Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века

Познакомиться с единственным полностью сохранившимся дворцово-парковым ансамблем петровского времени

Цепочку загородных резиденций на Петергофской дороге завершает любимое место петербургской знати и чудом уцелевший комплекс 18 века, где вы по-настоящему ощутите дух времени.

Осмотрите кубический дворец Петра III, пышно-барочный Меньшиковский и Китайский в стиле рококо.

Увидите, где развлекалась на «русских горках» Екатерина II.

А также оцените садово-парковое искусство Ораниенбаума.
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века
Ораниенбаум — роскошь и уют 18 века

Что вас ожидает

Хранители эпохи

Ансамбль Ораниенбаума не был уничтожен во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь вы осмотрите оригинальные здания 18 столетия и уникальные музейные коллекции. Познакомитесь с убранством единственного в мире дворца Петра III. У павильона Катальной горки, выполненного по проекту архитектора Антонио Ринальди, поговорим о любимом аттракционе Екатерины II.

Отдельное внимание уделим ценному образцу садово-паркового искусства. Вы прогуляетесь по красивому в любой сезон парку, где соединились черты регулярного и пейзажного стилей. А на его территории встретите зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад.

Меньшиковский и Китайский дворцы (опциональное посещение)

Оба сооружения вы осмотрите снаружи, а если захотите, присоединитесь к экскурсии, которую проводят местные музейные сотрудники. Вы узнаете историю строительства Большого (Меньшиковского) дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа. Послушаете рассказы из жизни «увеселительного замка». Осмотрите парадные залы, «Картинный дом», опочивальни. А также познакомитесь с блестящим образцом рококо, проектом Китайского дворца, который художник Игорь Грабарь назвал «подлинным чудом».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на седане бизнес-класса (Тайота Камри или Мерседес Е класса) или комфортном минивэне (Мерседес или Хюндай). Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек на комфортном Мерседесе Спринтер. Стоимость доплаты уточняете, пожалуйста, в переписке.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в парк Ораниенбаум — 100 руб. /человека, а также билеты и экскурсия в Меньшиковский или Китайский дворец (опционально) — 1500 руб.

Экскурсию провожу я или мои проверенные коллеги, которые так же, как и я любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюбленный в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, я люблю этот город по-своему — по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
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