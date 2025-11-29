Ново-Михайловский дворец украшает набережную Невы пышным фасадом с эклектичной отделкой. Внутри он не менее впечатляющ. Мы пройдёмся по парадным залам — Белому и Зелёному, заглянем в покои владельца — великого князя, сына Николая I. А перед этим посетим Музей востоковедения, где хранятся тысячи старинных рукописей. Почему он расположен во дворце? Выясним и это.
Описание экскурсии
Экскурсия в Ново-Михайловский дворец заинтересует любого человека, которого привлекает история. А в Музей востоковедения — тех, кого влечёт наука и деяния великих русских учёных. Мы предлагаем не выбирать, а совместить интерьерный осмотр дворца с визитом в музей.
Посещение Музея истории отечественного востоковедения при Институте Восточных рукописей (ИВР РАН). Поговорим об истории формирования Азиатского музея, которым ранее являлся Институт.
Прогулка по роскошному зданию Ново-Михайловского дворца и осмотр его убранства: парадной лестницы, приёмной и кабинета великого князя Николая Михайловича, а также два зала — Зеленый, предназначавшийся для музыки, и Белый, который использовали для танцев.
Организационные детали
- За сутки до начала экскурсии вам необходимо прислать нам ФИО и серию и номер паспорта — для подачи списка экскурсантов на проходную института РАН
- Ограничение по возрасту 16+
- Экскурсию для вас проведёт один из местных гидов по дворцу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2680 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
Залы Эрмитажа
Оценить интерьеры петербургского музея и узнать историю их создания
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Юсуповский дворец: великолепные интерьеры и история убийства Распутина
Побывать в доме богатейшей семьи России и узнать об одном из самых загадочных преступлений 20 века
Начало: На ул. Декабристов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Дом учёных в Петербурге: дворец и его закрытые залы
Побывать в роскошных великокняжеских покоях в стиле рококо и готики и погрузиться в историю
Начало: На Дворцовой набережной
Сегодня в 12:15
6 дек в 12:30
3150 ₽ за человека