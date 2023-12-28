Новогоднее волшебство. Прогулка
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Новогоднее волшебство

Новогоднее волшебство. Прогулка
Новогоднее волшебство. Прогулка
Новогоднее волшебство. Прогулка
Новогоднее волшебство. Прогулка
Новогоднее волшебство. Прогулка
Новогоднее волшебство. Прогулка
Ближайшие даты:
28
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Дворцовая площадь
  • Рождественская ярмарка на Манежной площади
  • Казанский собор

Описание

От главной ёлки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади берёт начало наша Волшебная прогулка. Весь маршрут пропитан духом Нового года, и завершится на Манежной площади, где раскинулась большая Рождественская ярмарка. Празднование Нового года крепко переплетается с Рождеством, поэтому на экскурсии уделим внимание двум праздникам. Зимой город преображается: и снежный покров устилает улицы и дома, и гирлянды, шарики, вся праздничная атрибутика окутывает город пёстрой паутинкой. Каждая улица сияет! Что будет? На нашей прогулке-экскурсии обсудим: почему ели стали частью новогоднего празднества; как проводили детские ёлки в Зимнем дворце, что дарили; зимние традиции разных стран мира; как проходили новогодние фестивали; «Щелкунчик» как часть обязательной новогодней программы; откуда пошло выражение "елки-палки", и что оно значило; почему в России празднуют дважды Новый год; а также многое другое! Посетим празднично украшенный собор, увидим настоящий вертеп! Конечно, обсудим историю подношения даров волхвами младенцу Иисусу, расскажем историю Марии и Иосифа. Рождество и Новый год - великолепная, сказочная пора. Для поддержания этой волшебной атмосферы дети поучаствуют в играх и викторине, отгадают загадки, а взрослые насладятся глинтвейном и помогут ребятам с задачками посложнее! Глинтвейн и приятные сувениры входят в стоимость! Длительность: 2 ч.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание на индивидуальной прогулке-экскурсии
  • Глинтвейн
  • Сувениры
Что не входит
  • Дополнительное время работы гида (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Манежная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Это пешая экскурсия на свежем воздухе
  • Поэтому просим одеваться соответствующе погоде
  • Чтобы ничто не помешало вам наслаждаться процессом!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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