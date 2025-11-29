Ново-Михайловский дворец украшает набережную Невы пышным фасадом с эклектичной отделкой. Внутри он не менее впечатляющ. Мы пройдёмся по парадным залам — Белому и Зелёному, заглянем в покои владельца — великого князя, сына Николая I. А перед этим посетим Музей востоковедения, где хранятся тысячи старинных рукописей. Почему он расположен во дворце? Выясним и это.

Описание экскурсии

Экскурсия в Ново-Михайловский дворец заинтересует любого человека, которого привлекает история. А в Музей востоковедения — тех, кого влечёт наука и деяния великих русских учёных. Мы предлагаем не выбирать, а совместить интерьерный осмотр дворца с визитом в музей.

Посещение Музея истории отечественного востоковедения при Институте Восточных рукописей (ИВР РАН). Поговорим об истории формирования Азиатского музея, которым ранее являлся Институт.

Прогулка по роскошному зданию Ново-Михайловского дворца и осмотр его убранства: парадной лестницы, приёмной и кабинета великого князя Николая Михайловича, а также два зала — Зеленый, предназначавшийся для музыки, и Белый, который использовали для танцев.

Организационные детали