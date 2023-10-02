Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога в Царское Село. По пути увидим лицей, где учился Пушкин, музей-дачу поэта, где тот провёл медовый месяц, завершил роман «Евгений Онегин» и написал «Сказку о царе Салтане». Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Увидим Египетские ворота и обсудим, откуда в России взялась мода на египетский стиль.
Екатерининский дворец и Янтарная комната. Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в Янтарной комнате. Облицованная камнями разных оттенков, она поражает своим великолепием.
Екатерининский парк. Познакомитесь с некоторыми павильонами. Среди них Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Узнаете историю их возникновения, найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами и выясните, как и для чего они здесь появились.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Заедем за вами в любое условленное место и отвезём обратно
- Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец
- Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы
Что входит в стоимость:
- Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.
- Дорога до Царского Села займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок на дорогах
Что не входит в стоимость:
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе и для гида)
- Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)
Стоимость билетов
Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет
Взрослые — 1000 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Екатерининский парк
Взрослые — 170 руб.
Пенсионеры— 60 руб.
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Отличный гид! Прекрасные впечатления.
Место очень интересное.