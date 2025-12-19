Настроение, как и волшебство – это то, что можно создать! Способов множество, но мы знаем верный путь.
Для получения мощного прилива ощущения сказки и праздника нужно просто погрузиться с головой в подобающую атмосферу. И именно такой атмосферой обладает Санкт-Петербург, украшенный к Рождеству и Новому году 2025!
Описание экскурсииПраздник к нам приходит: Вперёд, навстречу чуду! Хотя в России празднование Нового года распространено сильнее, но так было не всегда. Да и сейчас во многих странах мира большее внимание уделяют подготовке к Рождеству. Поэтому не обделим вниманием и рождественскую историю и присущие ей традиции. Увидим вертеп в красивом соборе, узнаем о волхвах и их дарах младенцу Иисусу. Но какие гуляния без рождественских гаданий? Обязательно попробуем! А также загадаем желание, разопьем горячий глинтвейн*, при достаточном количестве детей в вашей группе согреемся подвижными играми, а также соблюдём главный ритуал зимнего праздника – вручение подарков! Хорошему пейзажу – хорошую историю. Поговорим о многом:
- почему ели стали неотъемлемой частью праздника;
- как обитатели Зимнего дворца справляли Новый год;
- Дед Мороз и Санта Клаус: как много общего и различий у них;
- какой спектакль стал так популярен, что буквально стал ассоциироваться с Новым годом и Рождеством;
- до сих пор «елки-палки» присутствуют в нашем лексиконе, но откуда это пошло;
- и о многом другом.
- - перед экскурсией наш менеджер уточнит у вас, какой глинтвейн вы бы хотели: алкогольный или безалкогольный. Важная информация: Это семейная экскурсия для родителей с детьми. Рассчитана на детей от 6 лет.
В 16:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Глинтвейн/чай
- Подарки (сувениры)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 34
Завершение: Ул. Малая Садовая, 6
Когда и сколько длится?
Когда: В 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Это семейная экскурсия для родителей с детьми
- Рассчитана на детей от 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
