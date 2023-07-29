Познакомиться с единственным полностью сохранившимся дворцово-парковым ансамблем петровского времени
Цепочку загородных резиденций на Петергофской дороге завершает любимое место петербургской знати и чудом уцелевший комплекс 18 века, где вы по-настоящему ощутите дух времени. Осмотрите кубический дворец Петра III, пышно-барочный Меньшиковский и Китайский в стиле рококо. Увидите, где развлекалась на «русских горках» Екатерина II. А также оцените садово-парковое искусство Ораниенбаума.
Ансамбль Ораниенбаума не был уничтожен во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь вы осмотрите оригинальные здания 18 столетия и уникальные музейные коллекции. Познакомитесь с убранством единственного в мире дворца Петра III. У павильона Катальной горки, выполненного по проекту архитектора Антонио Ринальди, поговорим о любимом аттракционе Екатерины II.
Отдельное внимание уделим ценному образцу садово-паркового искусства. Вы прогуляетесь по красивому в любой сезон парку, где соединились черты регулярного и пейзажного стилей. А на его территории встретите зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад.
Меньшиковский и Китайский дворцы (опциональное посещение)
Оба сооружения вы осмотрите снаружи, а если захотите, присоединитесь к экскурсии, которую проводят местные музейные сотрудники. Вы узнаете историю строительства Большого (Меньшиковского) дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа. Послушаете рассказы из жизни «увеселительного замка». Осмотрите парадные залы, «Картинный дом», опочивальни. А также познакомитесь с блестящим образцом рококо, проектом Китайского дворца, который художник Игорь Грабарь назвал «подлинным чудом».
Организационные детали
Экскурсия проходит на седане бизнес-класса для 1-2 человек. Доплата за экскурсию на комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai) — 3000 ₽. * Экскурсия можно провести и для большего количества человек на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Стоимость доплаты уточняете, пожалуйста, в переписке.
Дополнительно оплачиваются билеты в парк Ораниенбаум — 550 ₽ за чел.
В Ораниенбауме есть 2 дворца — Меншиковский и Китайский. Внутри могут проводить экскурсию только гиды дворцов. Есть два варианта: 1) по билетам с присоединением к группе (Меншиковский — 800 ₽ за чел. 2) если внутри одного из дворцов нужна индивидуальная, то я оформляю экскурсионную путёвку. Стоимость — 11 000 ₽ в один дворец за всех участников
С вами буду я или мои проверенные коллеги, которые так же, как и я любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3551 туриста
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов.
Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему читать дальшеуменьшить
— по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.
За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
Экскурсия очень хорошая,гид-милая,внимательная,разбирающаяся в материале и по уши влюблённая в свой город девушка Надежда. Сам дворец-очередная жемчужина в потрясающем ожерелье Санкт-Петербурга! Показалась несколько завышенной цена на данную экскурсию,но оказалось,что кроме услуг гида в стоимость вошли также и услуги водителя. Бонусом очень повезло с погодой,поэтому показалось,что именно так должен выглядеть рай на земле)))
+2
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Татьяна
Чудесная, ознакомительная, не сложная экскурсия с легкой подачей материала. Заинтересованность, кругозор, юмор нашего гида Марии всех покорил. Водителю Рустаму отдельная благодарность за безопасное вождение. Рекомендуем присоединиться к путешествиям с этой командой.
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С
Светлана
Большое спасибо Оксане. Очень подкупает, когда чувствуешь, что гиду тема интересна, и он с удовольствием делится своими. Мы узнали много интересных фактов и с удовольствием провели этот день в Ораниенбауме среди старинных дворцов и в не менее старинном парке.
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Наталья
Нашу экскурсию проводила Надежда. Она абсолютный фанат своего дела! Поездка в Ораниенбаум проходила с полным погружением в историю этого места и не только! Замечательная поездка! Уже строим планы на следующую экскурсию!!!
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О
Ольга
Спасибо, было познавательно и красиво! Игорь приятный рассказчик, мы хорошо провели время. Единственная рекомендация - при длительных экскурсиях планировать перерыв на отдых/кофе.
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А
Александра
Спасибо, гид Надежда- это профессионал, грамотный экскурсовод! Нам очень понравилась экскурсия 31.07.2024. Индивидуальный подход и программа!
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