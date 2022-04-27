Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе (развод мостов)

Смешанная: автобусная, с прогулкой на теплоходе

Групповая
Смешанная: автобусная, с прогулкой на теплоходе.

Место окончания: гостиница «Октябрьская»
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе (развод мостов)
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с прогулкой на теплоходе (развод мостов)

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Невский проспект
  • Васильевский остров
  • Разводные мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта автобусная экскурсия покажет вам ночное преображение Петербурга в полной мере. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов. Предусмотрены небольшие остановки с выходами, чтобы вы могли сами ощутить дух ночного города, сделать фото на память.

Автобусная часть экскурсии завершится на набережной Невы, где Вас ждёт водная прогулка по Неве на развод мостов.

По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.

Программа

Эрмитаж, Петропавловская крепость, Невский проспект, Васильевский остров, Смольный Собор, Мариинский театр, Развод мостов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
  • Билет на теплоход
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 22:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 22:30

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