Познакомьтесь с одним из красивейших мегаполисов на утренней обзорной экскурсии! Вы увидите Дворцовую площадь и Казанский собор, полюбуетесь Невой и архитектурой Эрмитажа, услышите о жизни царей и литературных героев. А ещё зайдёте в Кунсткамеру, где самостоятельно осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия на автобусе

Вы увидите Исаакиевскую и Дворцовую площади, Невский проспект и другие центральные улицы

Полюбуетесь архитектурными ансамблями и памятниками — Строгановским дворцом, Дворцовым мостом, Эрмитажем, Казанским собором, храмом Спас-на-Крови

Оцените красоту Невы и вид на Петропавловский собор, Стрелку Васильевского острова и Сенатскую площадь

Услышите захватывающие подробности о жизни известных петербуржцев разных эпох — деятелей искусства, полководцев, царских особ и даже литературных персонажей

Прогулка по Кунсткамере (без экскурсии)

Вы исследуете один из старейших музеев Северной столицы. Осмотрите знаменитую коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Увидите детский скелет с двумя головами и скелет лакея Петра I, рост которого составлял целых 227 см.

А ещё вы узнаете о культурных особенностях разных народов — что шили эскимосы из кишок кита, зачем нужны были кукурузные маски ирокезам и по каким поводам восточноафриканские женщины надевают железные браслеты.

Организационные детали