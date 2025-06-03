Показать всёРазвод мостов с Центрального районаНа автобусеПо рекам и каналамДворцы, замки и особняки
Водная прогулка
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки,133
Сегодня в 23:45
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении саксофона
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71
Расписание: Ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: Ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССамвел3 июня 2025Просто потрясающе! Забронировали прогулку для компании заблаговременно, со мной оперативно связалась менеджер и предоставила подробную информацию. В день прогулки получил номер капитана, всё было организовано на высшем уровне. Чётко по времени и супер позитивно! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Центрального района»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов с Центрального района" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Развод мостов с Центрального района», 80 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август