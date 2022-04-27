Эта автобусная экскурсия покажет вам ночное преображение Петербурга в полной мере. В полумраке вы заново увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов и монументов. Предусмотрены небольшие остановки с выходами, чтобы вы могли сами ощутить дух ночного города, сделать фото на память.

Автобусная часть экскурсии завершится на набережной Невы, где Вас ждёт водная прогулка по Неве на развод мостов.

По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.