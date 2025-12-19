Во время новогодних каникул Санкт-Петербург особенно прекрасен: нарядные улицы и площади, разноцветные огни создают незабываемую волшебную атмосферу. Во время экскурсии вы услышите рассказ о традициях празднования Рождества и Нового года. Всех экскурсантов ждет ритуал загадывания желаний.
Каждый сможет загадать заветное желание, которое обязательно сбудется! Программа интересна как детям, так и взрослым.
Описание экскурсии
Новогодний ПетербургПриглашаем вас присоединиться к самой сказочной и красивой экскурсии в году – к праздничной новогодней прогулке. Вы познакомитесь с исторической частью города, окутанной атмосферой старины. Увидите рождественские ярмарки, крашенные сверкающими гирляндами и наполненные ароматами глинтвейна. Полюбуетесь оформлением Дворцовой площади, которое поражает своим масштабом и оригинальностью. Вы узнаете о традициях празднования Нового года в Санкт-Петербурге с царских времен до современности. Особое внимание будет уделено посещению мест, обладающих мистической силой, где, согласно поверьям, исполняются желания. Завершением экскурсии станет торжественное поднятие бокалов с игристым. Ориентировочный маршрут: Дворцовая площадь —Невский проспект — Стрелка В. О.
— Исаакиевская площадь — Мост Ломоносова (маршрут может меняться в зависимости от дорожной обстановки). Важная информация:
- Могут принимать участие дети от 5-ти лет!
- На экскурсии взрослым участникам будет предложен бокал игристого, а детям сок + также, всем небольшое сладкое угощение.
- Обращаем ваше внимание, что при бронировании от 3х человек предоплата обязательна!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
- Стрелка В. О
- Исаакиевская площадь
- Мост Ломоносова
Что включено
- Услуги гида
- Бокал шампанского (детям сок)
- Сладкое угощение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, напротив Александринского театра
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
