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Развод мостов с Центрального района – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развод мостов с Центрального района» в Санкт-Петербурге, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На ретро-катере по рекам и каналам
На катере
1 час
52 отзыва
Водная прогулка
На ретро-катере по рекам и каналам
Начало: Набережная реки Фонтанки,133
Сегодня в 23:45
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении саксофона
Музыкальные теплоходы
2 часа 15 минут
7 отзывов
Водная прогулка
К мостам Петербурга по рекам и каналам в сопровождении саксофона
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71
Расписание: Ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2700 ₽ за человека
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
На катере
2 часа
21 отзыв
Водная прогулка
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: Ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Самвел
    3 июня 2025
    На ретро-катере по рекам и каналам
    Просто потрясающе! Забронировали прогулку для компании заблаговременно, со мной оперативно связалась менеджер и предоставила подробную информацию. В день прогулки получил номер капитана, всё было организовано на высшем уровне. Чётко по времени и супер позитивно! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Развод мостов с Центрального района»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На ретро-катере по рекам и каналам
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  3. Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Развод мостов с Центрального района" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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