Добро пожаловать на волшебную новогоднюю экскурсию! Вы увидите нарядные улицы, полюбуетесь сверкающими огнями, рассмотрите украшения. Узнаете о традициях празднования Рождества и Нового года. А ещё — обязательно загадаете желание и выпьете бокал шампанского в дружеской компании.
Описание экскурсии
- Мы сделаем несколько остановок — вы насладитесь сверкающими огнями и сделаете атмосферные фотографии
- Узнаете больше о достопримечательностях и о том, как раньше праздновали Рождество и Новый год
- А ещё обязательно загадаете желание и выпьете бокал шампанского!
Маршрут поездки
Греческий сквер — Петропавловская крепость — стрелка Васильевского острова — Александровский парк — Исаакиевская площадь — Новая Голландия — Мост Ломоносова.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе, маршрут может меняться в зависимости от дорожной обстановки
- Бокал шампанского для взрослых и сладкий подарок для детей входят в стоимость
- Рекомендованный возраст — от 5 лет
- Остановки с выходом предусмотрены в каждой точке маршрута (без посещения объектов)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1550 ₽
|Студенты
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1903 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
