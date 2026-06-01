Обзорная экскурсия по Петербургу + шоу в особняке Румянцева (всё включено)
Увидеть главное в городе и посетить театрализованную программу «Петербургская гостиная»
Экскурсия предлагает полное погружение в атмосферу Санкт-Петербурга — от его исторических достопримечательностей до культурного погружения.
Во время автобусной части вы проедете по центру Северной столицы — от Исаакиевского собора до Петропавловской крепости.
А затем станете участниками мультимедийного шоу в роскошном особняке Румянцева на Английской набережной.
Описание экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия
Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждёт встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I — «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Также вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость.
Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади, площадь Труда (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Особняк Румянцева на Английской набережной
Этот особняк –— настоящая шкатулка с драгоценностями, в которой каждый найдёт что-то для себя. Парадная распашная лестница из белого каррарского мрамора словно парит в воздухе, самое большое зеркало в Петербурге производит неизгладимое впечатление, а потайная дубовая лестница ведёт в уютную петербургскую гостиную, где вас ждёт мультимедийное шоу «Петербургская гостиная». Актёры разыграют перед вами трогательное представление — получасовой музыкально-поэтический дивертисмент, в котором отразятся все три века петербургской истории.
Организационные детали
В стоимость экскурсии всё включено
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2000 ₽
Пенсионеры
2000 ₽
Школьники
1500 ₽
Студенты
2000 ₽
Дети до 7 лет
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5223 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Петербургу + шоу в особняке Румянцева (всё включено)»