Что вас ожидает

Ночной Петербург — вид с воды! Вы убедитесь, как прекрасно сидит на Северной столице вечерний наряд. Увидите пролеты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. А дворцы и памятники в вечерней иллюминации откроются с неожиданной стороны.

Разводные мосты — кульминация прогулки! Наблюдать за магическим действием вы будете с «лучших зрительских мест»: Дворцовый и Троицкий мосты увидите вблизи, а Благовещенский — издалека.

Комфортабельный катер. На моторном маломерном судне «Орфей» вы будете только в своей компании друзей и близких — без посторонних туристов. Такой тип судов отличается повышенным уровнем комфорта и мобильностью. На борту есть столик, удобные мягкие диваны по периметру катера, а также тент на случай дождя.

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Большая Нева (путешествие к Авроре и Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

Вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет катер:

Петропавловская крепость

Стрелка Васильевского острова

Эрмитаж

Кунсткамера

Адмиралтейство

Исаакиевский собор

Аничков мост

Михайловский замок

Чижик-Пыжик

Организационные детали

Как проходит прогулка

На моторном катере «Орфей» или «Пегас», где с комфортом разместится только ваша компания (вместимость до 11 человек)

Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид. Вы можете выбрать формат экскурсии с сопровождением гида, доплатив 3000 руб.

На случай дождя и сильного ветра на катере будет размещен защитный тент

Важно знать до бронирования