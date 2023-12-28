Описание

От главной ёлки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади берёт начало наша Волшебная прогулка. Весь маршрут пропитан духом Нового года, и завершится на Манежной площади, где раскинулась большая Рождественская ярмарка. Празднование Нового года крепко переплетается с Рождеством, поэтому на экскурсии уделим внимание двум праздникам. Зимой город преображается: и снежный покров устилает улицы и дома, и гирлянды, шарики, вся праздничная атрибутика окутывает город пёстрой паутинкой. Каждая улица сияет! Что будет? На нашей прогулке-экскурсии обсудим: почему ели стали частью новогоднего празднества; как проводили детские ёлки в Зимнем дворце, что дарили; зимние традиции разных стран мира; как проходили новогодние фестивали; «Щелкунчик» как часть обязательной новогодней программы; откуда пошло выражение "елки-палки", и что оно значило; почему в России празднуют дважды Новый год; а также многое другое! Посетим празднично украшенный собор, увидим настоящий вертеп! Конечно, обсудим историю подношения даров волхвами младенцу Иисусу, расскажем историю Марии и Иосифа. Рождество и Новый год - великолепная, сказочная пора. Для поддержания этой волшебной атмосферы дети поучаствуют в играх и викторине, отгадают загадки, а взрослые насладятся глинтвейном и помогут ребятам с задачками посложнее! Глинтвейн и приятные сувениры входят в стоимость! Длительность: 2 ч.