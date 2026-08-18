Описание аудиогида
От островитянки и городского исследователя
Васильевскому остров должен был стать центром столицы — но не стал.
Вместо этого он разделился линиями, а не улицами, застроился каменными ансамблями, поставил на своих набережных сфинксов и прославился именитыми островитянами. Клодт, Куинджи, Менделеев, Ахматова, Балабанов — как можно собрать в одном месте столько разных персонажей? А Васильевский остров смог! На прогулке поговорим о них и многом другом.
Что вы узнаете:
- Почему раньше на Васильевском острове не селились чиновники
- Как кофейник и две чашки помогли архитектору (и не только позавтракать!)
- В какое душное место любил ходить Алексей Балабанов
- Какую запчасть Казанского собора хранит остров
- Как колотушки и мука, по легенде, дали название району
- Как советская власть освободила женщин от кухонного рабства
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1780 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Вцелом понравилось, хотелось бы больше исторических, архитектурных, бытовых подробностей.
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В
Насыщенная историями прогулка по Васильевскому острову. Конечно, хотелось больше "балабанщины", но это уже скорее к тематическим экскурсиям:)
Приятный голос гида, слушать было комфортно, с маршрутом справилась неспешным шагом за два часа.
Приятный голос гида, слушать было комфортно, с маршрутом справилась неспешным шагом за два часа.
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Т
Люблю Петербург, но после этой прогулки поняла, насколько плохо знала Васильевский остров. Очень рекомендую всем, кто уже видел классические достопримечательности.
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Е
Замечательная прогулка! Интересный рассказ, красивые виды, удобная навигация и ощущение, будто гуляешь вместе с человеком, который искренне любит этот район.
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В
Очень понравилось! После экскурсии ещё долго обсуждали услышанные истории. Теперь буду советовать этот аудиогид друзьям, которые приезжают в Петербург.
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Е
Очень понравилась прогулка! Васильевский остров открылся совсем с другой стороны. Особенно запомнились необычные факты, которые никогда раньше не слышала.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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