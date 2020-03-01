Илья проводит ещё 2 экскурсии

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  4. По Васильевскому с островитянином!

Заглянуть в скрытые переулки и парадные, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный

Илья
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Илья – ваш гид
С Линии на Линию, оставляя за собой городские кварталы, плутая по лабиринтам проходных дворов и заглядывая в парадные — вы обойдете самую интересную часть Васильевского острова.

Услышите сюжеты колоритной улочки Репина и узнаете о судьбах местных жителей.

Я помогу отыскать артефакты ушедшей эпохи и разобраться, за что стоит любить этот остров.
733 ₽
550 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча рядом со станцией метро «Василеостровская».
Забронировать экскурсию
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!

Что вас ожидает

Какой он — Васильевский остров
Васильевский стоит особняком от остальных районов: вроде центр, но будто на отшибе, слишком помпезный и одновременно заброшенный. Я помогу вам понять этот «город в городе», ощутить его очарование. Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов.

Многослойная история острова
Мы неспешно прогуляемся по острову, пройдём тайными тропами настоящих петербуржцев. Вы увидите роскошные особняки и необычные доходные дома, услышите об одном из старейших домов Петербурга. Заглянете во дворы-колодцы, посетите удивительные парадные и поднимитесь по чёрным лестницам, рассмотрите сохранившиеся витражи и лепной декор. А я расскажу вам о персонажах острова — известных и не очень, живших здесь в разные времена.

По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!
По Васильевскому с островитянином!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура рядом со станцией метро «Василеостровская»..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Илья
Илья
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я не профессиональный гид, но уже более 15 лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
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