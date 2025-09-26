Раскройте тайны одного из самых загадочных островов Петербурга! Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Васильевскому острову, где вы увидите не только знаменитые проспекты, но и скрытые от посторонних глаз дворы, доходные дома и другие архитектурные сокровища, окутанные легендами и мифами. Эта экскурсия – ваш шанс узнать Васильевский остров таким, каким его знают только местные жители!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Погружение в историю Васильевского острова: Узнайте, как появился этот район, кто его строил и как он развивался на протяжении веков. Вы услышите увлекательные истории о первых поселенцах, знаменитых жителях и важных событиях, связанных с островом.
- Открытие архитектурных шедевров: вы увидите великолепные доходные дома, построенные в разных архитектурных стилях – от классицизма до модерна. Вы узнаете об особенностях каждого стиля и научитесь различать их на фасадах зданий.
- Исследование таинственных дворов: вы посетите укромные дворы-колодцы, проходные дворы и другие скрытые уголки острова, где царит особая атмосфера и где можно увидеть, как жили и живут обычные петербуржцы.
- Знакомство с городскими легендами: вы услышите захватывающие истории о привидениях, кладах, масонах и других загадочных явлениях, связанных с Васильевским островом.
- Уникальные фотографии: у вас будет возможность сделать потрясающие фотографии на фоне архитектурных шедевров и таинственных дворов.
ежедневно 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Василеостровская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 сен 2025
