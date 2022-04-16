Ночной Петербург — вид с воды! Вы убедитесь, как прекрасно сидит на Северной столице вечерний наряд. Увидите пролеты мостов над блестящей водной гладью, гранитные набережные и торжественные фасады при свете городских фонарей. А дворцы и памятники в вечерней иллюминации откроются с неожиданной стороны.
Разводные мосты — кульминация прогулки! Наблюдать за магическим действием вы будете с «лучших зрительских мест»: Дворцовый и Троицкий мосты увидите вблизи, а Благовещенский — издалека.
Комфортабельный катер. На моторном маломерном судне «Орфей» вы будете только в своей компании друзей и близких — без посторонних туристов. Такой тип судов отличается повышенным уровнем комфорта и мобильностью. На борту есть столик, удобные мягкие диваны по периметру катера, а также тент на случай дождя.
Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Большая Нева (путешествие к Авроре и Медному Всаднику, разворот к Дворцовому и Троицкому мостам) — Фонтанка
Вот лишь часть символов Петербурга, мимо которых проплывет катер: