Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами

Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами
Ночная прогулка на венецианском катере под разводными мостами

Что вас ожидает 🤩

  • Разводные мосты: Дворцовый
  • Троицкий
  • Благовещенский
  • Литейный реки и каналы Петербурга
Каждому, кто приезжает в Санкт-Петербург, стоит хотя бы раз увидеть развод мостов. Открыточные панорамы в ночной подсветке становятся еще более живописными, а белые ночи дарят ощущение волшебства.
Самый красивый маршрут, аутентичный комфортабельный катер, оснащенный всем необходимым. Панорамные окна открывают широкий обзор, а раздвижная крыша как на кабриолете дает возможность получить вид на город 360 градусов, так и спрятаться в теплый салон в случае внезапного дождя. Итальянская система отопления, зарядные устройства. Все это делает лодку идеальной для прогулки на развод мостов. На борту судна присутствует WC, катером управляет опытный приветливый капитан.
С каждым годом понаблюдать за тем, как разводят пролеты мостов, собирается все больше зрителей. Предлагаем вам спуститься с переполненной набережной на воду и прокатиться на настоящем венецианском такси с комфортом и с ветерком.

Незабываемая ночная прогулка по Неве

Вас ждут два часа ярких эмоций с невероятными видами вокруг. Вместе с капитаном вы пройдете прямо под мостами и полюбуетесь разводкой четырех самых красивых из них: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного. Насладитесь атмосферой ночного города, разделив этот момент с теми, кто вам действительно дорог.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухчасовая прогулка на комфортабельном катере с опытным капитаном
Что не входит
  • Услуги экскурсовода (3000 руб/час) - опционально
  • Фотограф (3500 руб/час) - опционально
Место начала и завершения?
Оговаривается отдельно, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 23:55-02:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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