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Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле

4.1
7 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Большая новогодняя экскурсия ⛳ по Петербургу.

На машине мы объедем все самые красивые 🤩 ёлки в городе.

Я покажу вам, как сказочно преображается город 🏙️ перед праздниками.

Мы увидим, как вокруг всё светится волшебными огнями, в воздухе витает праздничная атмосфера, а люди вокруг радуются, веселятся и отдыхают.

Помимо экскурсии 🧭 по нарядному Петербургу, я расскажу вам об истории 📖 появления Нового года и традициях его празднования.

Мы также проедем по легендарным местам, которые приносят удачу и исполняют желания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Александринский театр
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Строгановский дворец
  • Исаакиевский собор
  • стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Смольный собор
  • Собор Спас-на-крови
  • Императорский Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Александровская колонна
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Египетские сфинксы
  • Чижик-Пыжик
Во время Новогодних и Рождественских праздников Санкт-Петербург сказочно преображается. Город 🏙️ зажигает волшебные огни и заряжает жителей и гостей волшебным настроением. Время ожидания этих любимых праздников есть лучший повод отправиться на экскурсию ⛳ по городу.
Наш маршрут соединит все главные елки города: Невский проспект, площадь Островского, Исаакиевскую площадь, Стрелку Васильевского острова, Зимний Императорский дворец, Главную Дворцовую площадь.
Вы услышите увлекательный рассказ об указе Петра I, старом Новом Годе, появлении нового календаря. Окунетесь в традиции празднования Нового года в нашем городе.
Вы узнаете откуда появилось выражение «Елки-палки», какими игрушками принято было украшать елку, что подавали за праздничным столом наши предки и что клали в настоящий салат Оливье. Поговорим об истории 📖 нарядной красавицы-елки и о самом необычном подарке для дочери императора Николая I. Вы увидите места народных зимних гуляний и праздничных гуляний царской семьи. Как появились Дед Мороз и Снегурочка и что такое «коммунистическое" Рождество?
А большое количество необычных мест, скульптур и памятников Петербурга обладают магическим умением претворять желания в жизнь, устранять проблемы, дарить любовь и удачу!
Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете.
В течение 3 часов мы осматриваем достопримечательности 🏛️ города. В конце экскурсии 🧭 я доставляю Вас по тому адресу, который Вы назовёте, либо оставляю в центре города.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (легковой автомобиль)
  • Трансфер из отеля
Что не входит
  • Личные расходы
  • Еда и напитки
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу.
Место завершения
🏁 По договоренности
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле
Новогодняя сказка Петербурга. Обзорная экскурсия на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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7 отзывов оставили туристы

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