Что вас ожидает

Хранители эпохи

Ансамбль Ораниенбаума не был уничтожен во время Великой Отечественной войны, поэтому здесь вы осмотрите оригинальные здания 18 столетия и уникальные музейные коллекции. Познакомитесь с убранством единственного в мире дворца Петра III. У павильона Катальной горки, выполненного по проекту архитектора Антонио Ринальди, поговорим о любимом аттракционе Екатерины II.

Отдельное внимание уделим ценному образцу садово-паркового искусства. Вы прогуляетесь по красивому в любой сезон парку, где соединились черты регулярного и пейзажного стилей. А на его территории встретите зверинец, где обитают птицы и животные тех же пород, что жили здесь двести пятьдесят лет назад.

Меньшиковский и Китайский дворцы (опциональное посещение)

Оба сооружения вы осмотрите снаружи, а если захотите, присоединитесь к экскурсии, которую проводят местные музейные сотрудники. Вы узнаете историю строительства Большого (Меньшиковского) дворца, роскошь которого оценивали даже выше Петергофа. Послушаете рассказы из жизни «увеселительного замка». Осмотрите парадные залы, «Картинный дом», опочивальни. А также познакомитесь с блестящим образцом рококо, проектом Китайского дворца, который художник Игорь Грабарь назвал «подлинным чудом».

Организационные детали

Экскурсия проходит на седане бизнес-класса (Тайота Камри или Мерседес Е класса) или комфортном минивэне (Мерседес или Хюндай). Экскурсия может быть проведена и для большего количества человек на комфортном Мерседесе Спринтер. Стоимость доплаты уточняете, пожалуйста, в переписке.

Дополнительно оплачиваются билеты в парк Ораниенбаум — 100 руб. /человека, а также билеты и экскурсия в Меньшиковский или Китайский дворец (опционально) — 1500 руб.

Экскурсию провожу я или мои проверенные коллеги, которые так же, как и я любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным.