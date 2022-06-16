Каждому, кто приезжает в Санкт-Петербург, стоит хотя бы раз увидеть развод мостов. Открыточные панорамы в ночной подсветке становятся еще более живописными, а белые ночи дарят ощущение волшебства.

Самый красивый маршрут, аутентичный комфортабельный катер, оснащенный всем необходимым. Панорамные окна открывают широкий обзор, а раздвижная крыша как на кабриолете дает возможность получить вид на город 360 градусов, так и спрятаться в теплый салон в случае внезапного дождя. Итальянская система отопления, зарядные устройства. Все это делает лодку идеальной для прогулки на развод мостов. На борту судна присутствует WC, катером управляет опытный приветливый капитан.

С каждым годом понаблюдать за тем, как разводят пролеты мостов, собирается все больше зрителей. Предлагаем вам спуститься с переполненной набережной на воду и прокатиться на настоящем венецианском такси с комфортом и с ветерком.

Незабываемая ночная прогулка по Неве

Вас ждут два часа ярких эмоций с невероятными видами вокруг. Вместе с капитаном вы пройдете прямо под мостами и полюбуетесь разводкой четырех самых красивых из них: Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного. Насладитесь атмосферой ночного города, разделив этот момент с теми, кто вам действительно дорог.