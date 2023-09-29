Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова

Отдохнуть от городской суеты и перенестись в эпоху царского прошлого

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ансамбль на берегу Финского залива возник в начале 18 века. За это время он поменял нескольких владельцев. Среди них князь Меншиков, будущий император Пётр III, Екатерина II. При каждом хозяине комплекс менялся и достраивался под их вкусы. Сейчас это тихое поместье вдали от шумного Петербурга. Погуляем среди живописных пейзажей под рассказы о резиденции и её владельцах.
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ораниенбаум - загородная резиденция светлейшего князя Меншикова
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
4
окт
5
окт
6
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великолепные дворцы, живописный парк и красочный сад

На комфортабельном минивэне мы отправимся к южному побережью Финского залива в 40 километрах от Петербурга. На территории города Ломоносов и расположен Ораниенбаум. Прогуляемся по Верхнему парку и Нижнему саду общей площадью около 162 гектаров. При желании в составе группы с местным гидом вы можете посетить Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец со знаменитым Стеклярусным кабинетом и павильон Катальной горки.

Судьбы великих, интриги и забавы

  • Обсудим историю Ораниенбаума, начиная с 18 века и до наших дней.
  • Затронем судьбы главных владельцев имения, их вклад в развитие резиденции.
  • Вспомним, как строил свой Большой дворец Меншиков и что означает само название Ораниенбаум.
  • Поговорим о том, как здесь проводил время новый хозяин земель — наследник Пётр III с молодой супругой, будущей Екатериной II.
  • Вы узнаете, как появилась его крепость для военных игр, и увидите, что от неё сохранилось.
  • Поймёте, в чём уникальность Китайского дворца, особенность павильона Катальной горки и как работал этот захватывающий аттракцион в те далёкие времена.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
  • Все экскурсии внутри музеев (дворцов и павильонов) проводят только местные гиды
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер и входной билет в парк для гида
  • Стандартная продолжительность программы — 7 часов. Если захотите, можем увеличить её за 2500 руб. /час.

Входные билеты (обязательно)

Парк Ораниенбаум: взрослый — 400 руб., льготный — 150 руб., дети до 14 лет — бесплатно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Большой Меншиковский дворец: взрослый — 450 руб., льготный — 350 руб., дети до 14 лет — 250 руб.
  • Китайский дворец: взрослый — 400 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Павильон Катальной горки: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Дворец Петра III: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.
  • Картинный дом: взрослый — 350 руб., льготный — 300 руб., дети до 14 лет — 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Ораниенбаум
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Ораниенбаум: в гостях у знати
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
107 отзывов
Ораниенбаум: в гостях у знати
Насыщенная групповая экскурсия в императорскую резиденцию города Ломоносов
у Гостиного Двора
Завтра
30 сен
1 окт
4 окт
2 500 за человека
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
По договоренности
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
11 950 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
Увидеть нарядный дворец, погулять по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденции
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
11 700 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ