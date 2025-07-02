Отправляйтесь на ночную прогулку по рекам Санкт-Петербурга на катере. Профессиональный капитан проведёт вас по маршруту, включающему Фонтанку, Крюков канал, Мойку и Неву. Насладитесь зрелищем развода мостов, включая Дворцовый и Троицкий. Комфорт на борту обеспечат удобные места, тёплые пледы и аудиосистема.
Время на катере станет отличной возможностью сделать уникальные фотографии и провести время с близкими
Время на катере станет отличной возможностью сделать уникальные фотографии и провести время с близкими
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Индивидуальная прогулка
- 🌉 Развод мостов
- 📸 Отличные фото
- 🎶 Музыка на борту
- 🛋️ Комфортные условия
Что можно увидеть
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Благовещенский мост
Описание водной прогулки
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вы пройдёте по рекам и каналам города по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Нева.
Увидите главное зрелище летнего Санкт-Петербурга: развод мостов. На Дворцовый и Троицкий посмотрите обязательно, Литейный и Благовещенский — по договорённости, в зависимости от дня недели.
Прогулка проходит на частном катере с комфортными посадочными местами, столиком для фуршета, посудой, каютой, тёплыми пледами, туалетом и аудиосистемой, к которой вы сможете подключить ваши гаджеты.
Организационные детали
- Это не экскурсия, а прогулка на катере, которым управляет капитан. Исторических справок не предполагается
- На борт можно брать еду и напитки кроме красного вина, красящих фруктов и ягод
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От набережной Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я профессиональный капитан частной яхты в Петербурге. У меня есть лицензия и вся необходимая документация для проведения водных прогулок. Все пассажиры на борту застрахованы. Провожу прогулки в дружеской душевной обстановке.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
2 июл 2025
Брали для выпускников - они счастливы!! Рекомендуем))
К
Клавдия
23 июн 2025
Потрясающая экскурсия! Ни разу не пожалели, что решились поехать на эту экскурсию в холод и дождливую погоду))) Денису спасибо большое за организацию… ночь, мосты, великолепные виды, музыка и Prosecco)
Наталья
14 июн 2025
Прекрасная прогулка ночью по каналам и Неве с разводом мостов. На катере есть пледы в достаточном количестве, печка и вообще катер комфортный. Но все равно на ночную прогулку одеваетесь тепло, так как холодно! Спасибо Денису за прекрасную прогулку! Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Водная прогулка
Прогулки на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Начало: Набережная реки Фонтанки 133
1 дек в 02:00
2 дек в 02:00
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Начало: Восстания площадь, 2 лит А Восстания, 1 лит А
Расписание: ежедневно в 23-30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
1 мая в 23:55
2 мая в 23:55
16 000 ₽ за всё до 11 чел.