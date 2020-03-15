20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Царское Село вдоль и поперек

Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:

• Роскошные павильоны Екатерининского парка: я расскажу, почему они такие разные, в чем их предназначение и архитектурные особенности.

• Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.

• Белая башня, где вы поймете, что Царское Село — территория детства.

• Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.

• Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!

• Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.

• На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.

• И, конечно, не обойдем вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.

Если останутся силы — доберемся до дачи великого князя Бориса Владимировича, или Дворцового госпиталя, или готической лютеранской кирхи — это не только исторические места, но и удивительные фотолокации.

Ожившая история города

Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.