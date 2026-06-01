Экскурсия предлагает полное погружение в атмосферу Санкт-Петербурга — от его исторических достопримечательностей до культурного погружения. Во время автобусной части вы проедете по центру Северной столицы — от Исаакиевского собора до Петропавловской крепости. А затем станете участниками мультимедийного шоу в роскошном особняке Румянцева на Английской набережной.

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Описание экскурсии

Обзорная автобусная экскурсия

Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники. Вас ждёт встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I — «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров — Зимним дворцом. Также вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Петропавловскую крепость.

Экскурсионные остановки: Исаакиевская или Сенатская площади, Конюшенная или Дворцовая площади, площадь Труда (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Особняк Румянцева на Английской набережной

Этот особняк –— настоящая шкатулка с драгоценностями, в которой каждый найдёт что-то для себя. Парадная распашная лестница из белого каррарского мрамора словно парит в воздухе, самое большое зеркало в Петербурге производит неизгладимое впечатление, а потайная дубовая лестница ведёт в уютную петербургскую гостиную, где вас ждёт мультимедийное шоу «Петербургская гостиная». Актёры разыграют перед вами трогательное представление — получасовой музыкально-поэтический дивертисмент, в котором отразятся все три века петербургской истории.

Организационные детали