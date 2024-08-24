Познакомьтесь с одним из красивейших мегаполисов на утренней обзорной экскурсии! Вы увидите Дворцовую площадь и Казанский собор, полюбуетесь Невой и архитектурой Эрмитажа, услышите о жизни царей и литературных героев.
А ещё зайдёте в Кунсткамеру, где самостоятельно осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.
А ещё зайдёте в Кунсткамеру, где самостоятельно осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия на автобусе
- Вы увидите Исаакиевскую и Дворцовую площади, Невский проспект и другие центральные улицы
- Полюбуетесь архитектурными ансамблями и памятниками — Строгановским дворцом, Дворцовым мостом, Эрмитажем, Казанским собором, храмом Спас-на-Крови
- Оцените красоту Невы и вид на Петропавловский собор, Стрелку Васильевского острова и Сенатскую площадь
- Услышите захватывающие подробности о жизни известных петербуржцев разных эпох — деятелей искусства, полководцев, царских особ и даже литературных персонажей
Прогулка по Кунсткамере (без экскурсии)
Вы исследуете один из старейших музеев Северной столицы. Осмотрите знаменитую коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Увидите детский скелет с двумя головами и скелет лакея Петра I, рост которого составлял целых 227 см.
А ещё вы узнаете о культурных особенностях разных народов — что шили эскимосы из кишок кита, зачем нужны были кукурузные маски ирокезам и по каким поводам восточноафриканские женщины надевают железные браслеты.
Организационные детали
- После бронирования мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается). Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее чем за 48 часов до начала.
- В Кунсткамеру вы зайдёте без очереди. Входные билеты включены в стоимость.
- Экскурсия заканчивается у Кунсткамеры. По музею вы ходите самостоятельно без экскурсионного сопровождения.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
|Пенсионеры
|1900 ₽
|Школьники
|1700 ₽
|Студенты
|1900 ₽
|Дошкольники
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9873 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вообще все очень понравилось и экскурсия и экскурсодов, содержание, маршрут, рекомендация к организаторам одна - более чёткое пояснение, какой автобус/ларек искать при отправке, с этим были сложности и это было не очень комфортно под дождём
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