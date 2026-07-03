20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Царскому Селу, где каждый уголок хранит эхо великой истории.Вас ждет путешествие по Екатерининскому парку, где вы сможете насладиться красотой роскошных павильонов и узнать о

их архитектурных особенностях. Загляните в знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и, если пожелаете, Янтарную комнату. Александровский дворец раскроет перед вами тайны царскосельского летнего быта, а уютная дача А.С. Пушкина позволит прикоснуться к жизни великого поэта. Откройте для себя истории, которые оживают в Федоровском соборе и на Соборной площади, исследуйте Екатерининский собор с его драматической историей. Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в живую историю, которая затронет каждого

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Царское Село вдоль и поперёк

Я проведу вас по ухоженным улочкам и достопримечательностям самого поэтичного и самого благоустроенного города царской России. Перед вами предстанут:

Роскошные павильоны Екатерининского парка : я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности.

: я расскажу, почему они такие разные, в чём их предназначение и архитектурные особенности. Знаменитую Золотую анфиладу Екатерининского дворца и Янтарную комнату (за дополнительную плату)

(за дополнительную плату) Александровский дворец — подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов.

— подарок «заботливой бабушки», рядом с которым мы поговорим о царскосельском летнем быте русских монархов. Белая башня , где вы поймёте, что Царское Село — территория детства.

, где вы поймёте, что Царское Село — территория детства. Императорский гараж и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства.

и ферма — здесь поговорим о необычных хобби глав русского государства. Федоровский собор — полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление!

— полюбуемся блестящим образцом русского стиля архитектуры, который неизменно оставляет сильное впечатление! Рядом с уютной дачей А. С. Пушкина вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц.

вы узнаете, как жилось здесь поэту в медовый месяц. На тихих улочках у Соборной площади рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах.

рассмотрим памятники модерна и поговорим о знаменитых царскоселах. И конечно, не обойдём вниманием Екатерининский собор и его драматическую историю уничтожения и воссоздания.

Если останутся силы — доберёмся до готической лютеранской кирхи. Это не только историческое место, но и удивительная фотолокация.

Ожившая история города

Достопримечательности Царского Села шаг за шагом перестанут быть для вас просто историческими памятниками: я расскажу, как менялась здесь жизнь от 18 к 21 веку, поделюсь любопытными историями о дворцах и парках, храмах и дачах, местных школах и магазинчиках. Вы узнаете, чем занимались горожане в прошлые века, куда ходили за булочками, где купались и куда отдавали детей учиться. А заодно отыщете самые вкусные места Пушкина и познакомитесь с жизнью современных царскоселов.

Организационные детали