Во время Новогодних и Рождественских праздников Санкт-Петербург сказочно преображается. Город 🏙️ зажигает волшебные огни и заряжает жителей и гостей волшебным настроением. Время ожидания этих любимых праздников есть лучший повод отправиться на экскурсию ⛳ по городу.

Наш маршрут соединит все главные елки города: Невский проспект, площадь Островского, Исаакиевскую площадь, Стрелку Васильевского острова, Зимний Императорский дворец, Главную Дворцовую площадь.

Вы услышите увлекательный рассказ об указе Петра I, старом Новом Годе, появлении нового календаря. Окунетесь в традиции празднования Нового года в нашем городе.

Вы узнаете откуда появилось выражение «Елки-палки», какими игрушками принято было украшать елку, что подавали за праздничным столом наши предки и что клали в настоящий салат Оливье. Поговорим об истории 📖 нарядной красавицы-елки и о самом необычном подарке для дочери императора Николая I. Вы увидите места народных зимних гуляний и праздничных гуляний царской семьи. Как появились Дед Мороз и Снегурочка и что такое «коммунистическое" Рождество?

А большое количество необычных мест, скульптур и памятников Петербурга обладают магическим умением претворять желания в жизнь, устранять проблемы, дарить любовь и удачу!

Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете.

В течение 3 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. В конце экскурсии 🧭 я доставляю Вас по тому адресу, который Вы назовёте, либо оставляю в центре города.