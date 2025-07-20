Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Ораниенбаум — великолепная шкатулка с драгоценностями Екатерины Великой. Мы приглашаем вас оказаться в парке 18 века среди изящных построек и зайти в одну из них.



Время сыграло с этим музеем-заповедником злую шутку, но у нас есть уникальная возможность увидеть всё таким, как раньше — дворцы и павильоны выходят из-под рук реставраторов, восхищая уникальной красотой.