Узнать много любопытного о единственной не пострадавшей во время войны царской резиденции
Наш гид проведёт вас по главным объектам и парку, покажет любопытные детали и погрузит в историю комплекса.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном авто мы отправимся в Ораниенбаум — загородную резиденцию русских императоров и изначально дворец сподвижника Петра I, Александра Меншикова. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности, посетим Большой Меншиковский дворец и при желании Китайский дворец, Дворец Петра III или павильон Катальной горки. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку.
Во время экскурсии вы узнаете:
- откуда взялось такое странное название — «Ораниенбаум»;
- что за русские «игры престолов» здесь происходили, или как потенциальный наследник трёх европейских престолов, приехав в Россию, лишился здесь не только власти, но и жизни;
- какая немецкая принцесса, живя в Ораниенбауме, дождалась удобного момента и свергла с престола своего мужа;
- для какого фаворита в Петербурге был возведён «Дворец Благодарности» и за что его благодарили;
- почему более 30 самозванцев, включая Емельяна Пугачёва, называли себя именем Петра III;
- почему молодожёны, будущие императоры Петр III и Екатерина II, испытывали взаимную неприязнь и почему их сын, будущий император Павел, так и не обрёл сыновьих чувств, а Екатерина лишилась материнских;
- почему Пётр I сказал о Меншикове: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная» и правда ли то, что ораниенбаумская резиденция Меншикова превзошла своей пышностью резиденцию Петра в Петергофе;
- почему Александр Меншиков «счастья баловень безродный» — «сумевший ухватить Фортуну» — отсюда, из Ораниенбаума, от своих несметных богатств, был отправлен в ссылку в Берёзов.
Интересные места по пути
В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых объектов: стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр», у которого, если захотите, сделаем остановку. Далее наша дорога пойдёт по воде! Не по самой воде, конечно, а по магистрали на дамбе. Мы пересечём Финский залив, полюбуемся Кронштадтом и окажемся на южном берегу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно
- В автомобиле есть бустер для ребёнка
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида
Стоимость билетов и сеансы
- Парк: взрослые — 200 руб., учащиеся — 100 руб.
- Большой Меншиковский дворец: взрослые — 250 руб., учащиеся — 100 руб., льготные категории — 150 руб. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–17:00.
- Дворец Петра III: взрослые — 250 руб., учащиеся — 150 руб. Сеансы посещения: 10:30–11:30 и 13:30–16:00.
- Китайский дворец + Китайская кухня: взрослые — 550 руб., учащиеся — 250 руб. Сеансы посещения: 12:00–14:00 и 16:00–16:45.
- Павильон «Каменное зало»: взрослые — 250 руб., учащиеся — 150 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Вас покорит Катальная горка,Большой дворец,парки. Легкий,интересный рассказ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО гида Людмилы.
Очень пунктуально,четкий тайминг(что непросто в Санкт-Петербурге!!!)Спасибо,Денис