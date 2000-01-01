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Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)

4.7
3 отзыва
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Совершите путешествие протяженностью более 14 километров по историческому центру Петербурга, посмотрите самые известные достопримечательности 🏛️ города, а также посетите Петропавловскую крепость – главный музей 🖼 истории 📖 Санкт-Петербурга.

На протяжении всей экскурсии 🧭 вас будут ждать увлекательные рассказы о городе и его загадочных легендах, местных жителях и самых ярких местах культурной столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 9 800 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Сенатская площадь
  • Спас-на-Крови
  • Стрелка Васильевского острова
  • Медный всадник
  • Католический костёл Св. Екатерины
  • Православный Казанский собор
  • Лютеранская кирха Св. Петра
  • Петропавловская крепость
Приглашаем Вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости.
Сначала Вы совершите путешествие протяженностью более 14 километров, увидите самые известные достопримечательности 🏛️ исторического центра Петербурга. После обзорной экскурсии 🧭 Вы отправитесь на экскурсию в Петропавловскую Крепость.
Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий — католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории 📖 познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей — Исаакиевской и Сенатской.
Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I — «Медный всадник», символ нашего города.
Далее по ходу обзорной экскурсии Вы увидите множество других замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории и связанных с ними исторических персонажах.
В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.
Далее вы отправитесь на осмотр Петропавловской крепости в сопровождении гида. Экскурсия по территории крепости продолжается около 1. 5 часов. По желанию вы посещаете Петропавловский Собор — усыпальницу династии Романовых и Трубецкого бастиона — «Русской Бастилии», оставившей мрачный след в политической истории России.
Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.
Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.
Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • справка для ГИБДД
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты ( 550 руб - взрослый, 300 - учащиеся)
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sputnik 8.
Sputnik 8.
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3 отзыва оставили туристы

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