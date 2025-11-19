Перед Новым годом особенно приятно оставить гаджеты в стороне и сделать подарок своими руками, который сохранит тепло ваших эмоций.
Приходите к нам на пряничный мастер-класс — мы научим вас технике айсинга и покажем, как создавать простые и сложные декоративные элементы.
Описание мастер-класса
Вы распишете два-три маленьких пряника в виде ёлочки, звёздочки, снеговика или человечка. Либо один большой пряник в форме новогодней ели — на ваш выбор.
Освоите базовые техники работы с глазурью — контурную роспись, бесконтурную заливку, градиентные переходы и ажурные узоры.
Научитесь искусству декора посыпками и сахарными украшениями.
Заберёте с собой готовые пряники в красивой праздничной упаковке.
Организационные детали
- Все материалы предоставляем
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет
- Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1065 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
