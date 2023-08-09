Ораниенбаум уникален. Именно этот дворцово-парковый ансамбль сохранил сквозь века свою историческую подлинность. В то же время он не обрёл такую же популярность, как, например, Петергоф. Поэтому здесь гораздо меньше туристов, а это всегда приятно. Наш гид проведёт вас по главным объектам и парку, покажет любопытные детали и погрузит в историю комплекса.

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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном авто мы отправимся в Ораниенбаум — загородную резиденцию русских императоров и изначально дворец сподвижника Петра I, Александра Меншикова. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности, посетим Большой Меншиковский дворец и при желании Китайский дворец, Дворец Петра III или павильон Катальной горки. И конечно, прогуляемся по прекрасному парку.

Во время экскурсии вы узнаете:

откуда взялось такое странное название — «Ораниенбаум»;

что за русские «игры престолов» здесь происходили, или как потенциальный наследник трёх европейских престолов, приехав в Россию, лишился здесь не только власти, но и жизни;

какая немецкая принцесса, живя в Ораниенбауме, дождалась удобного момента и свергла с престола своего мужа;

для какого фаворита в Петербурге был возведён «Дворец Благодарности» и за что его благодарили;

почему более 30 самозванцев, включая Емельяна Пугачёва, называли себя именем Петра III;

почему молодожёны, будущие императоры Петр III и Екатерина II, испытывали взаимную неприязнь и почему их сын, будущий император Павел, так и не обрёл сыновьих чувств, а Екатерина лишилась материнских;

почему Пётр I сказал о Меншикове: «Осталась у меня одна рука, вороватая, да верная» и правда ли то, что ораниенбаумская резиденция Меншикова превзошла своей пышностью резиденцию Петра в Петергофе;

почему Александр Меншиков «счастья баловень безродный» — «сумевший ухватить Фортуну» — отсюда, из Ораниенбаума, от своих несметных богатств, был отправлен в ссылку в Берёзов.

Интересные места по пути

В Ораниенбаум мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых объектов: стадиона «Газпром Арена» и небоскрёба «Лахта-центр», у которого, если захотите, сделаем остановку. Далее наша дорога пойдёт по воде! Не по самой воде, конечно, а по магистрали на дамбе. Мы пересечём Финский залив, полюбуемся Кронштадтом и окажемся на южном берегу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге и по окончании отвезём обратно

В автомобиле есть бустер для ребёнка

По запросу экскурсия может быть проведена для большего кол-ва участников. В этом случае мы арендуем минивэн/микроавтобус. Стоимость уточняйте в переписке.

Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида

Стоимость билетов и сеансы