Новогоднее волшебство
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Что вас ожидает:
- Дворцовая площадь
- Рождественская ярмарка на Манежной площади
- Казанский собор
Описание
От главной ёлки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади берёт начало наша Волшебная прогулка. Весь маршрут пропитан духом Нового года, и завершится на Манежной площади, где раскинулась большая Рождественская ярмарка. Празднование Нового года крепко переплетается с Рождеством, поэтому на экскурсии уделим внимание двум праздникам. Зимой город преображается: и снежный покров устилает улицы и дома, и гирлянды, шарики, вся праздничная атрибутика окутывает город пёстрой паутинкой. Каждая улица сияет! Что будет? На нашей прогулке-экскурсии обсудим: почему ели стали частью новогоднего празднества; как проводили детские ёлки в Зимнем дворце, что дарили; зимние традиции разных стран мира; как проходили новогодние фестивали; «Щелкунчик» как часть обязательной новогодней программы; откуда пошло выражение "елки-палки", и что оно значило; почему в России празднуют дважды Новый год; а также многое другое! Посетим празднично украшенный собор, увидим настоящий вертеп! Конечно, обсудим историю подношения даров волхвами младенцу Иисусу, расскажем историю Марии и Иосифа. Рождество и Новый год - великолепная, сказочная пора. Для поддержания этой волшебной атмосферы дети поучаствуют в играх и викторине, отгадают загадки, а взрослые насладятся глинтвейном и помогут ребятам с задачками посложнее! Глинтвейн и приятные сувениры входят в стоимость! Длительность: 2 ч.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание на индивидуальной прогулке-экскурсии
- Глинтвейн
- Сувениры
- Что не входит
- Дополнительное время работы гида (по запросу)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дворцовая площадьЗавершение: Манежная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это пешая экскурсия на свежем воздухе
- Поэтому просим одеваться соответствующе погоде
- Чтобы ничто не помешало вам наслаждаться процессом!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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