Описание экскурсии
Дорога в Царское Село. По пути увидим лицей, где учился Пушкин, музей-дачу поэта, где тот провёл медовый месяц, завершил роман «Евгений Онегин» и написал «Сказку о царе Салтане». Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Увидим Египетские ворота и обсудим, откуда в России взялась мода на египетский стиль.
Екатерининский дворец и Янтарная комната. Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в Янтарной комнате. Облицованная камнями разных оттенков, она поражает своим великолепием.
Екатерининский парк. Познакомитесь с некоторыми павильонами. Среди них Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Узнаете историю их возникновения, найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами и выясните, как и для чего они здесь появились.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
- Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге на комфортабельном автомобиле и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке
- Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец
- Экскурсии во дворцах проводят сотрудники музея
- С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость:
- Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х чел.
- Дорога до Царского Села займёт 1 ч–1 ч 20 мин в зависимости от места встречи и пробок на дорогах
Что не входит в стоимость:
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе и для гида)
- Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)
Стоимость билетов
- Екатерининский дворец + парк — 1600 ₽ (комплексный билет). Цены на льготные билеты уточните в день экскурсии
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия была насыщенной и увлекательной. Наталья встретила нас у отеля вовремя, и всю дорогу до Царского села мы слушали увлекательный рассказ о местах, мимо
Пять часов заложенных на экскурсию пролетели как один миг, настолько было интересен рассказ Наташи. Спасибо огромное! Рекомендую.