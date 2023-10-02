В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле

Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
История Царского Села неразрывна связана с династией Романовых. Приглашаем познакомиться с русской монархией в аутентичных декорациях того времени. Вы полюбуетесь залами Екатерининского дворца и Янтарной комнатой. Прогуляетесь по парку, пока мы с вами будем рассуждать о его владельцах и дворцовых переворотах. Вас ждут исторические детали в формате увлекательной беседы.
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
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Описание

Что вас ожидает

Дорога в Царское Село. По пути увидим лицей, где учился Пушкин, музей-дачу поэта, где тот провёл медовый месяц, завершил роман «Евгений Онегин» и написал «Сказку о царе Салтане». Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Увидим Египетские ворота и обсудим, откуда в России взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната. Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в Янтарной комнате. Облицованная камнями разных оттенков, она поражает своим великолепием.

Екатерининский парк. Познакомитесь с некоторыми павильонами. Среди них Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Узнаете историю их возникновения, найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами и выясните, как и для чего они здесь появились.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Заедем за вами в любое условленное место и отвезём обратно
  • Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец
  • Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы

Что входит в стоимость:

  • Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.
  • Дорога до Царского Села займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок на дорогах

Что не входит в стоимость:

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк (в том числе и для гида)
  • Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)

Стоимость билетов

Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет

Взрослые — 1000 руб.
Студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб.
Дети до 14 лет — бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Екатерининский парк

Взрослые — 170 руб.
Пенсионеры— 60 руб.

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
2 окт 2023
Спасибо за увлекательную и незабываемую поездку. Интересно, познавательно и легко, время пролетело незаметно.
Анна
30 сен 2023
Нам очень понравилось! Очень внимательный заинтересованный и обаятельный экскурсовод! Обалденный парк! На контрасте унылого экскурсовода в музее наш был просто супер бомба! Обязательно возьмем еще какое то путешествие!
Ю
22 сен 2023
Экскурсия была очень качественная, организована на высоком профуровне, красиво, информативно, дорога приятная машина супер. Алена рассказывала интересно. + обзорная по Питеру в подарок! Просто огромное спасибо!
Наталья
14 сен 2023
Спасибо большое за прекрасную экскурсию в этот дождливый день, вообще не заметили, как пролетело время, Елена отличный гид, было интересно, слушали с удовольствием, атмосфера очень приятная и спокойная, хочется вернуться)
Спасибо большое за прекрасную экскурсию в этот дождливый день, вообще не заметили, как пролетело время, ЕленаСпасибо большое за прекрасную экскурсию в этот дождливый день, вообще не заметили, как пролетело время, ЕленаСпасибо большое за прекрасную экскурсию в этот дождливый день, вообще не заметили, как пролетело время, ЕленаСпасибо большое за прекрасную экскурсию в этот дождливый день, вообще не заметили, как пролетело время, Елена
Инга
30 авг 2023
Экскурсию провела гид Алёна.
Отличный гид! Прекрасные впечатления.
Место очень интересное.
Л
24 авг 2023
Благодарим Евгению за замечательную экскурсию в Царское село. Я ездила с сыном-подростком и двумя пожилыми родителями 78 лет. Все было великолепно организовано, просто на высшем уровне - встретили, отвезли, билеты заранее оформили, везде без очереди прошли, на машине в самой удобной точке посадили и высадили, везде подсказывали, где что - туалеты, кафе, отдохнуть и пр. Само общение было очень интересным и познавательным, комфортным, без утомительных монотонных сведений с датами и фамилиями, живой рассказ с интересными фактами, и на месте, и по дороге туда и обратно, узнали много интересного, влюбились в эти места. Время пролетело незаметно, мы остались очень довольны!

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