Путешествие в блистательный Ораниенбаум

Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции

5
4 отзыва
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Ответы на вопросы
Ораниенбаум уникален. Именно этот дворцово-парковый ансамбль сохранил сквозь века свою историческую подлинность. В то же время он не обрёл такую же популярность, как, например, Петергоф. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, а это всегда приятно.

Наш гид проведёт вас по главным объектам и парку, покажет любопытные детали и погрузит в историю комплекса.
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
Путешествие в блистательный Ораниенбаум
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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном авто мы отправимся в Ораниенбаум — загородную резиденцию русских императоров и изначально дворец сподвижника Петра I, Александра Меншикова. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности, посетим Большой Меншиковский дворец и при желании Китайский дворец, Дворец Петра III или павильон Катальной горки. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • откуда взялось такое странное название — «Ораниенбаум»;
  • что за русские «игры престолов» здесь происходили, или как потенциальный наследник трёх европейских престолов, приехав в Россию, лишился здесь не только власти, но и жизни;
  • какая немецкая принцесса, живя в Ораниенбауме, дождалась удобного момента и свергла с престола своего мужа;
  • для какого фаворита в Петербурге был возведён «Дворец Благодарности» и за что его благодарили;
  • почему более 30 самозванцев, включая Емельяна Пугачёва, называли себя именем Петра III;
  • почему молодожёны, будущие императоры Петр III и Екатерина II, испытывали взаимную неприязнь и почему их сын, будущий император Павел, так и не обрёл сыновьих чувств, а Екатерина лишилась материнских;
  • почему Пётр I сказал о Меншикове: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная» и правда ли то, что ораниенбаумская резиденция Меншикова превзошла своей пышностью резиденцию Петра в Петергофе;
  • почему Александр Меншиков «счастья баловень безродный» — «сумевший ухватить Фортуну» — отсюда, из Ораниенбаума, от своих несметных богатств, был отправлен в ссылку в Берёзов.

Интересные места по пути

В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых объектов: стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр», у которого, если захотите, сделаем остановку. Далее наша дорога пойдёт по воде! Не по самой воде, конечно, а по магистрали на дамбе. Мы пересечём Финский залив, полюбуемся Кронштадтом и окажемся на южном берегу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • В автомобиле есть бустер для ребёнка
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида

Стоимость билетов и сеансы

  • Парк: взрослые — 200 руб., учащиеся — 100 руб.
  • Большой Меншиковский дворец: взрослые — 250 руб., учащиеся — 100 руб., льготные категории — 150 руб. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–17:00.
  • Дворец Петра III: взрослые — 250 руб., учащиеся — 150 руб. Сеансы посещения: 10:30–11:30 и 13:30–16:00.
  • Китайский дворец + Китайская кухня: взрослые — 550 руб., учащиеся — 250 руб. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–16:45.
  • Павильон «Каменное зало»: взрослые — 250 руб., учащиеся — 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
9 авг 2023
Поездка организована просто великолепно. Гид Алла строит свой рассказ с учетом исторический знаний и опыта гостей города. Информацию подаёт в манере непринужденного разговора. Остались очень довольны.
Елена
5 авг 2023
В восторге от путешествия с гидом Ириной! Поездка прекрасно организована, Ирина учла наши индивидуальные пожелания, все прошло в комфортной и легкой атмосфере! Ирина отлично рассказывает, материал структурирован, хорошо запоминается. Ораниенбаум прекрасен сам по себе, а в компании с хорошим гидом - еще прекраснее! Готова рекомендовать эту экскурсию всем друзьям, знакомым и просто сомневающимся!)
О
2 авг 2023
Хотим от всей души поблагодарить нашего заботливого, внимательного, остроумного, профессионального, совершенно замечательного гида Елену. Глубокие знания, прекрасная подача исторического материала нас очень впечатлили. Рекомендуем всем!
О
1 авг 2023
Выбрав этот маршрут,позвольте гиду составить для вас лучший вариант осмотра. И даже если что-то будет закрыто(ну,бывает),вы получите невероятное удовольствие от этого места. Июль идеален:все цветники роскошны,виды ошеломляюще красивы!
Вас покорит Катальная горка,Большой дворец,парки. Легкий,интересный рассказ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО гида Людмилы.

Очень пунктуально,четкий тайминг(что непросто в Санкт-Петербурге!!!)Спасибо,Денис

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