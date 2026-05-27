На этой экскурсии вы полюбуетесь городом с двух ракурсов — с суши и воды.
Познакомитесь с историей Петербурга и его архитектурными шедеврами, услышите о зарождении города и ключевых событиях его истории.
А на водной прогулке ощутите атмосферу Северной Венеции — с её ажурными мостами и нарядными фасадами дворцов.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия (около 3 ч)
Из окна вы увидите:
- Дворцовую набережную и Эрмитаж
- Инженерный и Михайловский замки
- Марсово поле и Невский проспект
- Казанский собор и Спас на Крови
- Домик Петра, здание Биржи и Петропавловскую крепость
- Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Адмиралтейскую набережную
Мы сделаем техническую остановку для посещения сувенирного магазина и чайной паузы — по желанию. Если позволит дорожная ситуация, мы сделаем несколько остановок для фото у знаковых достопримечательностей города.
Теплоходная прогулка (1 ч 10 мин)
Вы увидите город с нового ракурса — с воды. Теплоход пройдёт по Фонтанке, Мойке, Неве, каналу Грибоедова, Зимней канавке и малым каналам. С борта откроются виды на замки, жилые дома, мосты и кованые решётки, которые возвышаются над гранитными набережными.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером и обогревом
- Прогулка на теплоходе входит в стоимость экскурсии (1 ч 10 мин)
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1530 ₽
|Льготный
|1360 ₽
|Детский
|1020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 3558 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
-
