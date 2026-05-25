В этой прогулке всё выстроено вокруг главного события — развода мостов.
Вы выйдете на воду после полуночи и пройдёте по Неве в момент, когда город замирает, а пролёты мостов поднимаются над рекой.
Ключевые набережные и символы Петербурга предстанут перед вами в новом ракурсе — ночью, в движении и с воды.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Ночной маршрут по Неве
- Тучков мост — первая точка на маршруте и вход в ночную акваторию
- Биржевой мост и Стрелка Васильевского острова — силуэты Ростральных колонн в огнях
- Дворцовая набережная — Эрмитаж, Зимний дворец и Мраморный дворец
- Петропавловская крепость — и ваши лучшие кадры с воды
- Троицкий мост — один из самых изящных разводных мостов города
- Набережная Кутузова — Летний сад, Домик Петра I, крейсер «Аврора»
Кульминация прогулки — разведение Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов. Вы увидите, как пролёты поднимаются над водой и открывают проход судам — зрелище, ради которого в Петербург приезжают со всего мира.
Организационные детали
- Теплоход двухпалубный, вместимость — до 140 человек
- На борту: бар, уборная
- Есть спасательные жилеты, экипаж проводит инструктаж по безопасности
- Начало посадки в 00:00, отправление в 00:30, прибытие обратно в 2:30
Правила и рекомендации
- Еду приносить нельзя (исключение — детское питание)
- Можно взять детскую коляску
- Доступно посещение на инвалидной коляске
- Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшее место
- В плохую погоду захватите зонт: причал открытый, а проверка билетов требует времени
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной адмирала Макарова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 140 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 171 туриста
Я представляю судоходную компанию в Петербурге. Мы предлагаем дневные и ночные прогулки на комфортных двухпалубных теплоходах. Наша цель — развиваться дальше, оказывая качественные услуги путешественникам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
все супер!
М
все было отлично!!
