Приглашаем Вас на обзорную автобусную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости.

Сначала Вы совершите путешествие протяженностью более 14 километров, увидите самые известные достопримечательности 🏛️ исторического центра Петербурга. После обзорной экскурсии 🧭 Вы отправитесь на экскурсию в Петропавловскую Крепость.

Наше путешествие начинается с Невского проспекта, названного Александром Дюма «улицей веротерпимости» из-за стоящих по соседству храмов различных религиозных конфессий — католический костёл Св. Екатерины, православный Казанский собор, лютеранская кирха Св. Петра. Невский проспект славится дворцами петербургской знати, театрами, знаменитыми кондитерскими и ресторанами, где часто бывала петербургская аристократия и интеллигенция. Практически все здания, которые Вы увидите, проезжая по Невскому проспекту, являются памятниками архитектуры и истории 📖 познакомитесь с ансамблем Исаакиевской площади, в центре которой находится конный памятник Николаю I. Облик площади сформировался на протяжении долгого времени, и сегодня, может порадовать нас такими шедеврами архитектуры, как Мариинский дворец, гостиницы Астория и Англетер. Название площадь получила благодаря собору пресвятого Исаакия Далматского, главного храма Российской империи, построенного по проекту Огюста Монферрана. Исаакиевский собор стоит на границе двух площадей — Исаакиевской и Сенатской.

Ведущими постройками Сенатской площади являются здания Сената и Синода, соединенные аркой, перекинутой над Галерной улицей. Центром композиции площади является памятник Петру I — «Медный всадник», символ нашего города.

Далее по ходу обзорной экскурсии Вы увидите множество других замечательных мест и памятников Санкт-Петербурга. Экскурсовод поведает Вам об их истории и связанных с ними исторических персонажах.

В течение экскурсии предусмотрены остановки для осмотра ансамбля Исаакиевской площади, Стрелки Васильевского острова, а также, при наличии возможности, сделаем остановку у храма Спас-на-Крови.

Далее вы отправитесь на осмотр Петропавловской крепости в сопровождении гида. Экскурсия по территории крепости продолжается около 1. 5 часов. По желанию вы посещаете Петропавловский Собор — усыпальницу династии Романовых и Трубецкого бастиона — «Русской Бастилии», оставившей мрачный след в политической истории России.

Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.

Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.

На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.

Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.

Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.