очень понравилось)
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Е
Все прошло отлично,не смотря на не самую хорошую погоду,шел снег. Во время поездки до Ораниенбаума Екатерина всю дорогу рассказывала нам интересные исторические факты о том месте куда мы направлялись,слушали с интересом. В музее все органиизованно хорошо и экскусоводы отличные. Большое спасибо всей команде Леониду,Екатерине,водителю Кириллу за хорошую организацию нашей поездки.
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Я очень люблю Ораниенбаум, по нему можно гулять бесконечно долго и с удовольствием
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