Мои заказы

Новогодний Петербург: огни, подарки, чудеса

Окунуться в сказочную атмосферу и почувствовать волшебство Рождества и Нового года
Добро пожаловать на волшебную новогоднюю экскурсию! Вы увидите нарядные улицы, полюбуетесь сверкающими огнями, рассмотрите украшения. Узнаете о традициях празднования Рождества и Нового года. А ещё — обязательно загадаете желание и выпьете бокал шампанского в дружеской компании.
Новогодний Петербург: огни, подарки, чудеса© Пётр
Новогодний Петербург: огни, подарки, чудеса© Пётр
Новогодний Петербург: огни, подарки, чудеса© Пётр
Ближайшие даты:
26
дек27
дек28
дек29
дек30
дек1
янв2
янв
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

  • Мы сделаем несколько остановок — вы насладитесь сверкающими огнями и сделаете атмосферные фотографии
  • Узнаете больше о достопримечательностях и о том, как раньше праздновали Рождество и Новый год
  • А ещё обязательно загадаете желание и выпьете бокал шампанского!

Маршрут поездки

Греческий сквер — Петропавловская крепость — стрелка Васильевского острова — Александровский парк — Исаакиевская площадь — Новая Голландия — Мост Ломоносова.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе, маршрут может меняться в зависимости от дорожной обстановки
  • Бокал шампанского для взрослых и сладкий подарок для детей входят в стоимость
  • Рекомендованный возраст — от 5 лет
  • Остановки с выходом предусмотрены в каждой точке маршрута (без посещения объектов)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1650 ₽
Дети до 16 лет1500 ₽
Пенсионеры1550 ₽
Студенты1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1903 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Сказочные дома Петербурга
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Магия вечернего Петербурга
На автобусе
3 часа
125 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00, во вторник и среду в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1790 ₽ за человека
Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
Пешая
На машине
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Петербург в огнях города на автомобиле
Начало: Невский проспект, д. 35
Расписание: Начало и окончания экскурсии у Невского 35. Метро Гостиный двор. Другие адреса обсуждаются.
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
11 800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге