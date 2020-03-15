20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Познакомиться с достопримечательностями уютного и царственного Пушкина без скучных фактов и дат

Дарья
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Дарья – ваш гид
Приглашаю вас вместе исследовать Царское Село — городок на окраине Петербурга, ставший одним из центров российской истории.

Вы пройдете по дорожкам Екатерининского парка, узнаете о быте российских императоров и детстве А.

С.

Пушкина, а главное — погрузитесь в живую атмосферу самого поэтичного города России.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Что вас ожидает

Царское Село вдоль и поперек
Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:
• Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности.
Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.
Белая башня, где вы поймете, что Царское Село — территория детства.
Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.
Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!
• Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.
• На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.
• И, конечно, не обойдем вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.

Если останутся силы — доберемся до дачи великого князя Бориса Владимировича, или Дворцового госпиталя, или готической лютеранской кирхи — это не только исторические места, но и удивительные фотолокации.

Ожившая история города
Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести как пешком, так и на велосипеде. При выборе велоэкскурсии стоимость увеличится.
  • Билеты в Екатерининский парк и павильоны оплачиваются отдельно (по желанию).
  • Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания, возраст и степень знакомства с Царским Селом.
  • Экскурсия начинается в городе Пушкин, куда участники добираются самостоятельно.
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах
Царское Село — императорская резиденция в деталях и лицах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Экскурсовод с 2009 года, филолог СПбГУ по образованию, петербурженка из Царского Села. Около 6500 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. Люблю людей, считаю, что качественное общение — это ценность и радость. Нет скуке и банальности! Из моря информации выбираю для вас то, что удивит, вдохновит и запомнится вам.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Невероятно интересная экскурсия. Дарья отличный гид, прекрасно подбирает маршрут экскурсии строит рассказ.
16 февраля 2020
Прекрасно проведенное время с гидом Дарьей! Легкая подача материала, внимательна к гостям, учитывает пожелания, очень приятная в общении! Большое спасибо☀️️
7 января 2020
Дарья-отличный гид и интересный рассказчик. Особенно хотелось отметить, что экскурсия была полностью адаптирована под нас и в части материала и в части маршрута. Мы были с маленьким ребенком 3 года (которому не хочется стоять на месте, надо то писать, то булочку, то побегать) и при этом гид смогла так организовать рассказ, что мы все посмотрели, узнали много нового и при этом приобщили малыша к культурному наследию. Большое спасибо.
12 ноября 2019
Огромное спасибо Дарье за интереснейшую экскурсию! основные исторические даты и факты в сочетании с отступлениями к неизвестными деталям сделали нашу прогулку по паркам Царского Села незабываемой! 2 часа пролетели незаметно и не смотря на холод и дождь прерываться не хотелось! 5 баллов!
3 ноября 2019
Отличная экскурсия, очень понравилась детям, которые уже были в помещениях дворца, а теперь узнали много нового про сады, павильоны, архитектуру. Понял, что приеду ещё не раз
10 октября 2019
Уверена, что это не в силах организаторов, но, было бы здорово, если можно было бы развести экскурсии гостей из КНР и всех остальных.
В остальном - все отлично
2 сентября 2019
Все было супер. Жаль нет вариации на более длинную экскурсию.
26 августа 2019
24 августа 2019 мы с мужем ходили на экскурсию по Царскому Селу с чудесным экскурсоводом Дарьей. Я несколько раз до этого была в Пушкине, посетила не одну экскурсию, а муж был впервые, поэтому я была уверена, что экскурсия будет больше для него. Я сказала об этом Дарье, и она настолько деликатно и профессионально провела экскурсию, что мне было бесконечно интересно) Дарья влюблена в свой город и знает о нем, кажется, все. Великолепно владеет архитектурными терминами и обогатила ими мой словарный запас. Отвечает абсолютно на любые вопросы. Одинаково интересна и логична и в монологе, и в диалоге с экскурсантом. Когда поеду снова, обязательно обращусь именно к ней.
26 августа 2019
Отличная экскурсия, очень интересно
19 августа 2019
Спасибо гиду Дарье за увлекательный рассказ. Здорово, что во время Экскурсии мы увидели много интересных мест, которые в обычное время обошли бы стороной : это и исторические здания в Пушкине , и Александровский сад с вековыми дубами и интересными сооружениями для детей императоров. И прогулка по Екатерининскому парку была увлекательной. Чувствовалось, что Дарья очень любит эти места! Знает много интересных и занимательных фактов. Нам было очень интересно!!!!
Ещё 10 отзывов

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