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Индивидуальная прогулка на развод мостов

Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с боурайдера, как разводят мосты
Разведение мостов — главное зрелище Санкт-Петербурга, за которым лучше всего наблюдать с воды в кругу друзей и близких.

На комфортабельном катере вы пройдёте по рекам и каналам ночного города, увидите набережные и памятники в огнях иллюминации, а в финале с лучшего ракурса полюбуетесь, как разводятся мосты.
4.8
24 отзыва
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Ночной Петербург — вид с воды. Вы убедитесь, как отлично сидит на Северной столице вечерний наряд. Увидите пролёты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. А дворцы и памятники в вечерней иллюминации откроются с неожиданной стороны.

Разводные мосты — кульминация прогулки. Наблюдать за магическим действием вы будете с лучших зрительских мест.

Комфортабельный катер типа боурайдер отличается повышенным уровнем комфорта и мобильности. На борту есть столик, бокалы (по запросу), удобные кожаные диваны по периметру катера, тент на случай дождя.

Маршрут

р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — (мимо Новой Голландии) — Большая Нева (Благовещенский мост) — р. Фонтанка

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • На боурайдерах «Леонардо» или «Да Винчи», где с комфортом разместится от 1 до 11 человек (в зависимости от выбора катера). На борту есть спасжилеты, перед посадкой проводится инструктаж
    * Длительность — 1 ч 15 мин
  • Стоимость указана за боурайдер вместимость до 11 человек — 7 мест рядом с капитаном и 4 в носовой части. Если вам нужен более просторный катер, напишите нам
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид. По желанию вы можете включить музыкальное сопровождение
  • На случай дождя и сильного ветра на катере будет размещён защитный тент
  • С вами будет капитан из нашей команды

Обратите внимание

  • Количество посещаемых мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств. В дни государственных праздников: 1, 9 мая, 12 июня и 4 ноября развод мостов не проводится
  • Просим быть на причале за 10 мин до отправления катера
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде ветрено

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Фонтанки, станция метро Сенная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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1
Юлия
Все было прекрасно, дети спали😂, взрослые кайфовали. Посмотрели разведение 2-х мостов, прослушали обзорную экскурсию по каналам и рекам. Не замёрзли: есть пледы. Была небольшая задержка на причале, торопились на причал к 23:30, а отчалили в 23:50.
Все было прекрасно, дети спали😂, взрослые кайфовали. Посмотрели разведение 2-х мостов, прослушали обзорную экскурсию по каналам
Все было прекрасно, дети спали😂, взрослые кайфовали. Посмотрели разведение 2-х мостов, прослушали обзорную экскурсию по каналам
Все было прекрасно, дети спали😂, взрослые кайфовали. Посмотрели разведение 2-х мостов, прослушали обзорную экскурсию по каналам
Все было прекрасно, дети спали😂, взрослые кайфовали. Посмотрели разведение 2-х мостов, прослушали обзорную экскурсию по каналам
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Павел
Это просто прекрасно!!! Такой красоты мы с моей девушкой еще не видели, приехали в город на 5 дней и уезжать теперь не охото. . На этой прогулке я сделал ей
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предложение, это было очень эффектно, теперь Санкт-Петербург наш любимый и особенный город, куда мы будем приезжать еще и еще. Большое спасибо капитану, благодаря ему мы оказались у Дворцового моста, развод которого был просто невероятен.

Это просто прекрасно!!! Такой красоты мы с моей девушкой еще не видели, приехали в город на
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Мария
Прекрасная экскурсия, катер в отличном состоянии, даже осенью при сильном ветре под брезентовой крышей было классно, +были пледы Не забываете брать с собой напитки и перекус) а еще можно взять колонку, чтобы слушать приятную музыку между лекциями от аудиогида
Прекрасная экскурсия, катер в отличном состоянии, даже осенью при сильном ветре под брезентовой крышей было классно,
Прекрасная экскурсия, катер в отличном состоянии, даже осенью при сильном ветре под брезентовой крышей было классно,
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Елена
Все было супер! Кроме погоды-очень холодно, а катер отрытый 🤪! Но все прошло отлично
Все было супер! Кроме погоды-очень холодно, а катер отрытый 🤪! Но все прошло отлично
Все было супер! Кроме погоды-очень холодно, а катер отрытый 🤪! Но все прошло отлично
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Алеесандр
Отлично!
Отлично!
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Ю
Все отлично!
Все отлично!
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