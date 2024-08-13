На экскурсии я расскажу вам об особняке 18 века и его владельцах. Поговорим о канцлере Российской империи графе Николае Румянцеве и его колоссальной коллекции книг. Рассмотрим парящую лестницу и макет шлюпа «Нева». Найдём необычное зеркало, чудом уцелевшее в годы войны. А также посетим любопытную для роскошного дома экспозицию — коммунальную квартиру.

Описание экскурсии

Дом и его жильцы

Я приглашаю вас познакомиться с удивительным особняком, который появился на Английской набережной во времена правления Анны Иоанновны. Он неоднократно перестраивался и сменил множество хозяев, самым известным из которых был Николай Румянцев. Вы услышите, чем занимался канцлер помимо политики, какую коллекцию собрал и где она хранится сейчас.

Вы увидите:

Дамскую гостиную

Парадную лестницу

Дубовый кабинет

Музыкальный и Белый залы

Парадную гостиную

Самое большое зеркало в городе

Макет шлюпа «Нева», который связан с первым кругосветным путешествием

Коммунальный быт среди роскоши

Но жили в этом доме и по-другому. Мы посетим коммунальную квартиру, образовавшуюся здесь после революции. Вы пройдёте по комнатам, в которых обустраивались владельцы разных эпох. Изучите быт тех, кого уплотнили — деревенских жителей, стиляг и даже авангардного художника.

Организационные детали