Илья проводит ещё 2 экскурсии

С Линии на Линию, оставляя за собой городские кварталы, плутая по лабиринтам проходных дворов и заглядывая в укромные уголки — вы пройдете по центральной части Васильевского острова. Услышите истории этих мест, узнаете о судьбах местных жителей. Я помогу вам отыскать артефакты ушедшей эпохи и разобраться, за что стоит любить этот остров.

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Описание экскурсии

Какой он — Васильевский остров

Васильевский стоит особняком от остальных районов: вроде центр, но будто на отшибе, слишком помпезный и одновременно заброшенный. Я помогу вам понять этот «город в городе», ощутить его очарование. Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов.

Многослойная история острова

Мы неспешно прогуляемся по острову, идти будем тайными тропами настоящих петербуржцев, открывая, казалось бы, надежно закрытые калитки, не выходя на широкие островные проспекты, разглядывая город со всех сторон. Мы увидим роскошные особняки и необычные доходные дома, заглянем во дворы-колодцы, рассмотрим интересные архитектурные элементы и сохранившиеся детали быта старого города. Поговорим о разном: о событиях, о людях, о прошлом и настоящем этого очень петербургского района.

Организационные детали