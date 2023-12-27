Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей

Познакомьтесь с одним из красивейших мегаполисов на утренней обзорной экскурсии! Вы увидите Дворцовую площадь и Казанский собор, полюбуетесь Невой и архитектурой Эрмитажа, услышите о жизни царей и литературных героев.

А ещё зайдёте в известнейший музей — Кунсткамеру, где осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Кунсткамеры
Ближайшие даты:
27
дек
29
дек
3
янв
5
янв
10
янв
12
янв
17
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Пенсионеры1 600 ₽
Школьники1 400 ₽
Студенты1 600 ₽
Дошкольники800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия на автобусе

  • Вы увидите Исаакиевскую и Дворцовую площади, Невский проспект и другие центральные улицы
  • Полюбуетесь архитектурными ансамблями и памятниками — Строгановским дворцом, Дворцовым мостом, Эрмитажем, Казанским собором, храмом Спас-на-Крови
  • Оцените красоту Невы и вид на Петропавловский собор, Стрелку Васильевского острова и Сенатскую площадь
  • Услышите захватывающие подробности о жизни известных петербуржцев разных эпох — деятелей искусства, полководцев, царских особ и даже литературных персонажей

Экскурсия по Кунсткамере

Вы исследуете один из старейших музеев Северной столицы. Осмотрите знаменитую коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Увидите детский скелет с двумя головами и скелет лакея Петра I, рост которого составлял целых 227 см.

А ещё вы узнаете о культурных особенностях разных народов — что шили эскимосы из кишок кита, зачем нужны были кукурузные маски ирокезам и по каким поводам восточноафриканские женщины надевают железные браслеты.

Организационные детали

  • После бронирования мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается). Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее чем за 48 часов до начала.
  • В Кунсткамеру мы зайдём без очереди. Входные билеты включены в стоимость.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиЛетниеОбзорныеКунсткамераПопулярные местаСтрогановский дворецДворцы, замки и особнякиДворцовая площадьДля студентовСамое главное

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3068 отзывов
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 990 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Заберем от дома, отеля, вокзала
Сегодня
Завтра
29 дек
30 дек
от 7 200 за всё до 6 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Петропавловская крепость
29 дек
30 дек
31 дек
1 янв
от 7 900 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ