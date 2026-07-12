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В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле

Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
История Царского Села неразрывна связана с династией Романовых. Приглашаем познакомиться с русской монархией в аутентичных декорациях того времени. Вы полюбуетесь залами Екатерининского дворца и Янтарной комнатой. Прогуляетесь по парку, пока мы с вами будем рассуждать о его владельцах и дворцовых переворотах. Вас ждут исторические детали в формате увлекательной беседы.
5
95 отзывов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле

Описание экскурсии

Дорога в Царское Село. По пути увидим лицей, где учился Пушкин, музей-дачу поэта, где тот провёл медовый месяц, завершил роман «Евгений Онегин» и написал «Сказку о царе Салтане». Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Увидим Египетские ворота и обсудим, откуда в России взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната. Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в Янтарной комнате. Облицованная камнями разных оттенков, она поражает своим великолепием.

Екатерининский парк. Познакомитесь с некоторыми павильонами. Среди них Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Узнаете историю их возникновения, найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами и выясните, как и для чего они здесь появились.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести на русском, английском, испанском, итальянском, французском, немецком, португальском и китайском языках. Стоимость может отличаться — уточняйте у гида
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
  • Мы заберём вас из отеля/аэропорта/вокзала в Петербурге на комфортабельном автомобиле и по окончании привезём обратно. Есть бустер для ребёнка
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников на минивэне/микроавтобусе за доплату. Стоимость уточняйте в переписке
  • Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец
  • Экскурсии во дворцах проводят сотрудники музея
  • С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость:

  • Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)
  • Транспортное обслуживание для группы до 4-х чел.
  • Дорога до Царского Села займёт 1 ч–1 ч 20 мин в зависимости от места встречи и пробок на дорогах

Что не входит в стоимость:

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк (в том числе и для гида)
  • Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)

Стоимость билетов

  • Екатерининский дворец + парк — 1600 ₽ (комплексный билет). Цены на льготные билеты уточните в день экскурсии

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 11506 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
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Алексей
Спасибо огромное гиду Ирине за прекрасную экскурсию в город Пушкин в Царское село! Ирина забрала нас из отеля на собственном автомобиле с панорамной крышей. Это вторая наша экскурсия с ней,
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дорогу она продумала специально по отличному маршруту от предыдущей экскурсии. Рассказала много нового и интересного, час в пути пролетел незаметно. После посещения нами Екатерининского дворца, ознакомила нас с прекрасным парком и его достопримечательностями, читала стихи. Всем гостям города Санкт-Петербурга рекомендуем еë, как настоящего профессионала!

Спасибо огромное гиду Ирине за прекрасную экскурсию в город Пушкин в Царское село! Ирина забрала нас
Спасибо огромное гиду Ирине за прекрасную экскурсию в город Пушкин в Царское село! Ирина забрала нас
Спасибо огромное гиду Ирине за прекрасную экскурсию в город Пушкин в Царское село! Ирина забрала нас
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Е
Нашим гидом в этом путешествии была Наталья.
Экскурсия была насыщенной и увлекательной. Наталья встретила нас у отеля вовремя, и всю дорогу до Царского села мы слушали увлекательный рассказ о местах, мимо
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которых проезжали. К слову, ведёт автомобиль Наталья аккуратно, рассказ вождению не мешает.
В Царском селе Наталья провела нас до экскурсии по дворцу, после которой мы отправились на прогулку по парку, в ходе которой услышали множество интересных фактов о памятниках, местах и персоналиях той эпохи.
О билетах, времени, маршруте мы заранее договорились, проблем не возникло.
Рекомендуем Наталью как опытного и очень увлечённого своим делом человека экскурсовода.

Нашим гидом в этом путешествии была Наталья.
Нашим гидом в этом путешествии была Наталья.
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Наталья
12 июня с семьей посетили Царское село, нашим гидом была Наталья.
Пять часов заложенных на экскурсию пролетели как один миг, настолько было интересен рассказ Наташи. Спасибо огромное! Рекомендую.
12 июня с семьей посетили Царское село, нашим гидом была Наталья.
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А
Вырвались с женой и двенадцатилетним внуком в Санкт-Петербург всего на 5 дней, из них три дня мы провели с гидом Аллой. Коренная ленинградка, замечательный рассказчик, знаток истории и архитектуры города
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и просто прекрасный собеседник. Помимо сведений, которые мы от нее почерпнули, подкупает возможность вести беседы на любые, в том числе бытовые и социальные, темы и получать исчерпывающие ответы на все наши многочисленные вопросы. В первый день Алла провела для нас обзорную экскурсию по Петербургу, показала знаковые места и подробно о них рассказала, далее следовала поездка в Царское Село, от которой мы остались в полном восторге! В третий день посетили Петергоф. Все было просто прекрасно, удобно и интересно. Экскурсии заканчивались позже, чем было предусмотрено планом, происходили на комфортабельном авто и заканчивались в том месте, которое соответствовало нашим "капризам". Но главное, Алла - действительно замечательный человек. Наш внук, подросток, которому, сами понимаете, в силу возраста и характера трудно угодить, признал Аллу лучшим гидом, с которым мы путешествовали, и мы с супругой абсолютно с ним в этом согласны! Огромное спасибо Алле за чудесные поездки, незабываемые впечатления и неимоверное обаяние!!

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Наталья
было очень интересно. экскурчия начинается от двери отеля, уже по пути в комфортной машине узнаешь множество интересных историй, фактов. План может меняться по ходу в зависимости от интересов участников группы. наш гид Алла знала миллион фактов, говорила хорошим поставленным голосом. нам всем безумно понравилось. спасибо и организаторам и гиду
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Н
Путешествовали 10.06.2026 в компании 4 человек, включая двоих подростков 17 лет, в Царское Село с гидом Ириной. Самые лучшие впечатления от поездки и за это искренние слова благодарности Ирине. Всем
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нам очень понравилось, интереснейший рассказ Ирины, без этого таких впечатлений от парка мы бы не получили. В следующую поездку в Санкт-Петербург обязательно хотелось бы продолжить знакомство с достопримечательностями в такой же приятной компании.
Организация мероприятия на высоком уровне, отличная новая машина, гид все время был на связи.

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