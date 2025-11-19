Перед Новым годом особенно приятно оставить гаджеты в стороне и сделать подарок своими руками, который сохранит тепло ваших эмоций. Приходите к нам на пряничный мастер-класс — мы научим вас технике айсинга и покажем, как создавать простые и сложные декоративные элементы.

Описание мастер-класса

Вы распишете два-три маленьких пряника в виде ёлочки, звёздочки, снеговика или человечка. Либо один большой пряник в форме новогодней ели — на ваш выбор.

Освоите базовые техники работы с глазурью — контурную роспись, бесконтурную заливку, градиентные переходы и ажурные узоры.

Научитесь искусству декора посыпками и сахарными украшениями.

Заберёте с собой готовые пряники в красивой праздничной упаковке.

Организационные детали