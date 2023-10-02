История Царского Села неразрывна связана с династией Романовых. Приглашаем познакомиться с русской монархией в аутентичных декорациях того времени. Вы полюбуетесь залами Екатерининского дворца и Янтарной комнатой. Прогуляетесь по парку, пока мы с вами будем рассуждать о его владельцах и дворцовых переворотах. Вас ждут исторические детали в формате увлекательной беседы.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога в Царское Село. По пути увидим лицей, где учился Пушкин, музей-дачу поэта, где тот провёл медовый месяц, завершил роман «Евгений Онегин» и написал «Сказку о царе Салтане». Вспомним, как Великая Отечественная война затронула эти земли. Увидим Египетские ворота и обсудим, откуда в России взялась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната. Вы пройдётесь по дворцу — шедевру русского барокко, над которым трудились выдающиеся архитекторы своего времени. Заглянете в Белую столовую, Картинный зал, Малиновую, Зелёную комнаты. И конечно, побываете в Янтарной комнате. Облицованная камнями разных оттенков, она поражает своим великолепием.

Екатерининский парк. Познакомитесь с некоторыми павильонами. Среди них Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова Галерея, а также Адмиралтейство и Эрмитаж. Узнаете историю их возникновения, найдёте «хижину отшельника». Полюбуетесь царскосельскими скульптурами и выясните, как и для чего они здесь появились.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Заедем за вами в любое условленное место и отвезём обратно

Можем менять программу в зависимости от ваших предпочтений, например, вместо Екатерининского Дворца посетить Александровский Дворец

Экскурсии во дворцах проводят местные экскурсоводы

Что входит в стоимость:

Услуги профессионального гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку)

Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Если вас больше — нужно будет доплатить за минивэн или автобус.

Дорога до Царского Села займёт 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от места встречи и пробок на дорогах

Что не входит в стоимость:

Обед (по желанию)

Билеты в парк (в том числе и для гида)

Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов онлайн или в кассе музея)

Стоимость билетов

Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет

Взрослые — 1000 руб.

Студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 руб.

Дети до 14 лет — бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Екатерининский парк

Взрослые — 170 руб.

Пенсионеры— 60 руб.

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)