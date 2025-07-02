Отправляйтесь на ночную прогулку по рекам Санкт-Петербурга на катере. Профессиональный капитан проведёт вас по маршруту, включающему Фонтанку, Крюков канал, Мойку и Неву. Насладитесь зрелищем развода мостов, включая Дворцовый и Троицкий. Комфорт на борту обеспечат удобные места, тёплые пледы и аудиосистема. Время на катере станет отличной возможностью сделать уникальные фотографии и провести время с близкими

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00

Описание водной прогулки

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы пройдёте по рекам и каналам города по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Нева.

Увидите главное зрелище летнего Санкт-Петербурга: развод мостов. На Дворцовый и Троицкий посмотрите обязательно, Литейный и Благовещенский — по договорённости, в зависимости от дня недели.

Прогулка проходит на частном катере с комфортными посадочными местами, столиком для фуршета, посудой, каютой, тёплыми пледами, туалетом и аудиосистемой, к которой вы сможете подключить ваши гаджеты.

Организационные детали