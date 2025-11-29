Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в волшебное путешествие на остров-крепость Кронштадт, где история морской славы оживает в сиянии праздничных огней.



Прогуляйтесь по старинным улицам, узнайте тайны города Петра I и станьте свидетелем грандиозного рождественского светового шоу у стен Морского собора. Атмосфера праздника, море света и очарование зимнего Кронштадта! Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Описание экскурсии Приглашаем вас в незабываемое путешествие на остров-крепость Кронштадт, который в предновогодние дни превращается в настоящую зимнюю сказку. Этот удивительный город на Финском заливе, овеянный морской славой и богатой историей, откроет перед вами свои тайны и подарит волшебные праздничные впечатления. С 25 декабря по 11 января вас ждёт грандиозное Рождественское световое шоу на Якорной площади: фасад Морского Никольского собора оживает в игре света и цвета, рассказывая истории о морских подвигах и рождественских чудесах. Атмосфера праздника наполняет весь город — яркие огни, уютные фотозоны и ощущение сказки создают незабываемое настроение. Эта экскурсия станет вашим путеводителем в мир истории, красоты и новогоднего вдохновения.

