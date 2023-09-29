Ораниенбаум

Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 42 туристов

Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!

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