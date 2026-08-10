Ораниенбаум уникален. Именно этот дворцово-парковый ансамбль сохранил сквозь века свою историческую подлинность. В то же время он не обрёл такую же популярность, как, например, Петергоф. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, а это всегда приятно. Наш гид проведёт вас по главным объектам и парку, покажет любопытные детали и погрузит в историю комплекса.

Описание экскурсии

На комфортабельном авто мы отправимся в Ораниенбаум — загородную резиденцию русских императоров и изначально дворец сподвижника Петра I, Александра Меншикова. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности, посетим (на ваш выбор) Большой Меншиковский дворец или Китайский дворец (открыт только в летний сезон и в сухую погоду) или Дворец Петра III. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку.

Во время экскурсии вы узнаете:

откуда взялось такое странное название — «Ораниенбаум»;

что за русские «игры престолов» здесь происходили, или как потенциальный наследник трёх европейских престолов, приехав в Россию, лишился здесь не только власти, но и жизни;

какая немецкая принцесса, живя в Ораниенбауме, дождалась удобного момента и свергла с престола своего мужа;

для какого фаворита в Петербурге был возведён «Дворец Благодарности» и за что его благодарили;

почему более 30 самозванцев, включая Емельяна Пугачёва, называли себя именем Петра III;

почему молодожёны, будущие императоры Петр III и Екатерина II, испытывали взаимную неприязнь и почему их сын, будущий император Павел, так и не обрёл сыновьих чувств, а Екатерина лишилась материнских;

почему Пётр I сказал о Меншикове: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная» и правда ли то, что ораниенбаумская резиденция Меншикова превзошла своей пышностью резиденцию Петра в Петергофе;

почему Александр Меншиков «счастья баловень безродный» — «сумевший ухватить Фортуну» — отсюда, из Ораниенбаума, от своих несметных богатств, был отправлен в ссылку в Берёзов.

Интересные места по пути

В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых объектов: стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр». Далее наша дорога пойдёт по воде! Не по самой воде, конечно, а по магистрали на дамбе. Мы пересечём Финский залив, полюбуемся Кронштадтом и окажемся на южном берегу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге на комфортабельном автомобиле и по окончании привезём обратно. По запросу есть бустер для ребёнка

Павильоны Катальной Горки, Картинный дом или Каменное Зало мы посещаем при наличии свободного времени. Если же время экскурсии закончилось, посетить другие дворцы или павильоны можно при согласовании с гидом

Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты

Стоимость билетов и время сеансов могут меняться, их нужно уточнять перед покупкой.

— Парк (в том числе для гида): взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽

— Большой Меншиковский дворец (только для вас): взрослые — 750 ₽, учащиеся (граждане РФ и Беларуси) 14-18 лет — 550 ₽, детям до 14 лет бесплатно

— Павильон Картинный дом (только для вас): взрослые — 350 ₽, учащиеся 14-18 лет — 300 ₽, детям до 14 лет бесплатно

— Павильон Катальной горки (только для вас): взрослые — 750 ₽, учащиеся 14-18 лет — 500 ₽, детям до 14 лет бесплатно

Режим работы объектов