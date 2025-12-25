Окунитесь в сказочную атмосферу новогоднего Санкт‑Петербурга! Увлекательная автобусная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от встречи праздника в сердце города — с праздничными угощениями, увлекательными рассказами и живописными видами.
На комфортном автобусе по праздничному Санкт-Петербургу с бокалом шампанского и мандаринами в новогоднюю ночь.
Описание экскурсииНовогодняя ночь 2026 Проведите новогоднюю ночь в волшебной атмосфере праздничного Санкт-Петербурга — среди сияющей иллюминации, легенд и красивейших панорам города. Вас ждут яркие остановки у главных достопримечательностей, шампанское, мандарины, новогодние угощения и захватывающие истории от опытного гида. Вы встретите Новый год на Исаакиевской площади, в сердце Петербурга, под бой курантов и теплые поздравления. Эта ночь наполнена атмосферой чуда, яркими эмоциями и моментами, которые хочется запомнить навсегда.
31 декабря в 20.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Михайловский замок
- Семимостье
- Сфинксы
- Исаакиевская площадь
- Смольной собор
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Услуги профессионального гида
- Бокал шампанского
- Мандарины
- Сладкий подарок
- Фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой
- Праздничное настроение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Восстания
Завершение: Лиговский пр, 10/118 (гостиница «Октябрьская»)
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 20.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
