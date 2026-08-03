Илья проводит ещё 2 экскурсии

С Линии на Линию, оставляя за собой городские кварталы, плутая по лабиринтам проходных дворов и заглядывая в укромные уголки — вы пройдете по центральной части Васильевского острова. Услышите истории этих мест, узнаете о судьбах местных жителей. Я помогу вам отыскать артефакты ушедшей эпохи и разобраться, за что стоит любить этот остров.
Описание экскурсии
Какой он — Васильевский остров
Васильевский стоит особняком от остальных районов: вроде центр, но будто на отшибе, слишком помпезный и одновременно заброшенный. Я помогу вам понять этот «город в городе», ощутить его очарование. Раскрою его прошлое и поделюсь секретами улиц и старинных домов.
Многослойная история острова
Мы неспешно прогуляемся по острову, идти будем тайными тропами настоящих петербуржцев, открывая, казалось бы, надежно закрытые калитки, не выходя на широкие островные проспекты, разглядывая город со всех сторон. Мы увидим роскошные особняки и необычные доходные дома, заглянем во дворы-колодцы, рассмотрим интересные архитектурные элементы и сохранившиеся детали быта старого города. Поговорим о разном: о событиях, о людях, о прошлом и настоящем этого очень петербургского района.
Организационные детали
- Чтобы вам было комфортно, мы выдаем радио-гиды с наушниками. Приемники работают на расстоянии до 50 метров. Будет здорово, если вы захватите свои проводные наушники с разъемом мини-джек. Если нет, мы выдадим вам индивидуальные наушники, обработанные антисептиком.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом со станцией метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 9736 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Илья. Я всю жизнь живу в Ленинграде/Санкт-Петербурге. Я профессиональный гид и уже много лет знакомлю своих друзей и гостей с этим удивительным городом. Я тот самый «местный», который сможет показать вам город с разных сторон. Буду рад стать вашим проводником по Питеру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Очень понравилось - компактный закольцованный маршрут, много интересных заповедных локаций, незанудных фактов. Удалось взглянуть на Васильевский остров по-новому, спасибо!
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Т
Очень понравилось, погуляли по проходным дворам, Илья с юмором рассказал истории из жизни Петербурга и его жителей. Здесь вы не увидите дворцов и пышных парадных, эта экскурсия для тех, кому интересно побывать "внутри" города, в местах, не отмеченных в путеводителях.
+2
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Е
Очень познавательная экскурсия! Узнали много нового и интересного!
Впервые познакомились с Ильей,когда гуляли по дворам-колодцам,поэтому для прогулки по Ваське выбор экскурсовода был очевиден! Как всегда,на высоте! Советуем!
Впервые познакомились с Ильей,когда гуляли по дворам-колодцам,поэтому для прогулки по Ваське выбор экскурсовода был очевиден! Как всегда,на высоте! Советуем!
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Илья сразу предупредил, что экскурсия "заходит" 50/50 - кому-то да, кому-то категорически нет. Нам полностью понравилось, получили то, что и рассчитывали, с удовольствием продолжили бы ходить в таком формате и дальше, но неожиданно оказалось, что 1.5 саса уже пролетели.
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М
Благодарю за интересную прогулку с рассказом! Время пролетело незаметно, кому интересны непарадные стороны города, рекомендую!
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Л
Были с Ильёй на экскурсии по Васильевскому острову.
Долго выбирали гида.
Экскурсия очень понравилась.
Радует, что не ошиблись с выбором.
Прекрасно составлен маршрут, подан материал. Узнали много нового для себя.
Взяли ещё экскурсию по Невскому, Завтра идём с Ильёй.
Будем рекомендовать знакомым.
Спасибо большое!
Долго выбирали гида.
Экскурсия очень понравилась.
Радует, что не ошиблись с выбором.
Прекрасно составлен маршрут, подан материал. Узнали много нового для себя.
Взяли ещё экскурсию по Невскому, Завтра идём с Ильёй.
Будем рекомендовать знакомым.
Спасибо большое!
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