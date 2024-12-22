Новогодний Петербург — город, где случаются чудеса и творится волшебство! Вы прогуляетесь по сверкающим огоньками улицам, увидите празднично украшенные витрины и нарядную городскую ярмарку.
И конечно, раскроете тайны праздничных традиций: от первых ёлок до императорских подарков и угощений на новогоднем столе.
И конечно, раскроете тайны праздничных традиций: от первых ёлок до императорских подарков и угощений на новогоднем столе.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в прекрасный новогодний Петербург!
- Начнём у главной ёлки города на величественной Дворцовой площади
- Пройдём по сияющему огнями Невскому проспекту, полюбуемся Казанским собором и посетим «Дом Книги»
- Заглянем в главный универмаг царской России — магазин купцов Елисеевых и посмотрим на его витрины
- А затем прогуляемся по уютной Малой Садовой до главной городской ярмарки на Манежной площади
Я расскажу вам о том, как появилась традиция украшать ёлку, что дарили друг другу члены императорской семьи, какие угощения раньше стояли на новогоднем столе — и о многом другом.
Организационные детали
- По желанию мы можем сделать перерыв в экскурсии и выпить чай или кофе в кафе — оплачивается дополнительно
- Экскурсия подходит для детей от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около СТ.М. «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 201 туриста
Меня зовут Полина, я коренная петербурженка. Очень люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Немного обо мне: закончила институт культуры по специальности «Искусствовед», отучилась на курсах гидов и неоднократно побеждала на конкурсах чтецов стихотворений. Я решила объединить экскурсии и стихи, потому что это позволяет раскрыть душу Северной столицы, вдохновиться и проникнуться ее красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
22 дек 2024
Очень интересная экскурсия, создает новогоднее настроение. Полина (экскурсовод) посоветовала какие места можно посетить, какие есть рождественские ярмарки в городе. Во время экскурсии задержались купить сувениров. Заходили в разные исторические магазинчики, так что замерзнуть нам не дали.
Всем советуем для создания настроения под новый год)))
Всем советуем для создания настроения под новый год)))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 4 чел.
Новогодний квест по центру Петербурга
Погрузиться в сказочную атмосферу и раскрыть секреты Петра I, выполняя веселые задания
Начало: В районе метро «Гостиный двор»
Завтра в 09:30
21 ноя в 09:30
4800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Старый Новый год: душевная экскурсия по центру Петербурга
Поговорить о традициях светлых праздников до 1918 года
Начало: В районе Казанского собора
2 дек в 11:00
5 дек в 11:00
1080 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Новогодняя сказка в Петербурге
Погулять по украшенному городу и прикоснуться к истории зимних праздников
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
8300 ₽ за всё до 10 чел.