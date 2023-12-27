Полюбоваться ключевыми локациями из окна автобуса и увидеть двухголовый скелет в Комнате редкостей
Познакомьтесь с одним из красивейших мегаполисов на утренней обзорной экскурсии! Вы увидите Дворцовую площадь и Казанский собор, полюбуетесь Невой и архитектурой Эрмитажа, услышите о жизни царей и литературных героев.
А ещё зайдёте в известнейший музей — Кунсткамеру, где осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.
А ещё зайдёте в известнейший музей — Кунсткамеру, где осмотрите скелет почти 2,5-метрового лакея Петра I и узнаете, что шили из китовых кишок эскимосы.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
|Пенсионеры
|1 600 ₽
|Школьники
|1 400 ₽
|Студенты
|1 600 ₽
|Дошкольники
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия на автобусе
- Вы увидите Исаакиевскую и Дворцовую площади, Невский проспект и другие центральные улицы
- Полюбуетесь архитектурными ансамблями и памятниками — Строгановским дворцом, Дворцовым мостом, Эрмитажем, Казанским собором, храмом Спас-на-Крови
- Оцените красоту Невы и вид на Петропавловский собор, Стрелку Васильевского острова и Сенатскую площадь
- Услышите захватывающие подробности о жизни известных петербуржцев разных эпох — деятелей искусства, полководцев, царских особ и даже литературных персонажей
Экскурсия по Кунсткамере
Вы исследуете один из старейших музеев Северной столицы. Осмотрите знаменитую коллекцию экспонатов с ярко выраженными аномалиями. Увидите детский скелет с двумя головами и скелет лакея Петра I, рост которого составлял целых 227 см.
А ещё вы узнаете о культурных особенностях разных народов — что шили эскимосы из кишок кита, зачем нужны были кукурузные маски ирокезам и по каким поводам восточноафриканские женщины надевают железные браслеты.
Организационные детали
- После бронирования мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается). Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее чем за 48 часов до начала.
- В Кунсткамеру мы зайдём без очереди. Входные билеты включены в стоимость.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и пятницу в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2713 туристов
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести её интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже 3 года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», Franz Ferdinand и Therr Maitz.
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