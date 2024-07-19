Разведение мостов — главное зрелище Санкт-Петербурга, за которым лучше всего наблюдать с воды в кругу друзей и близких. На комфортабельном катере вы пройдёте по рекам и каналам ночного города, увидите набережные и памятники в огнях иллюминации, а в финале с лучшего ракурса полюбуетесь, как разводятся мосты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Ночной Петербург — вид с воды. Вы убедитесь, как отлично сидит на Северной столице вечерний наряд. Увидите пролёты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. А дворцы и памятники в вечерней иллюминации откроются с неожиданной стороны.

Разводные мосты — кульминация прогулки. Наблюдать за магическим действием вы будете с лучших зрительских мест.

Комфортабельный катер типа боурайдер отличается повышенным уровнем комфорта и мобильности. На борту есть столик, бокалы (по запросу), удобные кожаные диваны по периметру катера, тент на случай дождя.

Маршрут

р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — (мимо Новой Голландии) — Большая Нева (Благовещенский мост) — р. Фонтанка

Организационные детали

Как проходит прогулка

На боурайдерах «Леонардо» или «Да Винчи», где с комфортом разместится от 1 до 11 человек (в зависимости от выбора катера). На борту есть спасжилеты, перед посадкой проводится инструктаж

* Длительность — 1 ч 15 мин

* Длительность — 1 ч 15 мин Стоимость указана за боурайдер вместимость до 11 человек — 7 мест рядом с капитаном и 4 в носовой части. Если вам нужен более просторный катер, напишите нам

Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид. По желанию вы можете включить музыкальное сопровождение

На случай дождя и сильного ветра на катере будет размещён защитный тент

С вами будет капитан из нашей команды

Обратите внимание