Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Ораниенбаум уникален. Именно этот дворцово-парковый ансамбль сохранил сквозь века свою историческую подлинность. В то же время он не обрёл такую же популярность, как, например, Петергоф. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, а это всегда приятно.
Наш гид проведёт вас по главным объектам и парку, покажет любопытные детали и погрузит в историю комплекса.
На комфортабельном авто мы отправимся в Ораниенбаум — загородную резиденцию русских императоров и изначально дворец сподвижника Петра I, Александра Меншикова. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности, посетим (на ваш выбор) Большой Меншиковский дворец или Китайский дворец (открыт только в летний сезон и в сухую погоду) или Дворец Петра III. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку.
Во время экскурсии вы узнаете:
откуда взялось такое странное название — «Ораниенбаум»;
что за русские «игры престолов» здесь происходили, или как потенциальный наследник трёх европейских престолов, приехав в Россию, лишился здесь не только власти, но и жизни;
какая немецкая принцесса, живя в Ораниенбауме, дождалась удобного момента и свергла с престола своего мужа;
для какого фаворита в Петербурге был возведён «Дворец Благодарности» и за что его благодарили;
почему более 30 самозванцев, включая Емельяна Пугачёва, называли себя именем Петра III;
почему молодожёны, будущие императоры Петр III и Екатерина II, испытывали взаимную неприязнь и почему их сын, будущий император Павел, так и не обрёл сыновьих чувств, а Екатерина лишилась материнских;
почему Пётр I сказал о Меншикове: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная» и правда ли то, что ораниенбаумская резиденция Меншикова превзошла своей пышностью резиденцию Петра в Петергофе;
почему Александр Меншиков «счастья баловень безродный» — «сумевший ухватить Фортуну» — отсюда, из Ораниенбаума, от своих несметных богатств, был отправлен в ссылку в Берёзов.
Интересные места по пути
В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых объектов: стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр». Далее наша дорога пойдёт по воде! Не по самой воде, конечно, а по магистрали на дамбе. Мы пересечём Финский залив, полюбуемся Кронштадтом и окажемся на южном берегу.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида
Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге на комфортабельном автомобиле и по окончании привезём обратно. По запросу есть бустер для ребёнка
Павильоны Катальной Горки, Картинный дом или Каменное Зало мы посещаем при наличии свободного времени. Если же время экскурсии закончилось, посетить другие дворцы или павильоны можно при согласовании с гидом
Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты
Стоимость билетов и время сеансов могут меняться, их нужно уточнять перед покупкой. — Парк (в том числе для гида): взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽ — Большой Меншиковский дворец (только для вас): взрослые — 750 ₽, учащиеся (граждане РФ и Беларуси) 14-18 лет — 550 ₽, детям до 14 лет бесплатно — Павильон Картинный дом (только для вас): взрослые — 350 ₽, учащиеся 14-18 лет — 300 ₽, детям до 14 лет бесплатно — Павильон Катальной горки (только для вас): взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 500 ₽, детям до 14 лет бесплатно
Режим работы объектов
Большой Меншиковский дворец: выходные — вторник и последняя среда месяца; сеансы для индивидуальных посетителей: с 12:00 до 13:30 и с 15:15 до 16:45
Дворец Петра III: выходной — понедельник
Павильон Катальной горки: выходные — вторник и последняя среда месяца
Китайский дворец: выходные — понедельник и последний вторник месяца
Внимание! Бесплатные утренние и вечерние часы для всех посетителей парков Александрия и Ораниенбаум: с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11506 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 107 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
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4
2
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1
–
Елена
Очень интересная экскурсия. Очень рекомендуем. Александр раскрыл нам столько невероятно интересных сведений о Санкт-Петербурге и его основании, о князе Меньшикове, о Петере I, Петере III, Екатерине II и о многих читать дальшеуменьшить
других. Экскурсия живая и нетривиальная. Александр очень эрудированный и разносторонний гид. Парковая зона очень красивая, там приятно прогуляться и получить эстетическое наслаждение всё это созерцать. Китайский дворец просто обязателен к посещению. Такое богатство художественных решений, столько красоты, такое буйство великолепия. Стеклярусная комната - уникальное явление, очень искусно вышита стеклярусом и шёлком. Такое больше нигде не увидишь.
+1
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Л
Лариса
Впечатления от поездки в Ораниенбаум с Юлией самые хорошие, погода нам благоволила и мы погуляли по парку, осмотрели снаружи все постройки, посетили Дворец Меньшикова без очереди, тк приехали до приезда читать дальшеуменьшить
больших автобусных групп, Юлия очень интересно рассказывала историю создания усадьбы. на обратном пути по нашей просьбе посетили Кронштадт, Морской Собор, смотровую площадку на Финский залив. Были с внучкой 12 лет, обычно она устает быстро на экскурсиях, а здесь все было так хорошо спланировано и проведено, что она не устала и ей было интересно
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С
Сергей
Экскурсия прошла великолепно. Экскурсовод Наталия подробно и интересно провела всю экскурсию. Вся поездка была насыщена интересными историческими фактами. Организация поездки и посещение Ораниенбаума было продумано и позволило нам увидеть максимально много достопримечательностей. От поездки остались очень приятные впечатления. Рекомендуем Наталию, как прекрасного Экскурсовода и очень приятного, пунктуального и приятного Человека.
+2
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А
Алла
Это была замечательная поездка с прекрасным экскурсоводом Натальей. С первой минуты Наталья захватила наше внимание, отвечала на все наши вопросы, рассказала интересные факты. А сама прогулка по Ораниенбауму оставила неизгладимые впечатления, и даже дождь нам не помешал получить очарование от посещения этого места!
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М
Марина
Удивительная экскурсия с Еленой. Было интересно, познавательно, весело и очень здорово. Елена знает массу историй и может найти подход к каждому, даже 9 летний ребенок был очарован ее рассказами. Спасибо большое.
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О
Оксана
Добрый день! сегодня состоялась долгожданная экскурсия в Ораниенбаум с гидом Николаем! Эрудирован, интеллигентен, всезнающ, с потрясающим чувством такта, отзывчив! Экскурсия была очень интересной, красивой, налетающий временами дождь не мешал получить удовольствие от общения с Николаем! нам с мужем все понравилось! в следующий наш приезд в Санкт-Петербург обязательно запланируем встречу с этим чудесным гидом
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