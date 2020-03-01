Илья проводит ещё 2 экскурсии

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Какой он — Васильевский остров

Васильевский стоит особняком от остальных районов: вроде центр, но будто на отшибе, слишком помпезный и одновременно заброшенный. Я помогу вам понять этот «город в городе», ощутить его очарование. Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов.

Многослойная история острова

Мы неспешно прогуляемся по острову, пройдём тайными тропами настоящих петербуржцев. Вы увидите роскошные особняки и необычные доходные дома, услышите об одном из старейших домов Петербурга. Заглянете во дворы-колодцы, посетите удивительные парадные и поднимитесь по чёрным лестницам, рассмотрите сохранившиеся витражи и лепной декор. А я расскажу вам о персонажах острова — известных и не очень, живших здесь в разные времена.