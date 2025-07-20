Ораниенбаум — великолепная шкатулка с драгоценностями Екатерины Великой. Мы приглашаем вас оказаться в парке 18 века среди изящных построек и зайти в одну из них.
Время сыграло с этим музеем-заповедником злую шутку, но у нас есть уникальная возможность увидеть всё таким, как раньше — дворцы и павильоны выходят из-под рук реставраторов, восхищая уникальной красотой.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПутешествие в прошлое По пути в Ораниенбаум мы обсудим, как осваивалась территория южного берега Финского залива, а также сиятельных особ, строивших здесь дворцы. Затронем и историю того, как создавались Стрельна и Петергоф. В парке мы пройдемся мимо изящных малых дворцов и павильонов, где перголы и кувшинки соседствуют с мраморными и бронзовыми скульптурами, а скамьи и дубы видели гостей Екатерины Великой. Вы узнаете: - Про плацдарм и дядю Стёпу Сергея Михалкова. - Чем Ораниенбаум уникален и по какой причине занимает особое место среди всех наших музеев-заповедников. - Как появилось это странное название, которое сложно выговорить. - Что стало с деревней, где Ломоносов изготавливал цветные смальты. Вы сможете посетить на выбор Меншиковский дворец, Китайский дворец (открыт только летом) или павильон Катальной горки с прекрасной коллекцией фарфора в составе группы со штатным гидом. И узнаете в каждой локации ещё больше интересных фактов и увлекательных историй. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ораниенбаум
- Меншиковский дворец, Китайский дворец или павильон Катальной горки
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые - 450 ₽, учащиеся - 200 ₽.
- Большой Меншиковский дворец: взрослые - 750 ₽, учащиеся 14-18 лет - 550 ₽, дети до 14 лет - бесплатно
- Павильон Катальной горки: взрослые - 750 ₽, учащиеся 14-18 лет - 500 ₽, дети до 14 лет - бесплатно
- Китайский дворец: купить билеты можно только на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристами
Завершение: Гид высадит Вас в указанном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Т
Татьяна
20 июл 2025
Все понравилось
