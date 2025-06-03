С Самвел

Просто потрясающе! Забронировали прогулку для компании заблаговременно, со мной оперативно связалась менеджер и предоставила подробную информацию. В день прогулки получил номер капитана, всё было организовано на высшем уровне. Чётко по времени и супер позитивно! Очень рекомендую!