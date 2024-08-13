На экскурсии я расскажу вам об особняке 18 века и его владельцах. Поговорим о канцлере Российской империи графе Николае Румянцеве и его колоссальной коллекции книг. Рассмотрим парящую лестницу и макет шлюпа «Нева». Найдём необычное зеркало, чудом уцелевшее в годы войны. А также посетим любопытную для роскошного дома экспозицию — коммунальную квартиру.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Дом и его жильцы
Я приглашаю вас познакомиться с удивительным особняком, который появился на Английской набережной во времена правления Анны Иоанновны. Он неоднократно перестраивался и сменил множество хозяев, самым известным из которых был Николай Румянцев. Вы услышите, чем занимался канцлер помимо политики, какую коллекцию собрал и где она хранится сейчас.
Вы увидите:
- Дамскую гостиную
- Парадную лестницу
- Дубовый кабинет
- Музыкальный и Белый залы
- Парадную гостиную
- Самое большое зеркало в городе
- Макет шлюпа «Нева», который связан с первым кругосветным путешествием
Коммунальный быт среди роскоши
Но жили в этом доме и по-другому. Мы посетим коммунальную квартиру, образовавшуюся здесь после революции. Вы пройдёте по комнатам, в которых обустраивались владельцы разных эпох. Изучите быт тех, кого уплотнили — деревенских жителей, стиляг и даже авангардного художника.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Билеты оплачиваются отдельно, их нужно будет купить в кассе музея: взрослые — 350 ₽, льготные (школьники, студенты и пенсионеры) — 200 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 31 туриста
Я родилась и выросла в Петербурге, закончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Искусствоведение». Организовала огромное количество мероприятий в сфере культуры. Люблю искусство и свой родной город, а также рассказывать интересные истории. Работаю гидом с 2018 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Dmitry
13 авг 2024
Очень увлекательное и образовательное приключение! Прекрасно сохранившиеся (или отреставрированные) интерьеры, красиво оформленные экспозиции временные и постоянные экспозиции - залог
Александра
12 авг 2024
Мне очень понравилось! Это не первая моя прогулка с Анастасией, и я просто в восторге от её профессионализма и увлечённости) Всегда видно, когда человек горит своим делом.
Особняк Румянцева — интересное
Особняк Румянцева — интересное
Александра
12 авг 2024
Особняк Румянцева скрывает внутри роскошные интерьеры, отдельные элементы которых пережили военные годы и сохранились в неизменном виде.
Было не обычно сначала гулять по старинному особняку, а потом перейти на другую сторону
Было не обычно сначала гулять по старинному особняку, а потом перейти на другую сторону
Севиль
11 авг 2024
Красивый особняк и очень интересная экскурсия с гидом Анастасией! Рекомендую 🥰
В особняке очень много зеркал (и висит самое большое зеркало в России, которое уцелело во время войны!), выставка, посвящённая блокаде, а также пример питерской коммуналки.
В особняке очень много зеркал (и висит самое большое зеркало в России, которое уцелело во время войны!), выставка, посвящённая блокаде, а также пример питерской коммуналки.
Лена
11 авг 2024
Отличная недолгая экскурсия для, скажем, утра выходного дня - напитаться интересненьким и пойти гулять по Петербургу. Анастасия - очень приятный гид, раскрывающий не только историю особняка, но и занятные подробности
Евгения
11 авг 2024
Экскурсия оказалась насыщенной контрастами)) Это восторг!
Анна - интереснейший гид! Раскрыла секреты династий, проживающих во дворце.
После мы бессшовно перетекли в другие экспозиции музея - побывав еще в зеркальных залах и коммунальной квартире 😄
Программа интересная) Благодарю!
Анна - интереснейший гид! Раскрыла секреты династий, проживающих во дворце.
После мы бессшовно перетекли в другие экспозиции музея - побывав еще в зеркальных залах и коммунальной квартире 😄
Программа интересная) Благодарю!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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