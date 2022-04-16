Индивидуальная прогулка на развод мостов

Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты

Индивидуальная
Разведение мостов — главное зрелище летнего Петербурга, за которым лучше всего наблюдать из акватории Невы, в узком кругу друзей и близких.

На катере «Орфей», где с удобством разместится до 11 человек, вы проплывете по рекам и каналам ночного города, увидите набережные и памятники в огнях иллюминации, а в финале с лучшего ракурса полюбуетесь, как разводятся мосты.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ночной Петербург — вид с воды! Вы убедитесь, как прекрасно сидит на Северной столице вечерний наряд. Увидите пролеты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. А дворцы и памятники в вечерней иллюминации откроются с неожиданной стороны.

Разводные мосты — кульминация прогулки! Наблюдать за магическим действием вы будете с «лучших зрительских мест»: Дворцовый и Троицкий мосты увидите вблизи, а Благовещенский — издалека.

Комфортабельный катер. На моторном маломерном судне «Орфей» вы будете только в своей компании друзей и близких — без посторонних туристов. Такой тип судов отличается повышенным уровнем комфорта и мобильностью. На борту есть столик, удобные мягкие диваны по периметру катера, а также тент на случай дождя.

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Большая Нева (путешествие к Авроре и Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка

Вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет катер:

  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Кунсткамера
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Аничков мост
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • На моторном катере «Орфей» или «Пегас», где с комфортом разместится только ваша компания (вместимость до 11 человек)
  • Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид. Вы можете выбрать формат экскурсии с сопровождением гида, доплатив 3000 руб.
  • На случай дождя и сильного ветра на катере будет размещен защитный тент

Важно знать до бронирования

  • Просим быть на причале в 23.45, отправление теплохода 00:00. При заказе учитывайте правильную дату с учетом перехода на другой день.
  • Количество мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств. Прогулка проходит независимо от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в данную дату.
  • Рекомендуем взять с собой теплую одежду, поскольку сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам. В кассе на причале можно купить индивидуальный плед.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Причал на наб. реки Фонтанки, д. 7171
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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