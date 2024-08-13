По удивительному особняку Румянцева

Пройти по залам, заглянуть в самое большое зеркало Петербурга и отыскать коммунальную квартиру
На экскурсии я расскажу вам об особняке 18 века и его владельцах. Поговорим о канцлере Российской империи графе Николае Румянцеве и его колоссальной коллекции книг. Рассмотрим парящую лестницу и макет шлюпа «Нева». Найдём необычное зеркало, чудом уцелевшее в годы войны. А также посетим любопытную для роскошного дома экспозицию — коммунальную квартиру.
5
6 отзывов
По удивительному особняку Румянцева
По удивительному особняку Румянцева
По удивительному особняку Румянцева
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Дом и его жильцы

Я приглашаю вас познакомиться с удивительным особняком, который появился на Английской набережной во времена правления Анны Иоанновны. Он неоднократно перестраивался и сменил множество хозяев, самым известным из которых был Николай Румянцев. Вы услышите, чем занимался канцлер помимо политики, какую коллекцию собрал и где она хранится сейчас.

Вы увидите:

  • Дамскую гостиную
  • Парадную лестницу
  • Дубовый кабинет
  • Музыкальный и Белый залы
  • Парадную гостиную
  • Самое большое зеркало в городе
  • Макет шлюпа «Нева», который связан с первым кругосветным путешествием

Коммунальный быт среди роскоши

Но жили в этом доме и по-другому. Мы посетим коммунальную квартиру, образовавшуюся здесь после революции. Вы пройдёте по комнатам, в которых обустраивались владельцы разных эпох. Изучите быт тех, кого уплотнили — деревенских жителей, стиляг и даже авангардного художника.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Билеты оплачиваются отдельно, их нужно будет купить в кассе музея: взрослые — 350 ₽, льготные (школьники, студенты и пенсионеры) — 200 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У особняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
D
13 авг 2024
Очень увлекательное и образовательное приключение! Прекрасно сохранившиеся (или отреставрированные) интерьеры, красиво оформленные экспозиции временные и постоянные экспозиции - залог
Очень увлекательное и образовательное приключение! Прекрасно сохранившиеся (или отреставрированные) интерьеры, красиво оформленные экспозиции временные и постоянныеОчень увлекательное и образовательное приключение! Прекрасно сохранившиеся (или отреставрированные) интерьеры, красиво оформленные экспозиции временные и постоянныеОчень увлекательное и образовательное приключение! Прекрасно сохранившиеся (или отреставрированные) интерьеры, красиво оформленные экспозиции временные и постоянные
Александра
12 авг 2024
Мне очень понравилось! Это не первая моя прогулка с Анастасией, и я просто в восторге от её профессионализма и увлечённости) Всегда видно, когда человек горит своим делом.
Особняк Румянцева — интересное
читать дальше

место с богатой историей, понравилось, что тут можно посмотреть три совсем разные экспозиции: и пышные парадные залы 19 века, и советскую коммуналку, и историю блокадного Ленинграда. На контрасте впечатления ещё ярче! И всё это под живой и увлекательный рассказ гида)

Александра
12 авг 2024
Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.
Было не обычно сначала гулять по старинному особняку, а потом перейти на другую сторону
читать дальше

здания и познакомиться уже с советской историей и бытом коммунальных квартир. Очень гармонично был составлен рассказ Анастасии, я обычно не запоминаю исторические факты, но в этот раз было очень интересно и в голове сложилась единая картинка!)

Рекомендую всем, кто интересуется историей и кому интересно посмотреть, как жили люди раньше.

Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.
Севиль
11 авг 2024
Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰

В особняке очень много зеркал (и висит самое большое зеркало в России, которое уцелело во время войны!), выставка, посвящённая блокаде, а также пример питерской коммуналки.
Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰
Лена
11 авг 2024
Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу. Анастасия - очень приятный гид, раскрывающий не только историю особняка, но и занятные подробности
читать дальше

из жизни владельцев. Или фишечки в оформлении интерьеров, которые без подсказки не обнаружишь. А там есть, чему удивиться.
Особенно понравилась вторая часть экскурсии - коммуналка. Во-первых, такой контраст! Во-вторых, очень колоритно и наглядно. Час пролетел незаметно! Спасибо)

Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу.
Евгения
11 авг 2024
Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!

Анна - интереснейший гид! Раскрыла секреты династий, проживающих во дворце.

После мы бессшовно перетекли в другие экспозиции музея - побывав еще в зеркальных залах и коммунальной квартире 😄

Программа интересная) Благодарю!
Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Парадный Петербург с выходом в Финский залив
На теплоходе
24 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Завтрак, обед или ужин на палубе теплохода «Астра» превратят обычный прием пищи в незабываемое событие с видами на главные достопримечательности
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 000 за человека
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Пешая
скидка
20%
23 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга
Групповая экскурсия по старому Петербургу. Посетите квартиру в доме Бака, изучите дворы-колодцы и парадные, насладитесь историей города
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
26002 080 за человека
Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и в старинной квартире
Пешая
скидка
20%
490 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Секреты Петербурга: история в каждом кирпиче
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, открыв для себя истории доходных домов и уникальных интерьеров
Начало: Недалеко от м. Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16061 285 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам