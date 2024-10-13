Это знакомство с Северной столицей — таинственным ночным Петербургом. Таким он становится, когда включают иллюминацию в историческом центре.
Мы увидим и площади, и соборы; ощутим, насколько величественным может быть Петербург, несмотря ни на какую погоду.
Мы увидим и площади, и соборы; ощутим, насколько величественным может быть Петербург, несмотря ни на какую погоду.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферГород меланхолии и контрастов Знакомство с величественным Петербургом особенно ближе к осени, лучше начинать осторожно: погода медленно портится, небо затягивает тучами — ещё немного, и начнётся сезон дождей. Выбор экскурсии на комфортабельном автомобиле — то, что нужно, когда необходимо укрыться от непогоды и посмотреть город. На этом маршруте вы сможете полюбоваться на главные достопримечательности культурной столицы России в окружении близких людей и, к тому же, не сильно устанете, ведь вам не нужно будет проходить пешком десятки километров и наблюдать за толпами людей в метро. Что вас ждёт:
- Невский проспект • Адмиралтейство • Дворцовая площадь • Исаакиевский собор • Мариинский дворец • Самый широкий мост в Европе • Дворцовая набережная • Стрелка Васильевского острова • Ростральные колонны • Петропавловская крепость • Крейсер «Аврора» • Гостиный двор • Елисеевский магазин • Аничков мост Вы увидите храмы, мосты, площади, реки и каналы, благодаря которым Петербург по сей день славится своей красотой. Важная информация:.
- Трансфер от отеля и обратно оплачиваются отдельно.
- Экскурсия проводится только для вас и ваших друзей в количестве один-четыре человека.
- В маршруте экскурсии возможны небольшие корректировки при условии взаимной договоренности.
Экскурсии проводятся с 19:00 до 23:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Адмиралтейство
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Мариинский дворец
- Самый широкий мост в Европе
- Дворцовая набережная
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Крейсер «Аврора»
- Гостиный двор
- Елисеевский магазин
- Аничков мост
Что включено
- Экскурсия от гида на комфортном автомобиле
Что не входит в цену
- Трансфер от отеля и обратно
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский проспект, д. 35
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся с 19:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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