На комфортабельном автомобиле мы отправимся по нарядным улицам и проспектам. Будем делать остановки в самых праздничных локациях и загадаем желание у семи мостов. Закончим экскурсию на Манежной площади, которая каждый год преображается в рождественскую ярмарку.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы увидим залитый новогодними огнями Невский проспект.
- Возле Аничкова дворца обсудим, как здесь впервые в России наряжали ёлку на Рождество.
- На Дворцовой площади сфотографируемся рядом с главной пушистой красавицей.
- На Исаакиевской площади полюбуемся зимним садом, где на деревьях сияют рождественские звёзды.
- Возле Казанского и Никольского соборов рассмотрим красивые вертепы.
- На Семимостье сосчитаем мосты и загадаем желание.
- На Театральной площади у Мариинского театра вспомним самую новогоднюю сказку — «Щелкунчик».
- Доберёмся и до главной видовой площадки города — стрелки Васильевского острова. Под Рождество она выглядит особенно нарядно.
- Завершим маршрут на Манежной площади. В новогодние дни здесь звучит праздничная музыка, переливаются всеми цветами радуги торговые домики, оживают герои сказок, бурлит и клокочет рождественская ярмарка.
О чём поговорим:
- как украшали Санкт-Петербург раньше и сейчас.
- как отмечали праздники и веселились в старину.
- что было на рождественском столе.
- каким изначально был салат оливье и кто придумал майонез.
- каково происхождение шампанского «Лев Голицын».
- какие подарки дарили друг другу венценосные особы.
- как протекала жизнь на Неве зимой.
- как в России запретили праздновать Новый год и Рождество.
- чьим указом Новый год был возвращён.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на Nissan Qashqai, Mitsubishi Оutlander, Audi Q5, Chery Tiggo или автомобиле аналогичной модели.
- Можем провести экскурсию для группы более 4 человек. Детали и стоимость обсудим в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в историческом центре города/в аэропорту/на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8946 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
