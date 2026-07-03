20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Царскому Селу, где каждый уголок хранит эхо великой истории.
Вас ждет путешествие по Екатерининскому парку, где вы сможете насладиться красотой роскошных павильонов и узнать о читать дальшеуменьшить
их архитектурных особенностях. Загляните в знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и, если пожелаете, Янтарную комнату. Александровский дворец раскроет перед вами тайны царскосельского летнего быта, а уютная дача А.С. Пушкина позволит прикоснуться к жизни великого поэта.
Откройте для себя истории, которые оживают в Федоровском соборе и на Соборной площади, исследуйте Екатерининский собор с его драматической историей.
Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в живую историю, которая затронет каждого
Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:
Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности.
Знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату (за дополнительную плату)
Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.
Белая башня, где вы поймёте, что Царское Село — территория детства.
Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.
Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!
Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.
На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.
И конечно, не обойдём вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.
Если останутся силы — доберёмся до готической лютеранской кирхи. Это не только историческое место, но и удивительная фотолокация.
Ожившая история города
Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.
Организационные детали
Экскурсию можно провести как пешком, так и на велосипеде. При выборе велоэкскурсии продолжительность и стоимость увеличится
Билеты в Екатерининский парк и павильоны оплачиваются отдельно (посещение по желанию)
Маршрут прогулки может быть адаптирован под ваши пожелания, возраст и степень знакомства с Царским Селом
Возможно посещение Екатеринского дворца с музейным гидом (по желанию и оплачивается дополнительно)
Экскурсия начинается в городе Пушкин, куда участники добираются самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4157 туристов
Экскурсовод с 2009 года, работала во дворцах Пушкина и Павловска, живу в Царском Селе, люблю эти места и работаю гидом. Около 9000 взрослых и подрастающих туристов побывали на моих экскурсиях. И каждому я стремлюсь рассказать историю города так, чтобы Пушкин и Павловск стали ему родными. Из моря информации выбираю то, что удивит, вдохновит и запомнится именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 259 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
3
–
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Ольга
Несмотря на почти проливной дождь, было очень интересно. Конечно, при хорошей погоде экскурсия потрясающая. Очень непринужденно пообщались с Дарьей более двух часов, нашли точки соприкосновения интересов. Если бы в стоимость читать дальшеуменьшить
экскурсии еще и билеты в парк были включены, было бы еще приятнее. Экскурсия в Екатерининский дворец с дворцовым гидом - ни о чем. Хорошо, что Дарья много рассказала. Попалась экскурсовод с потухшими глазами и формальным текстом. Жаль, что они туда чужих нет пускают. С Дарьей бы получили удовольствие. Даша, Вам творческих успехов и удачи в поисках новых сведений о любимом городе!
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олеся
Очень понравилась экскурсия мне и моим детям 10 лет и 17-лет. Дарья адаптировала экскурсию для всех! Очень легкая и с отличным юмором манера подачи материала. Теперь экскурсии в Царское село планирую только с Дарьей!
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О
Ольга
Дарья влюбила нас в это место. Именно такого гида я хочу, когда бронирую экскурсию для семьи: искусного рассказчика, эрудированную, приятную в общении, готовую помочь советами в организации, с чувством юмора. Детям (18 лет и 10 лет) очень понравилось. Уже наметили все места для посещения в Пушкине в следующий приезд.
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Татьяна
Чудесно провели время! Дарья отлично владеет материалом, очень интересно и с душой преподнесла свои знания нам. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения.
В следующий раз обратимся только к ней!
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Евгений
Спасибо Дарья, за прекрасную экскурсию! Вся наша семья в восторге от путешествия с Вами по Екатерининскому саду! С нетерпением будем ждать следующей встречи!
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Елена
Огромное спасибо Дарье за великолепную экскурсию. Прежде всего за организацию наших экскурсий и помощь в покупке билетов в Екатерининский дворец, Лицей. За рекомендацию по поводу обеда. Сама экскурсия была очень насыщенная. читать дальшеуменьшить
Дарья прекрасный рассказчик, очень приятный человек, слушать её одно удовольствие. Несмотря на холод, экскурсия прошла очень увлекательно и познавательно. Обязательно вернемся ещё. Спасибо за рекомендации, которые были ненавязчиво даны во время самой экскурсии.
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