Цепочку загородных резиденций на Петергофской дороге завершает любимое место петербургской знати и чудом уцелевший комплекс 18 века, где вы по-настоящему ощутите дух времени. Осмотрите кубический дворец Петра III, пышно-барочный Меньшиковский и Китайский в стиле рококо. Увидите, где развлекалась на «русских горках» Екатерина II. А также оцените садово-парковое искусство Ораниенбаума.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хранители эпохи

Ансамбль Ораниенбаума не был уничтожен во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь вы осмотрите оригинальные здания 18 столетия и уникальные музейные коллекции. Познакомитесь с убранством единственного в мире дворца Петра III. У павильона Катальной горки, выполненного по проекту архитектора Антонио Ринальди, поговорим о любимом аттракционе Екатерины II.

Отдельное внимание уделим ценному образцу садово-паркового искусства. Вы прогуляетесь по красивому в любой сезон парку, где соединились черты регулярного и пейзажного стилей. А на его территории встретите зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад.

Меньшиковский и Китайский дворцы (опциональное посещение)

Оба сооружения вы осмотрите снаружи, а если захотите, присоединитесь к экскурсии, которую проводят местные музейные сотрудники. Вы узнаете историю строительства Большого (Меньшиковского) дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа. Послушаете рассказы из жизни «увеселительного замка». Осмотрите парадные залы, «Картинный дом», опочивальни. А также познакомитесь с блестящим образцом рококо, проектом Китайского дворца, который художник Игорь Грабарь назвал «подлинным чудом».

Организационные детали

Экскурсия проходит на седане бизнес-класса для 1-2 человек. Доплата за экскурсию на комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai) — 3000 ₽. * Экскурсия можно провести и для большего количества человек на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Стоимость доплаты уточняете, пожалуйста, в переписке.

Дополнительно оплачиваются билеты в парк Ораниенбаум — 550 ₽ за чел.

В Ораниенбауме есть 2 дворца — Меншиковский и Китайский. Внутри могут проводить экскурсию только гиды дворцов. Есть два варианта:

1) по билетам с присоединением к группе (Меншиковский — 800 ₽ за чел.

2) если внутри одного из дворцов нужна индивидуальная, то я оформляю экскурсионную путёвку. Стоимость — 11 000 ₽ в один дворец за всех участников

С вами буду я или мои проверенные коллеги, которые так же, как и я любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.