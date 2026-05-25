Ночь разводных мостов: круиз по Неве на двухпалубном теплоходе

Увидеть сердце Петербурга ночью и восхититься чудесами инженерной мысли
В этой прогулке всё выстроено вокруг главного события — развода мостов.

Вы выйдете на воду после полуночи и пройдёте по Неве в момент, когда город замирает, а пролёты мостов поднимаются над рекой.

Ключевые набережные и символы Петербурга предстанут перед вами в новом ракурсе — ночью, в движении и с воды.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Ночной маршрут по Неве

  • Тучков мост — первая точка на маршруте и вход в ночную акваторию
  • Биржевой мост и Стрелка Васильевского острова — силуэты Ростральных колонн в огнях
  • Дворцовая набережная — Эрмитаж, Зимний дворец и Мраморный дворец
  • Петропавловская крепость — и ваши лучшие кадры с воды
  • Троицкий мост — один из самых изящных разводных мостов города
  • Набережная Кутузова — Летний сад, Домик Петра I, крейсер «Аврора»

Кульминация прогулки — разведение Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов. Вы увидите, как пролёты поднимаются над водой и открывают проход судам — зрелище, ради которого в Петербург приезжают со всего мира.

Организационные детали

  • Теплоход двухпалубный, вместимость — до 140 человек
  • На борту: бар, уборная
  • Есть спасательные жилеты, экипаж проводит инструктаж по безопасности
  • Начало посадки в 00:00, отправление в 00:30, прибытие обратно в 2:30

Правила и рекомендации

  • Еду приносить нельзя (исключение — детское питание)
  • Можно взять детскую коляску
  • Доступно посещение на инвалидной коляске
  • Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшее место
  • В плохую погоду захватите зонт: причал открытый, а проверка билетов требует времени

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 12 лет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной адмирала Макарова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 140 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 171 туриста
Я представляю судоходную компанию в Петербурге. Мы предлагаем дневные и ночные прогулки на комфортных двухпалубных теплоходах. Наша цель — развиваться дальше, оказывая качественные услуги путешественникам.

Отзывы и рейтинг

О
все супер!
М
все было отлично!!
